Bejelentette a miniszter: megszűnik a pedagógusképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

RSM Blog Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk

Holdblog Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th

GDPR Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv

Holdblog Zsiday Viktor: Elfogyhat az életet adó likviditás a tőkepiacokon A gazdaságban a megtakarításokért versengenek különböző befektetések/beruházások, és e kettő egyensúlya, egymásra hatása nagymértékben meghatározza a tőkepiacon elérhető hozamokat is.

Bankmonitor Fél évvel meghosszabbították a szabad célú Diákhitel1 esetében a kamatstopot. De mi lesz az új kölcsönökkel? Azon szabad célú Diákhitel1 konstrukcióval, akik 2024. december 31-ig felvették a hitelt, 2026. második félévében is 7,99 százalék maradhat a kamat. Azaz újabb fél évvel meghosszabbíthatják

ChikansPlanet Újabb lökés Európának, hogy tovább menjen a zöldülés útján Lassan a negyedik hónapjába lép a közel-keleti háború, melyről sokan azt gondolták, hogy csak néhány hétig tart majd. A konfliktus miatt jelentősen megugrottak a vilá

Grandio Blog AI-piaci fordulat az IPO-láz előtt - már az Anthropic vezet az amerikai vállalatoknál A Ramp AI Index szerint 2026 májusában már több amerikai vállalat fizetett Anthropic-szolgáltatásért, mint OpenAI-előfizetésért - miközben a közelgő technológiai IPO-k újra a befektetői fi