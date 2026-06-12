Bejelentette Magyar Péter: módosítja a Tisza Párt a közmédiáról szóló törvényt

A Tisza Párt képviselői benyújtották a közmédia szabályozásáról szóló törvényjavaslatot - írja Magyar Péter Facebook-bejegyzésében. A törvénytervezet szövege alapján a módosítás célja a közmédia intézményrendszerének átalakítása, átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá tétele, valamint a politikai befolyás csökkentése a szervezetben.

Az összesen 54 oldalas törvényjavaslat "a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról" címmel jelent meg a Parlament.hu oldalán.

A Hantosi István, Melléthei-Barna Márton, Kulcsár Krisztián által benyújtott törvényjavaslat indoklása szerint "a demokratikus jogállam működésének egyik alapvető feltétele a sokszínű, független és a közérdeket szolgáló médiaszolgáltatási rendszer."

Az indokás szerint azonban a magyar közszolgálati média ezeket a feladatokat nem megfelelően látta el 2010 után, amelynek köszönhetően az "iránta való közbizalom súlyos csorbát szenvedett"

A benyújtók megemlítik, hogy a közmédia működésében tapasztalt visszásságokkal szemben sem a Közszolgálati Közalapítvány, sem a Médiatanács nem lépett fel.

A javaslat szerint az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet), a Velencei Bizottság és az Európai Bizottság több alkalommal kifogásolta a magyar médiaszabályozás és a közmédia függetlenségének hiányosságait, különösen a Médiatanács összetételét, működését és a választási időszakokban tapasztalt médiapiaci egyenlőtlenségeket. Az Európai Unió új médiaszabadság-rendelete, az EMFA pedig már konkrét kötelezettségeket is előír a közszolgálati média és a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségének biztosítására.

A törvényjavaslatban szereplő indoklás szerint a sarkalatos, azaz csak kétharmados többséggel módosítható Médiatörvény átírásának célja

a közmédia intézményrendszerének átalakítása, átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá tétele, valamint a politikai befolyás csökkentése.

Átalakítanák az MTVA intézményrendszerét, új felügyeleti szervet hoznának létre

Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook-videójában arról beszélt, hogy a közmédia a jelenlegi struktúrája az előző kormány politikai eszközeként működött, és a kiegyensúlyozott tájékoztatás helyett a kormányzati narratíva közvetítésére, valamint a kritikus és civil hangok elnémítására törekedett.

A benyújtott tervezet alapjaiban írná újra a közszolgálati média működési elveit. A javaslat

megszüntetné a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) jelenlegi szerepét, és helyette egy új felügyeleti szervet hozna létre Független Közmédia Testület néven.

Ez a szervezet paritásos alapon épülne fel, azaz egyenlő arányban kapnának benne helyet a kormánypárti és az ellenzéki delegáltak, akiket a médiaszakma független képviselői egészítenének ki.

A reformcsomag emellett szervezetileg is szétválasztaná a műsorszolgáltatási és a hírügynökségi feladatokat, miközben átláthatóvá és a társadalmi ellenőrzés számára nyitottá tenné a gazdálkodást. A javaslat a teljes kereskedelmi és közszolgálati piacot felügyelő Médiatanács függetlenségének helyreállítását is célozza.

A törvény hatálybalépésével azonnali hatállyal megszűnne a Médiatanács tagjainak, a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának, valamint a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA jelenlegi vezető tisztségviselőinek mandátuma.

Az átmeneti időszakot arra kívánjuk felhasználni, hogy a szakmai és társadalmi szervezetek bevonásával, széles körű egyeztetések útján határozzuk meg a megújuló közszolgálattal szembeni elvárásokat

– mondta a miniszter.

Az átmeneti időszak lezárultával a közmédia új vezetőit nyílt és szakmai alapú pályázatok útján választanák ki.

A Tisza Párt vezetője még a kampányban egyértelművé tette, hogy a közmédia működését radikálisan átalakítaná, és rendszeresen azzal kritizálta a médiaszolgáltatót, hogy az nem pártatlanul működik. A Tisza Párt kétharmados győzelmét követően Magyar Péter visszatérően hangsúlyozta, hogy hamarosan érkeznek az ezzel kapcsolatos javaslatok.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert