Vitézy Dávid több fontos közlekedési beruházást is bejelentett

A miniszter közölte, hogy a kormány határidőre benyújtotta az Európai Bizottságnak az új helyreállítási tervet, amelynek részeként összesen 10 milliárd eurónyi forrás megszerzésére törekednek. A tárgyalások egyik fő eredménye az volt, hogy a korábban veszélyben lévő összegek jelentős részét sikerült megőrizni, ugyanakkor a következő hónapokban számos jogszabály-módosításra lesz szükség a vállalások teljesítéséhez.

Az uniós pénzek felhasználásának egyik legnagyobb nyertese a vasúti közlekedés lehet. Vitézy Dávid elmondta, hogy közel

2 milliárd eurónyi forrást terveznek fordítani új HÉV-szerelvények és InterCity vonatok beszerzésére.

A program részeként mintegy 200 korszerű motorvonat érkezhet, amelyek többek között a Budapest–Debrecen, Budapest–Szeged, Budapest–Pécs és a kelet-magyarországi fővonalakon válthatják fel az elöregedett járműállomány egy részét.

Az uniós elvárások teljesítése érdekében létrejöhet egy országos közlekedésszervező szervezet, amely a fővárosi BKK-hoz hasonló módon koordinálná a közszolgáltatásokat. Emellett egy állami tulajdonú vasúti lízingcég felállítását is tervezik, amely biztosítaná, hogy a közpénzből beszerzett járművek hosszú távon is köztulajdonban maradjanak, függetlenül attól, hogy mely szolgáltató üzemelteti őket.

A vasúti infrastruktúra fejlesztését illetően a miniszter több olyan projektet is megnevezett, amelyek szerinte még a jelenlegi ciklusban látható eredményeket hozhatnak. Ilyen

a Budapest környéki HÉV-hálózat korszerűsítése,

a Lajosmizsei és a Veresegyházi vasútvonal fejlesztése,

valamint a Budapest–Szeged, Budapest–Győr és Debrecen–Nyíregyháza közötti fővonalak egyes szakaszainak felújítása.

Több beruházás esetében már rendelkezésre állnak a korábban elkészített tervek, ezért ezek gyorsabban elindíthatók.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a magyar vasút ugyan jelentős lemaradásban van, de erős alapokra lehet építeni. Úgy fogalmazott, hogy

Magyarország kedvező történelmi örökséggel rendelkezik a vasúti infrastruktúra terén, ezért a fejlesztések hatékonyabban valósíthatók meg, mint olyan országokban, ahol eleve hiányosabb hálózat működik.

A járműpark megújításához önmagában 2500-3000 milliárd forintra lenne szükség, míg az infrastruktúrában 5-6 ezer milliárd forintos elmaradás halmozódott fel.

A miniszter külön kitért arra is, hogy a következő években új dízelmotorvonatok beszerzését is elindítanák. Ennek oka, hogy számos vidéki mellékvonal villamosítása rövid távon nem reális, miközben a jelenlegi Bzmot motorvonatok és a régi dízelmozdonyok műszaki állapota egyre nagyobb problémát jelent.

A BZ-k nem maradhatnak meg

– fogalmazott a miniszter.

Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy az Európai Unióban jelenleg komoly kapacitáshiány alakult ki a vasúti járműgyártásban. Elmondása szerint több országban is 3-5 évet kell várni új szerelvények leszállítására, ezért a magyar fejlesztések ütemét nemcsak a finanszírozás, hanem a gyártókapacitások elérhetősége is befolyásolhatja. Az európai vasúti járműipar versenyképes, de a kereslet jelenleg meghaladja a kínálatot.

Az interjúban szó esett arról is, hogy

A közúti fejlesztések finanszírozása egyre nehezebbé válik uniós forrásból.

Az Európai Unió klímapolitikai céljai miatt gyorsforgalmi utak építésére már alig lehet támogatást szerezni, ezért a közlekedési források egyre nagyobb része a kötöttpályás közlekedésre, a vasútra és a helyi tömegközlekedésre koncentrálódik. Ennek nyomán több városi projekt, köztük budapesti villamosfejlesztések is új lendületet kaphatnak.

A következő négy év eredményeit illetően Vitézy Dávid óvatos optimizmussal nyilatkozott. Azt mondta, hogy teljesen új beruházások megvalósítása általában hosszabb időt vesz igénybe, ugyanakkor a korábban előkészített projektek esetében már ebben a ciklusban is lehetnek átadott szakaszok és új járművek. „Nagyon jó adottságokkal indulunk” – mondta a miniszter, aki szerint a legfontosabb feladat most az, hogy a rendelkezésre álló uniós forrásokat minél gyorsabban és hatékonyabban sikerüljön fejlesztésekre fordítani.

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