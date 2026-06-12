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Az IMF már csukott szemmel utal az ukránoknak, csak hogy ne omoljon be az egész ország
Gazdaság

Az IMF már csukott szemmel utal az ukránoknak, csak hogy ne omoljon be az egész ország

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A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a kulcsfontosságú feltételek teljesítésének elmaradása ellenére is megállapodott Ukrajnával a következő hitelrészlet folyósításáról, miután a háború sújtotta ország parlamentje nem fogadta el a szervezet által kért adójogszabályt, a szigorú feltételekkel szembeni belföldi ellenállás pedig folyamatosan erősödik.

A washingtoni székhelyű pénzintézet és Kijev szakértői szintű megállapodásra jutott, ami csaknem 700 millió dollár folyósítása előtt nyitja meg az utat. Az egyezséghez az IMF igazgatótanácsának jóváhagyása is szükséges, erre várhatóan a jövő hónapban kerül sor - írja a Bloomberg.

A kompromisszum többhetes tárgyalássorozat eredménye. Az IMF azt kérte, hogy az ukrán parlament fogadjon el egy törvényt a külföldről érkező postai küldemények adóztatásának kiterjesztéséről, amellyel az árnyékgazdaságot szorítanák vissza. A tervezet szerint a 45 eurónál értékesebb csomagokra 20 százalékos áfát és egyéb illetékeket vetnének ki. A képviselők azonban elutasították a javaslatot, mivel az rendkívül népszerűtlen lenne a külföldről gyakran rendelő ukrán állampolgárok körében. Az IMF végül beleegyezett abba, hogy Ukrajna júliusig elhalaszthassa a jogszabály elfogadását.

Ez nem az első eset, hogy a Valutaalap engedményt tesz, korábban ugyanis egy másik kötelezettség, az egyéni vállalkozók bizonyos csoportjaira vonatkozó áfa bevezetésének áprilisi határidejét is elhalasztotta. Kijev még tavaly vállalta ezeket az intézkedéseket a 8,1 milliárd dolláros hitelprogram feltételeként, ám a parlamenti ellenállás miatt eddig nem tudta végrehajtani azokat. Az IMF ennek ellenére folytatta a kifizetéseket a négyéves finanszírozási keretből, ami szokatlanul engedékeny hozzáállásnak számít a szervezet részéről.

Az elhúzódó háború miatt Ukrajna költségvetési hiánya kétjegyűvé vált, ami új bevételi források keresésére kényszeríti a kormányt, miközben a deficitet nagyrészt a külföldi partnerek, köztük az IMF támogatásaiból finanszírozzák

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. Az IMF-hitelprogram nemcsak a közvetlen források miatt kulcsfontosságú, hanem azért is, mert a szervezet szerepvállalása erős jelzést küld más donoroknak, például az Európai Uniónak.

Az Európai Unió egy 90 milliárd eurós, kétéves segélycsomagot hagyott jóvá Ukrajna számára, amelynek egyes részleteit az IMF feltételeihez hasonló követelményekhez, többek között az importcsomagok magasabb adóztatásához kötötte. Az uniós források első kifizetése várhatóan még ebben a hónapban megtörténik. A 2034-es lejáratú ukrán dollárkötvények árfolyama emelkedett a hírre, és a márciusi 52 centes mélypontról felkapaszkodva megközelítette a dolláronkénti 70 centes szintet.

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