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Vagyonadó, babaváró, uniós pénzek, kórházi klímák - Jönnek a kormány legújabb bejelentései
Gazdaság

Vagyonadó, babaváró, uniós pénzek, kórházi klímák - Jönnek a kormány legújabb bejelentései

Portfolio
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Fontos döntéseket hozott szerdai ülésén a Tisza-kormány, melyekről a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón tudhatunk meg újabb részleteket. A Portfolio a helyszínről élőben tudósít.
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Kórházak

Szifiliszfertőzések adatkezelési szabályainak módosításáról döntött a kormány.

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Diákhitel 1 kamatstop meghosszabbítása

Erről is döntés született - jelentette be Köböl Anita.

2025-től az új szerződésekre már magasabb kamat került felszámításra, 9,55%-ra. Ez nem érintette a 2024. december 31. előtti szerződéseket.

A támogatás eddig 2026 június végéig élt volna, ezt a Tisza-kormány az év végéig meghosszabbította.

A kamatemelkedést megakadályozza, a döntést társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány - mondta a kormányszóvivő.

Magyar Péter ezen a ponton csatlakozott be és emlékeztetet arra, hogy 2022 márciusáig vezette a Diákhitel Központot, amikor leköszönt, akkor volt 1,99%.

A működési költségtől függ a kamat, ez történelmi mélyponton volt, amíg én vezettem az intézményt. Emellett függ a költség a forrásbevonási költségektől. A harmadik pedig a kockázati felár - magyarázta a miniszterelnök.

A befagyasztott kamatköltség még így is rendkívül magas - ismerte el.

Az MFB vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és a működési költségeket, és felszólította a kprmány az intézményt, hogy mielőbb csökkenhessen a kamat - húzta alá Magyar Péter.

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Kriptoeszközök

Az EU-szabályokkal ellentétesen plusz hitelesítő szereplőt iktatott be a történetbe az előző kormány. Többen kiléptek erről a piacról, pedig nagyságrendileg 600 ezer ilyen ember van Magyarországon és nehéz helyzetbe kerültek ők - ismertette Köböl Anita.

Amennyiben nem a hitelesített kereskedőkön keresztül kereskednek kriptoeszközökkel, akkor büntetőjögi következmények is lehetnek - idézte fel Köböl Anita. Az új kormány szerint a piaci szereplőket ez a szabályozás megijesztette és elbizonytalanított több százezer befektetőt.

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Újabb csontvázra bukkant Vitézy Dávid

Ez pedig a mohácsi Duna-híd ügye - jelezte Magyar Éva, mit talált legutóbb Vitézy Dávid.

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Eredetileg 381 miliárd forintot tervezett erre az előző kormány. Annak ellenére döntött a 2*2 sáv mellett az előző kormány, hogy a háttérszámítások nem tartották indokoltnak - mondta.

Az új keretek szerint 451 milliárd forintba kerülne a beruházás, az előleg arányát 98%-ra emelte az előző kormány az utolsó pillanatban és ebből ki is utalt közel 100 milliárd forintot a Duna Aszfaltnak az előző kormány.

A kormány a tegnapi ülésén úgy döntött, hogy a beruházás teljes felülvizsgátával megbízza a beruházási minisztert. Megbízták a műszaki tartalom felülvizsgálatával is.

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Igazságügyi törvénycsomag

Óriási lépést tettünk a felé, hogy Magyarország teljesítse a jogállamisági feltételeket, amelyek elengedhetetlenek, hogy az EU-források megérkezzenek az országba - mondta Szondi Vanda. A csomagban jogállamiság helyreállításáról és a korrupció elleni intézkedésekről van szó.

Ukrajna, migráció, vagy gender kérdések nicsenek a feltételek között - szögezte le a kormányszóvivő.

Többek között ez szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, valódi jogköröket ad az Integritás Hatóságnak, átláthatóbá teszi a közbeszerzéseket, közpénzek szigorúbb ellenőrzése - sorolta a tartalmát Szondi Vanda.

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Magyar Péter is jelen van

A kormányszóvivői tájékoztatót a miniszterelnök tartja.

Szondi Vanda kormányszóvivő jelezte: hamarosan a döntések egy része megjelenik a Magyar Közlönyben, másik részét társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány. Erre 13 nap áll az emberek rendelkezésére - tette hozzá. Ismertetése szerint legkésőbb 13 óráig be kell fejezzék a tájékoztatót.

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Vagyonadó, babaváró, uniós pénzek, kórházi klímák - Jönnek a kormány legújabb bejelentései

Magyar Péter miniszterelnök szerda este ismertette a döntéseket néhány szóban:

  • 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást adunk a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására.
  • Megszüntetjük a kriptovaluták kriminalizását.
  • Döntöttünk a mohácsi Duna-híd százmilliárd forinttal túlárazott építése kapcsán.
  • Fontos döntést hoztunk a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználása kapcsán.
  • Az eredeti javaslat további szigorításáról döntöttünk az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán.
  • Elrendeltük a felkészülést a várható kánikulahelyzetre.
  • Döntést hoztunk a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopja ügyében.
  • Tárgyaltuk a rövidesen bevezetésre kerülő vagyonadó szabályozás első tervezetét.
  • Döntöttünk az úgynevezett Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról.

A 11 órakor kezdődő eseményről élőben tudósítunk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

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