Bejelentette a miniszter: megszűnik a pedagógusképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Többen kérdezték az elmúlt napokban, hogyan gondolkodunk a pedagógusképzés és a pedagógus-továbbképzések jövőjéről – írta Facebook-posztjában Lannert Judit.
Szerinte a kormány álláspontja világos: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus-továbbképzési monopóliumát megszüntetik.
A pedagógusképzést pedig felmenő rendszerben kivezetik az Nemzeti Közszolgálati Egyetemről,
mert ez a képzés ott „nincs a megfelelő intézményi keretben”.
Azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra természetesen biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék – tette hozzá az oktatási miniszter.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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Felmenő rendszerben vezetik ki.
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