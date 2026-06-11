Vagyonadó, babaváró, uniós pénzek, kórházi klímák - Jönnek a kormány legújabb bejelentései

Kórházak
Szifiliszfertőzések adatkezelési szabályainak módosításáról döntött a kormány.
Diákhitel 1 kamatstop meghosszabbítása
Erről is döntés született - jelentette be Köböl Anita.
2025-től az új szerződésekre már magasabb kamat került felszámításra, 9,55%-ra. Ez nem érintette a 2024. december 31. előtti szerződéseket.
A támogatás eddig 2026 június végéig élt volna, ezt a Tisza-kormány az év végéig meghosszabbította.
A kamatemelkedést megakadályozza, a döntést társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány - mondta a kormányszóvivő.
Magyar Péter ezen a ponton csatlakozott be és emlékeztetet arra, hogy 2022 márciusáig vezette a Diákhitel Központot, amikor leköszönt, akkor volt 1,99%.
A működési költségtől függ a kamat, ez történelmi mélyponton volt, amíg én vezettem az intézményt. Emellett függ a költség a forrásbevonási költségektől. A harmadik pedig a kockázati felár - magyarázta a miniszterelnök.
A befagyasztott kamatköltség még így is rendkívül magas - ismerte el.
Az MFB vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és a működési költségeket, és felszólította a kprmány az intézményt, hogy mielőbb csökkenhessen a kamat - húzta alá Magyar Péter.
Kriptoeszközök
Az EU-szabályokkal ellentétesen plusz hitelesítő szereplőt iktatott be a történetbe az előző kormány. Többen kiléptek erről a piacról, pedig nagyságrendileg 600 ezer ilyen ember van Magyarországon és nehéz helyzetbe kerültek ők - ismertette Köböl Anita.
Amennyiben nem a hitelesített kereskedőkön keresztül kereskednek kriptoeszközökkel, akkor büntetőjögi következmények is lehetnek - idézte fel Köböl Anita. Az új kormány szerint a piaci szereplőket ez a szabályozás megijesztette és elbizonytalanított több százezer befektetőt.
Újabb csontvázra bukkant Vitézy Dávid
Ez pedig a mohácsi Duna-híd ügye - jelezte Magyar Éva, mit talált legutóbb Vitézy Dávid.
Eredetileg 381 miliárd forintot tervezett erre az előző kormány. Annak ellenére döntött a 2*2 sáv mellett az előző kormány, hogy a háttérszámítások nem tartották indokoltnak - mondta.
Az új keretek szerint 451 milliárd forintba kerülne a beruházás, az előleg arányát 98%-ra emelte az előző kormány az utolsó pillanatban és ebből ki is utalt közel 100 milliárd forintot a Duna Aszfaltnak az előző kormány.
A kormány a tegnapi ülésén úgy döntött, hogy a beruházás teljes felülvizsgátával megbízza a beruházási minisztert. Megbízták a műszaki tartalom felülvizsgálatával is.
Igazságügyi törvénycsomag
Óriási lépést tettünk a felé, hogy Magyarország teljesítse a jogállamisági feltételeket, amelyek elengedhetetlenek, hogy az EU-források megérkezzenek az országba - mondta Szondi Vanda. A csomagban jogállamiság helyreállításáról és a korrupció elleni intézkedésekről van szó.
Ukrajna, migráció, vagy gender kérdések nicsenek a feltételek között - szögezte le a kormányszóvivő.
Többek között ez szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, valódi jogköröket ad az Integritás Hatóságnak, átláthatóbá teszi a közbeszerzéseket, közpénzek szigorúbb ellenőrzése - sorolta a tartalmát Szondi Vanda.
Magyar Péter is jelen van
A kormányszóvivői tájékoztatót a miniszterelnök tartja.
Szondi Vanda kormányszóvivő jelezte: hamarosan a döntések egy része megjelenik a Magyar Közlönyben, másik részét társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány. Erre 13 nap áll az emberek rendelkezésére - tette hozzá. Ismertetése szerint legkésőbb 13 óráig be kell fejezzék a tájékoztatót.
Vagyonadó, babaváró, uniós pénzek, kórházi klímák - Jönnek a kormány legújabb bejelentései
Magyar Péter miniszterelnök szerda este ismertette a döntéseket néhány szóban:
- 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást adunk a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására.
- Megszüntetjük a kriptovaluták kriminalizását.
- Döntöttünk a mohácsi Duna-híd százmilliárd forinttal túlárazott építése kapcsán.
- Fontos döntést hoztunk a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználása kapcsán.
- Az eredeti javaslat további szigorításáról döntöttünk az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán.
- Elrendeltük a felkészülést a várható kánikulahelyzetre.
- Döntést hoztunk a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopja ügyében.
- Tárgyaltuk a rövidesen bevezetésre kerülő vagyonadó szabályozás első tervezetét.
- Döntöttünk az úgynevezett Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról.
A 11 órakor kezdődő eseményről élőben tudósítunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
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