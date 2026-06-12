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Bejelentette a miniszter: megszűnik a pedagógusképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
Gazdaság

Bejelentette a miniszter: megszűnik a pedagógusképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

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Megszünteti a kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus-továbbképzési monopóliumát, és felmenő rendszerben kivezeti a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről a pedagógusképzést – közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter.

Többen kérdezték az elmúlt napokban, hogyan gondolkodunk a pedagógusképzés és a pedagógus-továbbképzések jövőjéről – írta Facebook-posztjában Lannert Judit.

Szerinte a kormány álláspontja világos: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus-továbbképzési monopóliumát megszüntetik.  

A pedagógusképzést pedig felmenő rendszerben kivezetik az Nemzeti Közszolgálati Egyetemről,

mert ez a képzés ott „nincs a megfelelő intézményi keretben”.

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Azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra természetesen biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék – tette hozzá az oktatási miniszter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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