Vagyonadó, babaváró, kriptopénzek, kórházi klímák, újabb csontváz - Itt vannak a kormány legújabb bejelentései

Az eseményről a helyszínről élőben tudósítunk.
Magyar Péter megszólalt a vendégmunkások ügyében
A Master Good Csoport 350 milliárd forintos beruházása kerülhet veszélybe a vendégmunkásokat érintő szigorítások miatt – figyelmeztetett Bárány László ügyvezető igazgató, aki szerint a mintegy 3000 új dolgozót igénylő fejlesztéshez nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő. Magyar Péter miniszterelnök a Portfolio kérdésére élesen bírálta a vállalat álláspontját, arra hivatkozva, hogy a cég jelentős állami támogatásokat kapott magyar munkahelyek létrehozására, miközben az alacsony bérek miatt nem tud elegendő hazai munkavállalót vonzani. A kormányfő szerint a 25,5 milliárd forintos adózott eredményt elérő vállalatnak a nyereségéből kellene bérfejlesztést finanszíroznia. Az ügy rávilágít a hazai munkaerőhiány kezelésének alapvető dilemmájára: a külföldi dolgozók bevonása vagy a magasabb bérek jelentik-e a megoldást.
Vagyonadó részletek
Portfolio kérdésére Magyar Péter kifejtette, hogy először a költségvetés bevételi oldalán 2027-ben jelenhetnek meg az első százmilliárdok a vagyonadóból. Azt is leszögezte, hogy minden évben a vagyon lesz a tényleges adó alapja, nem pedig az éves vagyonnövekmény.
Parlament nyári ülése
Nem lesz nyári szünet a parlamentben, az ülések folytatódnak - jelezte Magyar Péter miniszterelnök.
Találkozó az ukrán elnökkel
Szervezés alatt van a találkozó Zelenszkij ukrán elnökkel. Azt tartanám logikusnak, hogy a megállapodás még az Európai Tanács ülése előtt megtörténjen, az lenne a helyes, ha politikai szinten is jóvá lenne hagyva.
Vagyonadó
Több opciót vizsgáltunk, még nincs kész a végleges jogszabálytervezet - fejtette ki a kormányfő.
Rengeteg kérdés merült fel. Ebből nem is lehet sok pénzt beszedni, mondják sokan Magyar Péter szerint.
Az érintettek nagy cikkeket íratnak arról, hogy miért nem sikerül bevezetni a vagyonadót. Azt gondolom, hogy a NER-es és nem NER-es szereplők nem íratnának cikket arról, ha nem gondolnák, hogy ez az adó beszedhető - jelezte Magyar Péter.
300-600 milliárd forint beszedhető lenne - mondta.
Legkésőb 2026 október végéig elfogadásra kerül ez a törvény - vetítette előre.
Az a legvalószínűbb, hogy mivel a legnagyobb részt céges vagyonok után fogják fizetni az érintettek, ezért fontos, hogy mikori cégértéket számolunk és hogyan. A svájci vagyonadónál vannak előremutató szabályok - részletezte.
A cégek mindig beszámolót tesznek közzé, és nem mindegy, hogy 2025 végi vagy 2026 végi értékelést veszünk figyelembe - tette hozzá.
Azt fogom képviselni, hogy a 2025 végi cégértékek számítsanak, a 2026 májusáig beadandó beszámolók alapján kerüljenek kiszámításra az adó alapjai.
Szakmai szervezetekkel egyeztet a pénzügyminiszter - jelezte Magyar Péter, aki leszögezte: senki nem büntetőadóként közelítette meg ezt a kérdést.
Felesleges lobbizni, külföldre költözéssel fenyegetőzni, sms-eket küldeni, mi ezt a szabályozást be fogjuk vezetni. A részleteket fogjuk közölni időről-időre
- húzta alá Magyar Péter.
Vagyonvisszaszerzés
A vagyonvisszaszerzési hivatallal kapcsolatos kérdésre Szondi Vanda kifejtette: a mostani törvényjavaslat a kekva-vagyonokat szabályozza. Az állam visszaveszi a korábban átadott állami vagyonelemeket - mondta.
Magyar Péter a kekvák kapcsán kifejtette: a nem egyetemekhez köthető kekva alapítványok megszűnnek. A korábbi állami vagyon újra állami vagyon lesz.
Az egyetemek mögötti vagyon 2027 augusztusáig kerül vissza az államhoz - tette hozzá Magyar Péter, aki üzent a kekvák kuratóriumi tagjainak, és operatív vezetőinek.
Nehogy elvigyék, elköltsék ezeket a vagyonokat - figyelmeztette őket.
Külön megemlítette az MCC-t és Orbán Balázst, Szalai Zoltánt.
Napokon belül benyújtjuk a vagyonvisszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot - jelezte.
Babaváró támogatás
Köböl Anita egy újságírói kérdésre válaszolva kifejtette: a gyakorlat azt mutatta, hogy a párok jóhiszeműen vették fel a hitelt, volt egy komoly feltétele ennek a támogatásnak. Egy enyhébb, de jogkövető magatartást szeretne a kormány gyakorolni - mondta a kormányszóvivő, megemlítve az orvosi igazolás lehetőségét. De azt is megemlítette, hogy voltak, akik ezeket az összegeket állampapírba fektették.
Nem célunk az, hogy ezt a határidőt a Tisza-kormány folyamatosan maga előtt tolja - tette hozzá a kormányszóvivő.
Magyar Péter jelezte: november 1-jéig hosszabbítja meg a babaváró moratóriumot.
Majd ezt követően lesz egy új stratégiája az új kormánynak ebben a témában.
Kitért arra is, hogy magas a piaci kamat és ezáltal a büntető kamat. Ne minősüljön büntető jellegűnek ez a kamat, a sok év alatt felhalmozott kamat egyszerre történő fizetése nehéz lenne sok családnak - fejtette ki a későbbi koncepció szempontjait.
Rendszeresen előfordul, hogy ezeket a támogatásokat a cégek, vagy magánszemélyek arbitrálnak, nem az eredeti hitelcélt valósítják meg, hanem állampapírt vásárolnak. A kamatkülönbözetet pedig elteszik, vagyis a magyar állam finanszírozza az ő profitjukat, ami nem jó - magyarázta Magyar Péter, aki szerint erre oda kell figyelni, hogy ez ne történhessen meg.
Mondott egy másik példát is Magyar Péter: forgóeszköz hitel a Széchenyi hitel keretében, és ebből vett állampapírt. De senkit nem szeretnék megijeszteni, hogy kivezetésre kerülnek ezek a kedvezményes konstrukciók. Azon dolgozunk, hogy a kamatkörnyezet kedvezőbb legyen, ezen dolgozik a Magyar Nemzeti Bank is - mondta.
Idei költségvetés
Zajlik a költségvetés átvizsgálása, június vége ennek a határideje augusztus végéig van nyilvánosságra hozatali kötelezettsége a kormánynak - mondta Köböl Anita, aki szerint hányattatott helyzetet örökölt a kormány.
Szeptember elején a parlament elé terjeszti a felülvizsgált, idei módosított költségvetést - egészítette ki Magyar Péter.
Integritás Hatóság
Az Integritás Hatóság elnökének ügyéhez nincs köze a kormánynak - mondta Szondi Vanda.
Magyar Péter annyival egészítette ki, hogy megküldik az érintett intézményeknek az igazságügyi törvénycsomagot, nem egyeztetnek az illetékesekkel, mert az nem személyekhez kötődik.
Ha valaki bármilyen bűncselekményt elkövetett, az felel majd a bíróság előtt, vagy felmenti a bíróság - jelezte.
Itt a kormány döntése a babaváró hitelről, sok tízezren lélegezhetnek fel egy időre
A diákhitelek 7,99%-os kamatstopja mellett meghosszabbítja a babaváró hitel 2026. június 30-án lejáró gyermekvállalási határidejét is a kormány – jelentették be a mai kormányszóvivői tájékoztatón. Hogy mennyivel, azt egyelőre nem árulták el, azt azonban igen, hogy egy enyhébb, de jogkövető magatartást feltételező, és az egyedi élethelyzeteket figyelembe vevő rendszert dolgoz ki a Pénzügyminisztérium.
ATM-ek telepítése
Érkeznek az első kérdések, Magyar Péter válaszol.
Nem volt a kormányülésen téma, de a háttéregyeztetéseken előkerült. Kérdés, hogy ez mennyire ésszerű. Elmondása szerint egy ilyen lépés jelentősen megdrágítja az amúgy is magas banki költségeket.
Azért nem ésszerű ez a szabályozás, mert rengeteg településen nincs olyan hely, ahol ezt a készpénzt el tudná költeni, nincsenek már kisboltok, kocsmák ilyen helyeken - mondta. Zajlanak az egyeztetések - tette hozzá.
Brüsszelben ülésezik jövő héten az Európai Tanács
Jövő héten június 18-19-én Brüsszelben ülésezik az Európai Unió Tanácsa, az állam és kormányfők - jelezte Magyar Péter, aki ott lesz ezen az eseményen.
Azt ígérte, hogy keményen fogja képviselni ott is a magyar emberek érdekeit.
Zajlik a V4-es csúcs megszervezése.
Donald Tusk, Andrej Babis, Robert Fico Magyarországra érkezik, Gödöllőre a Grassalkovich kastélyban lesz a találkozó.
Vissza fogjuk hozni a V4-ek egyeztető fórumát az Európai Tanácsülések előtt - árulta el tervét Magyar Péter.
Az EU kormányfői között van egy versenyképességi csoport, valamint van egy illegális migrációs egyeztetési fórum. Ezeken részt fogok venni. Emellett lesznek bilaterális egyeztetéseim - mondta.
A miniszterelnök beszél
Magyar Péter szerint a Fidesz-KDNP képviselői nem támogatják a Tisza-kormány korrupcióellenes fellépését - jelezte Magyar Péter, aki szerint ez is jelzi, hogy a korábbi kormánypártok nem törődnek az ország és az emberek sorsával.
A kormány ettől függetlenül éjjel-nappal azon dolgozik, hogy minél hamarabb megérkezzenek ezek az uniós források és ne hiteleket kelljen felvenni - mondta a kormányfő.
Volt egyeztetésünk az egészségügyi miniszterrel és behívtuk a KEF főigazgatóját, és kértük, hogy számoljon be arról, hogy milyen forrásokat kaptak a kórházak fenntartására, karbantartására - emlékeztetett.
B+N, Civil Biztonsági Zrt - haveri cégeknek szervezte ki ezeket a munkákat az előző kormány. Rengeteg feladat ellátását ezekhez a cégekhez telepítette az előző kormány, de közben a szervezet költségvetését alulfinanszírozták - ismertette Magyar Péter.
A közbeszerzéseken nyertes cégek profitját jelentősen a piaci szintek felett állapították meg, de közben a KEF költségvetését alultervezték - mondta.
Az év végén a hiány egy részét pótolta ki az előző kormány - emlékeztetett.
2024-ben a kormány semmilyen forrást nem biztosított a klímák karbantartására, tisztítására, ellenőrzésére, majd 2024 augusztusában a kórházakban hőség tombolt - ismertette. Felidézte, hogy ezeket az áldatlan állapotokat mutatta be akkor Magyar Péter Kulja András politikussal.
Magyar Péter elmondása szerint idén sem tervezett be az előző kormány semmilyen forrást a költségvetésbe a klímák karbantartására.
A 3,6 milliárd forint talán arra lesz elegendő, hogy ne legyenek óriási leállások a kórházakban, ne állnaka le a műtők - mondta.
Arról is döntött a kormány, hogy ezzel kapcsolatban a tárca készítsen stratégiát, hogyan lehetne fejleszteni a jelenlegi helyzetet.
Közben zajlik, részben uniós forrásból, több tucat kórház szigetelési programja, a tervezési folyamat zajlik - árulta el. A kormány utasítása szerint a lehető leggyorsabb megvalósítás a cél.
Ezekről az ügyekről kellene beszélni, a parlamentben is - üzent az ellenzéki képviselőknek is Magyar Péter, akinek nem elfogadható az, hogy az előző kormánypártok nem fogadják el a felelősséget ezekben a kérdésekben.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. június 11-én. Forrás: MTI/Hegedüs Róbert
Kórházi klímák
2026-ban hűtésrekonstrukciós programot hajt végre a kormány a KEF-en keresztül - jelentette be Köböl Anita.
Budapest fizetésképtelensége
A főpolgármester arról beszélt, hogy Budapest már jövő héten fizetésképtelenné válhat - idézte fel Magyar Éva.
Jövő héten 37 milliárd forintot, majd később 12 milliárd forintot kellene befizetnie a központi költségvetésbe a fővárosnak.
Október 15-ig kapott haladékot a főváros - ismertette.
Azt már régebben tudni lehetett, hogy a fővárosnak jövő héten be kellene fizetnie a 37 milliárdot, erre azonban nem lesz képes, így a kormány és Budapest közt egyeztetés indult. Karácsony Gergely korábban elmondta, hogy ő lehetetlennek tartja, hogy épp a kormányváltás után dőljön be a szolidaritási hozzájárulás miatt az önkormányzat, miközben annyi évet kibírtak – most ezek szerint megállapodás született a halasztásról. Ez azonban valószínűleg azt is jelenti, hogy a hosszabb távú rendezésről még nem sikerült megegyezni. A főpolgármester ugyanis arról beszélt, hogy nekik van javaslatuk arra, hogy hogyan rendezzék a helyzetet, de meglátják, hogy ezt elfogadja-e a kormány vagy most még csak haladékot kapnak.
Meghosszabbítják a babaváró gyermekvállalási haladékát
Köböl Anita felidézte, hogy az elmúlt 7 évben 270 ezren vették igénybe a babaváró hitelt. Egyötödüknél nem teljesült a kamatmentesség feltétele az 5 éven belül gyermekvállalással, a hitel ilyenkor piaci hitellé alakulna át, a kamattámogatást pedig egyösszegben kellene visszafizetniük. Az előző kormány moratóriumot hirdetett erre a fizetésre, a határidő 2026 június végéig szólna.
Az új kormány ezt a határidőt meghosszabbítja, azzal, hogy a Pénzügyminisztérium vállalja azt, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást feltételező új feltételrendszert.
Az érintett 24 700 szerződésre vonatkozna a haladék, ami 182 milliárd forintos hitelállományt jelent. Részletesen itt írtunk a problémáról:
Kórházak
Szifiliszfertőzések adatkezelési szabályainak módosításáról döntött a kormány.
Diákhitel 1 kamatstopjának meghosszabbítása
2025-től az új, szabad felhasználású dikáhitel-szerződésekre már magasabb kamat került felszámításra, felment ugyanis a kamat 9,65%-ra. Ez nem érintette a 2024. december 31. előtti szerződéseket, amelyekre 2026. június 30-áig 7,99%-os kamatstop vonatkozik - idézte fel Köböl Anita.
A diákhitelek kamatstopja eddig 2026 június végéig élt volna, ezt a Tisza-kormány az év végéig meghosszabbítja,
a döntést társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány - mondta a kormányszóvivő. Magyar Péter ezen a ponton csatlakozott be és emlékeztetet arra, hogy 2022 márciusáig vezette a Diákhitel Központot, amikor leköszönt, akkor volt 1,99%. A működési költségtől függ a kamat, ez történelmi mélyponton volt, amíg ő vezette az intézményt. Emellett függ a költség a forrásbevonási költségektől, a harmadik pedig a kockázati felár - magyarázta a miniszterelnök. A befagyasztott kamatköltség még így is rendkívül magas - ismerte el.
Felkérik az MFB-t, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és a működési költségeket, hogy mielőbb csökkenhessen a kamat - húzta alá Magyar Péter.
Kriptoeszközök
Az EU-szabályokkal ellentétesen plusz hitelesítő szereplőt iktatott be a történetbe az előző kormány. Többen kiléptek erről a piacról, pedig nagyságrendileg 600 ezer ilyen ember van Magyarországon és nehéz helyzetbe kerültek ők - ismertette Köböl Anita.
Amennyiben nem a hitelesített kereskedőkön keresztül kereskednek kriptoeszközökkel, akkor büntetőjögi következmények is lehetnek - idézte fel Köböl Anita. Az új kormány szerint a piaci szereplőket ez a szabályozás megijesztette és elbizonytalanított több százezer befektetőt.
Újabb csontvázra bukkant Vitézy Dávid
Ez pedig a mohácsi Duna-híd ügye - jelezte Magyar Éva, mit talált legutóbb Vitézy Dávid.
Eredetileg 381 miliárd forintot tervezett erre az előző kormány. Annak ellenére döntött a 2*2 sáv mellett az előző kormány, hogy a háttérszámítások nem tartották indokoltnak - mondta.
Az új keretek szerint 451 milliárd forintba kerülne a beruházás, az előleg arányát 98%-ra emelte az előző kormány az utolsó pillanatban és ebből ki is utalt közel 100 milliárd forintot a Duna Aszfaltnak az előző kormány.
A kormány a tegnapi ülésén úgy döntött, hogy a beruházás teljes felülvizsgátával megbízza a beruházási minisztert. Megbízták a műszaki tartalom felülvizsgálatával is.
Igazságügyi törvénycsomag
Óriási lépést tettünk a felé, hogy Magyarország teljesítse a jogállamisági feltételeket, amelyek elengedhetetlenek, hogy az EU-források megérkezzenek az országba - mondta Szondi Vanda. A csomagban jogállamiság helyreállításáról és a korrupció elleni intézkedésekről van szó.
Ukrajna, migráció, vagy gender kérdések nicsenek a feltételek között - szögezte le a kormányszóvivő.
Többek között ez szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, valódi jogköröket ad az Integritás Hatóságnak, átláthatóbá teszi a közbeszerzéseket, közpénzek szigorúbb ellenőrzése - sorolta a tartalmát Szondi Vanda.
Magyar Péter is jelen van
A kormányszóvivői tájékoztatót a miniszterelnök tartja.
Szondi Vanda kormányszóvivő jelezte: hamarosan a döntések egy része megjelenik a Magyar Közlönyben, másik részét társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány. Erre 13 nap áll az emberek rendelkezésére - tette hozzá. Ismertetése szerint legkésőbb 13 óráig be kell fejezzék a tájékoztatót.
Vagyonadó, babaváró, uniós pénzek, kórházi klímák - Jönnek a kormány legújabb bejelentései
Magyar Péter miniszterelnök szerda este ismertette a döntéseket néhány szóban:
- 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást adunk a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására.
- Megszüntetjük a kriptovaluták kriminalizását.
- Döntöttünk a mohácsi Duna-híd százmilliárd forinttal túlárazott építése kapcsán.
- Fontos döntést hoztunk a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználása kapcsán.
- Az eredeti javaslat további szigorításáról döntöttünk az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán.
- Elrendeltük a felkészülést a várható kánikulahelyzetre.
- Döntést hoztunk a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopja ügyében.
- Tárgyaltuk a rövidesen bevezetésre kerülő vagyonadó szabályozás első tervezetét.
- Döntöttünk az úgynevezett Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról.
A 11 órakor kezdődő eseményről élőben tudósítunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
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