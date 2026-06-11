Zsiday Viktor elmondta, mikor jöhet az igazi esés a tőzsdéken

A gazdasági folyamatokat alapvetően a megtakarítások és a beruházások egyensúlya határozza meg - kezdi elemzését a befektetési szakértő.

Jelenleg az amerikai lakosság megtakarítási rátája rendkívül alacsony, ami egy esetleges gazdasági lassulás esetén kifejezetten veszélyes forgatókönyvvé válhat. A munkaerőpiac megingása vagy a munkanélküliség növekedése esetén ugyanis a fogyasztók gyorsan visszafoghatják kiadásaikat és tartalékolásba kezdhetnek, ami önbeteljesítő módon mélyítheti el a recessziót. Ezzel szemben Európában, így Magyarországon is, a megszokottnál magasabbak a lakossági tartalékok, így a fogyasztói hangulat javulásával a felhalmozott tőke piacra áramlása jelentős gazdaságélénkítő hatással bírhat - írja Zsiday Viktor.

Az amerikai lakosság megtakarítási rátájának alakulása. Forrás: FRED, Zsiday Viktor befektetési oldala.

Franciaország, Németország és az euróövezet lakosságának átlagos megtakarítási rátája. Forrás: Eurostat-adatok alapján Bank of Finland, Zsiday Viktor befektetési oldala.

A tőkepiacok stabilitását a tőkepiaci szakember szerint jelenleg leginkább a hirtelen megnövekvő beruházási kényszer veszélyezteti.

Az elmúlt évek magas költségvetési hiányai eleve folyamatosan elszívják a megtakarításokat, amihez most két új, rendkívül tőkeigényes folyamat társul.

Az egyik a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok építési hulláma. A technológiai szektorban komoly stratégiai váltás látható, hiszen a korábban saját részvényeket visszavásárló Alphabet, a Google anyavállalata most új részvényeket bocsát ki a forrásbevonás érdekében, az Oracle pedig olyan mértékű beruházásokat hajt végre, hogy a kötvényhozamai megugrottak, jelezve a befektetők növekvő aggodalmát. Ez a reálgazdasági beruházási kényszer szinte minden elérhető likviditást magába szív - véli Zsiday Viktor. A másik tőkeelszívó tényezőt az eddig zártkörűen működő óriásvállalatok, mint a SpaceX, az Anthropic vagy az OpenAI várható tőzsdére lépése jelenti. Bár már az elsődleges nyilvános részvénykibocsátás is jelentős forrásokat igényel, az igazi terhelést az okozza majd, amikor a korai fázisú nagy befektetők is elkezdenek megválni a részesedésüktől a nyílt piacon. Ha ez tömegesen valósul meg, az akár ezermilliárd dolláros nagyságrendű friss tőkét is kivonhat a piacról. A SpaceX értékeltségének alakulása a vállalati beszámolók alapján. Forrás: Economist-gyűjtés, Zsiday Viktor befektetési oldala.

Ezt a hatalmas globális tőkeigényt Zsiday Viktor szerint kizárólag a reálkamatok emelkedése mellett lehet finanszírozni, ami magasabb megtakarításra ösztönzi a magánszférát és a vállalati szektort.

Ennek következményeként viszont a tőkepiacokról folyamatosan eltűnik a likviditás.

A folyamat első jelei már látszanak a kifejezetten a bőséges likviditásra épülő, valódi fundamentumokkal alig rendelkező eszközök, például egyes nemesfémek és a kriptovaluták árfolyamának gyengülésében.

Ahogy a szabad források szűkülnek, a részvénypiacokon is egyre nagyobb valószínűséggel alakulhatnak ki hevesebb eladási hullámok

- zárta írását a befektetési szakember.

Címlapkép forrása: Portfolio