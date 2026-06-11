Vagyonadó: Magyar Péter nagyon fontos részleteket ejtett el

Magyar Péter miniszterelnök szerint legkésőbb 2026 októberének végéig elfogadják a vagyonadóról szóló törvényt, bár a végleges jogszabálytervezet még nem készült el, és a kormány több szabályozási opciót is vizsgál.
A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón azt mondta: a kabinet számításai szerint az új adónemből 300–600 milliárd forint közötti bevétel szedhető be.
Magyar Péter elismerte, hogy a vagyonadó körül sok gyakorlati kérdés merült fel, és sokan azzal érvelnek, hogy ebből az adónemből nem lehet jelentős költségvetési bevételt elérni. A miniszterelnök szerint ugyanakkor éppen az mutatja a téma súlyát, hogy az érintettek, az általa NER-közeli vállalkozóknak nevezett személyek nagy cikkeket íratnak arról, miért nem lehet vagy miért nem érdemes bevezetni a vagyonadót.
A kormányfő szerint a legvalószínűbb szabályozási irány az, hogy az adó legnagyobb részét céges vagyonok után fizetnék meg az érintettek. Emiatt kulcskérdés lesz, hogy a vállalatok értékét milyen időpontra és milyen módszertan alapján állapítják meg. Magyar Péter azt mondta,
a svájci vagyonadó szabályai között vannak előremutató elemek, amelyeket a magyar jogszabály előkészítésénél is vizsgálnak.
A miniszterelnök külön kitért arra, hogy a cégek minden évben beszámolót tesznek közzé, ezért nem mindegy, hogy a 2025 végi vagy a 2026 végi cégértékek számítanak majd az adóalap meghatározásakor. Magyar Péter azt mondta, ő azt fogja képviselni, hogy a 2025 végi cégértékeket vegyék figyelembe, vagyis a 2026 májusáig beadandó beszámolók alapján számítsák ki az adó alapját.
A részletszabályokról a pénzügyminiszter szakmai szervezetekkel egyeztet – közölte a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kabinet nem büntetőadóként közelít a vagyonadóhoz, hanem olyan közteherként, amelynek szabályait szakmai alapon kell kialakítani. Azt ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a kormány nem hátrál meg a bevezetéstől.
„Felesleges lobbizni, külföldre költözéssel fenyegetőzni, sms-eket küldeni, mi ezt a szabályozást be fogjuk vezetni” – fogalmazott Magyar Péter. Hozzátette: a részleteket időről időre közölni fogják, ahogy a jogszabály-előkészítés halad.
Már élénk vita van a kérdésről
A vagyonadó körüli szakmai vita egyik legnehezebb pontja az adóalap meghatározása. Az Adótanácsadók Egyesülete korábban arra figyelmeztetett, hogy a vállalati vagyon, az ingatlanvagyon és az ingó vagyon értékelése is komoly gyakorlati problémákat vethet fel. Egy nem tőzsdei cég értékénél például kérdés, hogy a saját tőkét, a jövedelemtermelő képességet vagy más értékelési módszert kellene-e alapul venni, miközben a túl egyszerű szabály alulértékelhet, a túl összetett szabály pedig jogvitákhoz és adótervezéshez vezethet.
Az ingatlanvagyon esetében szintén kérdés, hogyan lehet elkerülni, hogy papíron nagy vagyonként jelenjen meg több családtag nevén lévő, de ténylegesen nem likvid vagy szabadon mozgatható vagyon. A szakmai szervezetek szerint a fizetőképesség különösen érzékeny pont lehet azoknál a vállalkozóknál vagy startupalapítóknál is, akiknek a vagyona nagy értékű cégben van, de nem rendelkeznek elegendő likvid pénzzel az adó megfizetéséhez.
Nemzetközi példák alapján a vagyonadó bevezetése ritkán egyszerű feladat: Európában ma már csak néhány országban működik klasszikus általános vagyonadó, miközben több állam korábban kivezette vagy átalakította ezt az adónemet. Az RSM adószakértője, Fajcsák Gábor korábban a Portfolio-nak arról beszélt, hogy a szabályozás sikere nemcsak a bevételen múlik, hanem azon is, mennyire illeszkedik az adórendszerbe, okoz-e tőkekiáramlást, túladóztatást vagy vállalkozói bizonytalanságot, illetve világos-e az érintettek számára, hogy az állam milyen célra használja fel az új adóból származó bevételt.
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