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Drámai videó jött a népszerű magyar tóról: kritikus a helyzet, hamarosan teljesen ellehetetlenülhet a fürdés és a vitorlázás
Gazdaság

Drámai videó jött a népszerű magyar tóról: kritikus a helyzet, hamarosan teljesen ellehetetlenülhet a fürdés és a vitorlázás

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Magyarország harmadik legnagyobb tavának, a Velencei-tónak a vízállása a nyár folyamán történelmi mélypontra süllyedhet. Az apadó tóról drámai videót közölt a Reuters.

A fővárostól mindössze negyven kilométerre fekvő Velencei-tó rendkívül népszerű üdülőhely, ám a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy

a vízállás hamarosan ellehetetlenítheti a vitorlázást és a fürdőzést.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a tó vízállása szerdán mindössze 56 centiméter volt az agárdi mérőállomáson. Ez csupán három centiméterrel haladja meg a legutóbbi, 2022-es rendkívüli aszály idején regisztrált 53 centiméteres rekordalacsony szintet, miközben az év első hónapjaiban még 80 centiméter körül alakult a vízállás.

Kiadósabb esőzések nélkül a vízszint naponta fél centimétert is apadhat, így a nyár végére akár 30 centiméterre is süllyedhet.

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A múlt héten Gajdos László környezetvédelmi miniszter egyeztetést folytatott a helyi civil szervezetekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakértőkkel a tó megmentéséről. A tárcavezető közösségi oldalán megosztott bejegyzése alapján a kormányzat elsődleges célja a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás biztosítása, valamint a parti övezet rehabilitációja. Eötvös Árpád Pál, Gárdony polgármestere ugyanakkor a Reutersnek hangsúlyozta, hogy a vízpótlás hosszú távú folyamat, és hozzá kell szokni a megváltozott körülményekhez, hiszen az éghajlatváltozással a lakosságnak és a vezetésnek is alkalmazkodnia kell.

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