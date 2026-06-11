Vagyonadó, babaváró, uniós pénzek, kórházi klímák - Jönnek a kormány legújabb bejelentései

Erről is döntés született - jelentette be Köböl Anita.

2025-től az új szerződésekre már magasabb kamat került felszámításra, 9,55%-ra. Ez nem érintette a 2024. december 31. előtti szerződéseket.

A támogatás eddig 2026 június végéig élt volna, ezt a Tisza-kormány az év végéig meghosszabbította.

A kamatemelkedést megakadályozza, a döntést társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány - mondta a kormányszóvivő.

Magyar Péter ezen a ponton csatlakozott be és emlékeztetet arra, hogy 2022 márciusáig vezette a Diákhitel Központot, amikor leköszönt, akkor volt 1,99%.

A működési költségtől függ a kamat, ez történelmi mélyponton volt, amíg én vezettem az intézményt. Emellett függ a költség a forrásbevonási költségektől. A harmadik pedig a kockázati felár - magyarázta a miniszterelnök.

A befagyasztott kamatköltség még így is rendkívül magas - ismerte el.

Az MFB vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és a működési költségeket, és felszólította a kprmány az intézményt, hogy mielőbb csökkenhessen a kamat - húzta alá Magyar Péter.