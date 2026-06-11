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Váratlan lemondás az ügyészségen: az „aranykonvoj” ügye áll a háttérben
Gazdaság

Váratlan lemondás az ügyészségen: az „aranykonvoj” ügye áll a háttérben

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Lemondott vezetői posztjáról dr. Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője - közölte csütörtökön a Legfőbb Ügyészség. Hozzátették, hogy a döntés hátterében elsősorban az ukrán pénzszállítók, vagyis az úgynevezett „aranykonvoj” ügyében kialakult szakmai vita áll, amely a nyomozást felügyelő ügyészségi szervezet és a nyomozó ügyészség között bontakozott ki.

A közlemény szerint a konfliktus a KNYF és a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó legfőbb ügyészségi szakfőosztály között alakult ki. A vita nem magát a nyomozás tényét érintette, hanem azt, hogy milyen sorrendben és milyen személyek vonatkozásában kellene elvégezni bizonyos nyomozati cselekményeket.

Az ügyészség közlése szerint a szakfőosztály álláspontja alapján

egyes magas beosztású érintettekkel kapcsolatban már most fennállhat a bűncselekmény megalapozott gyanúja,

míg a nyomozó ügyészség más nyomozási ütemezést tartott indokoltnak.

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A kialakult helyzet miatt dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész végül úgy döntött, hogy az elfogultság látszatának elkerülése érdekében az ügy további felügyeletét a Legfőbb Ügyészség egy másik szervezeti egységére bízza.

A Legfőbb Ügyészség hangsúlyozta, hogy Fürcht Pál lemondása egyoldalú jognyilatkozat, amely a hatályos szabályok szerint hat hónapon belül lép életbe. A távozó főügyész számára ugyanakkor felajánlottak egy legfőbb ügyészségi ügyészi álláshelyet a nyomozás-felügyeleti területen.

Fürcht Pál távozása azért is keltett feltűnést, mert a Központi Nyomozó Főügyészség az elmúlt hónapokban több kiemelt jelentőségű ügyet is vizsgált. A sajtóban megjelent információk szerint ezek közé tartozott a jegybanki alapítványok és a Matolcsy család körüli ügy, több önkormányzati korrupciós nyomozás, valamint az ukrán pénzszállítók ügye is.

Utóbbi ügy március elején került a figyelem középpontjába, amikor a TEK emberei hét ukrán állampolgárt fogtak el, és több mint 27 milliárd forint értékű aranyat és valutát foglaltak le a járműveikben. A pénzszállítók jogi képviselői, valamint az érintett ukrán és osztrák pénzintézetek szerint a szállítmány teljesen szabályosan közlekedett Ausztria és Ukrajna között.

A történet új fordulatot vett májusban, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Magyarország visszaszolgáltatta a lefoglalt pénzszállítmányt Ukrajnának. Az ukrán fél ezt az új magyar kormány konstruktív hozzáállásának jeleként értékelte.

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