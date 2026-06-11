Vagyonadó, babaváró, kriptopénzek, kórházi klímák, újabb csontváz - Itt vannak a kormány legújabb bejelentései

Több opciót vizsgáltunk, még nincs kész a végleges jogszabálytervezet - fejtette ki a kormányfő.

Rengeteg kérdés merült fel. Ebből nem is lehet sok pénzt beszedni, mondják sokan Magyar Péter szerint.

Az érintettek nagy cikkeket íratnak arról, hogy miért nem sikerül bevezetni a vagyonadót. Azt gondolom, hogy a NER-es és nem NER-es szereplők nem íratnának cikket arról, ha nem gondolnák, hogy ez az adó beszedhető - jelezte Magyar Péter.

300-600 milliárd forint beszedhető lenne - mondta.

Legkésőb 2026 október végéig elfogadásra kerül ez a törvény - vetítette előre.

Az a legvalószínűbb, hogy mivel a legnagyobb részt céges vagyonok után fogják fizetni az érintettek, ezért fontos, hogy mikori cégértéket számolunk és hogyan. A svájci vagyonadónál vannak előremutató szabályok - részletezte.

A cégek mindig beszámolót tesznek közzé, és nem mindegy, hogy 2025 végi vagy 2026 végi értékelést veszünk figyelembe - tette hozzá.

Azt fogom képviselni, hogy a 2025 végi cégértékek számítsanak, a 2026 májusáig beadandó beszámolók alapján kerüljenek kiszámításra az adó alapjai.

Szakmai szervezetekkel egyeztet a pénzügyminiszter - jelezte Magyar Péter, aki leszögezte: senki nem büntetőadóként közelítette meg ezt a kérdést.

Felesleges lobbizni, külföldre költözéssel fenyegetőzni, sms-eket küldeni, mi ezt a szabályozást be fogjuk vezetni. A részleteket fogjuk közölni időről-időre

- húzta alá Magyar Péter.