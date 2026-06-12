Drámai helyzetben a Velencei-tó: őszre szinte teljesen eltűnhet a víz a strandokról - Hogyan lehete pótolni a vizet?

Az agárdi vízmérce jelenleg 55 centiméteres állást mutat, ami alig két centiméterrel haladja meg a 2022-ben mért történelmi mélypontot. Mivel az előírások szerint az optimális vízszint 130 és 170 centiméter között alakulna, a várhatóan forró és csapadékszegény nyári hónapokban a tó több kisebb, sekélyebb víztestre szakadhat.
Őszre a vízszint akár 30 centiméterre is süllyedhet, aminek következtében széles, iszapos partszakaszok kerülhetnek szárazra a strandokon.
A drasztikus vízhiányt a 2020-as éveket jellemző csapadékhiány és a fokozódó párolgás okozza, amelyet a 2023-as, valamivel csapadékosabb esztendő sem tudott ellensúlyozni. A helyzetet súlyosbítja a friss, az elmúlt évek aszályait is elemző átfogó kutatások hiánya, valamint az is, hogy a vízfolyások és csatornák elhanyagolt állapota miatt még a vízgyűjtő területen lehulló eső sem jut el teljes egészében a tóba.
Ilyen kritikus időszakokban rendszeresen felmerül a kincsesbányai karsztvíz hasznosítása, ám a vízügyi szakemberek ezt határozottan ellenzik. A karsztvíz ugyanis elsődlegesen stratégiai ivóvízkészletnek minősül, kitermelése rendkívül költséges, a tó szempontjából pedig elenyésző hatással bírna, hiszen a napi 5–7 ezer köbméteres vízpótlás még a nyári párolgási veszteséget sem fedezné. Ez csupán látszatmegoldást jelentene, miközben a vízkivételi helyen komoly környezeti károkat idézhetne elő.
Sokkal reálisabb alternatívát jelenthet
a tisztított szennyvíz visszavezetése.
Egy részletes megvalósíthatósági tanulmány szerint a csákvári és a gárdonyi szennyvíztisztító telepek bevonásával évente mintegy kétmillió köbméter vízhez juthatna a tó, ami éves szinten csaknem kilenc centiméteres vízszintemelkedést eredményezne. Bár ez önmagában kevésnek tűnhet, folyamatos utánpótlás mellett az elmúlt négy évben ez a többlet több mint 40 centiméterrel növelte volna a tó vízállását.
A kisebb kapacitású csákvári telep vize a Csíkvarsai-réten keresztül folyna a tóba. Ennek megvalósítása mindössze 150 millió forintba kerülne, ráadásul a nagy távolság és a természetes szűrés révén az értékes vizes élőhely vízellátását is javítaná anélkül, hogy veszélyeztetné a tó vízminőségét. A nagyságrendekkel nagyobb mennyiségű vizet biztosító gárdonyi telep bevonása már összetettebb feladatot jelent, a közvetlen közelség miatt ugyanis az onnan érkező víz magas foszfortartalmát drasztikusan, a nyolcadára kellene csökkenteni. Ehhez egy 1,2 milliárd forintos technológiai fejlesztésre lenne szükség. A kezelt vizet ezt követően egy 2,6 kilométeres vezetéken keresztül egy dinnyési, vízi növényzettel borított szűrőmezőre vezetnék, amely természetes úton vonná ki a maradék foszfort és nitrogént. Ez a kiegészítő beruházás további 360 millió forintot igényelne.
Összességében mindössze kétmilliárd forintból egy megvalósítható, környezetkímélő és stabil vízpótlási rendszert lehetne kiépíteni.
Ez töredéke annak az 50 milliárd forintnak, amelyet a helyi kajak-kenu akadémiára fordítottak.
Amennyiben a kormány olyan megoldást keres, amely garantáltan nagy mennyiségű vizet biztosít, kizárólag a Duna felőli vízpótlás jöhet szóba. Ez azonban egy teljesen más nagyságrendű, hatalmas infrastrukturális beruházást igénylő projekt, amelyről egyelőre csak előzetes tervek léteznek. Ráadásul jelenleg megbecsülhetetlen, hogy a nagy tömegű idegen víz bevezetése miként befolyásolná a Velencei-tó érzékeny ökoszisztémáját és vízminőségét.
Címlapkép forrása: Portfolio
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