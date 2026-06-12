Egyre több csecsemő kerül kórházba a súlyos légúti fertőzés miatt: így óvhatjuk meg a legkisebbeket

Miről lesz szó a cikkben?
- A legveszélyeztetettebb korosztály a 0-5 év közötti gyerekek, különösen a csecsemők és a koraszülöttek, akik súlyosabb esetekben akár gépi lélegeztetésre is szorulhatnak.
- Az RSV miatt kórházba kerülők aránya az idei szezonban rekordot ért el, és a legtöbben a 0-2 éves korosztályba tartoztak.
- Van mód a megelőzésre is, nem is egy. Terhesség alatt olhatók az anyák, és a csecsemők közvetlen immunizálására is van lehetőség.
- Milyen "piros zászlókra" kell a szülőknek figyelniük?
- Mit érdemes a szülőnek tudnia, amikor kórházba kell vinni a gyereket?
- Milyen fontos, de egyszerű lépésekkel előzhető meg a csecsemő, kisgyerek megfertőzése?
Dr. Mészner Zsófia, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet módszertani igazgatóját, először arról kérdeztük, mi a legfontosabb üzenetet a szülőknek az RSV-szezonban. Azt emelte ki, hogy az RSV-fertőzés elsősorban a csecsemőket betegítheti meg súlyosan, egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy van lehetőség tenni ez ellen.
A MEGELŐZÉSNÉL KÉT „ORVOSI” ÚT IS SZÓBA KERÜL: AZ ANYAI OLTÁS ÉS CSECSEMŐK PASSZÍV IMMUNIZÁLÁSA.
A módszertani igazgató elmondta, hogy a várandós édesanya kaphat RSV elleni védőoltást, ami a születendő gyermeket fél éves koráig megvédheti. Kiemelte, hogy a védőoltást a várandósság harmadik harmadában, de legkésőbb a szülés kijelölt időpontja előtt két héttel be kell adni.
Az RSV pozitivitási rátája 33,3%-on érte el csúcsát a 2025/26-os légúti megbetegedéses szezon 12.hetén. Ennek korábban a közelében sem járt – az előző csúcsot 24,1%-on mérték 2023 januárjában.
Arról is megkérdeztük, milyen otthoni, életmódbeli lépéseknek van valódi jelentőségük a fertőzés esélyének vagy a súlyos lefolyás kockázatának csökkentésében a legkisebbeknél. Az igazgatónő szerint ezek nagyjából megegyeznek a koronavírus járvány alatt javasolt módszerekkel, mint pl. az alapos kézmosás, a dohányzás/dohányfüst-mentes környezet, a betegek vagy magukat betegnek érzők maszkviselése, a hathetesnél fiatalabb csecsemők látogatásának kerülése.
Az optimális időzítésről érdemes megkérdezni a védőnőt vagy a házi gyermekorvost, mondta, hozzátéve:
Remélem, a szülészorvosok sem fognak senkit lebeszélni a védőoltásról!
Dr. Tálosi Gyula, a Magyar Neonatológiai Társaság elnöke, megjegyezte, hogy bár az RSV jellemzően kétévenként okoz nagyobb járványt, ezt a „hullámzást” a Covid járvány jelentősen felborította.
„Az egész szezont tekintve a tavalyihoz képest kicsit kisebb járvány volt, de érdekes módon a 10-14. hét körül igen koncentráltan jelentkezett. Ezt mi is tapasztaltuk a kecskeméti gyermekosztályon,” tette hozzá.
Talán legjobban a lefolyást az NNGYK által kiadott szennyvízadatok (a szennyvízből a Covidhoz hasonlóan az RSV genetikai anyagának a jelenlétét is vizsgálják) mutatták. Ezen az ábrán az előző két szezon csúcsa látszik, és szembetűnő, hogy tavaly elhúzódóbban volt jelentős emelkedés, amíg idén koncentráltabban, de magasabb csúccsal:
Kik kiemelten veszélyeztetettek?
Az elnök kiemelte, hogy az újszülöttek, csecsemők életük első hónapjában – éretlen immunrendszerük miatt – sokkal érzékenyebbek az RSV fertőzésre, amennyiben nem védettek, azaz nem oltották őket közvetlenül születés után, vagy az anyától a méhlepényen keresztül nem kaptak ellenanyagot.
Egy másik ok a fertőzés iránti fogékonyságukra, hogy minél kisebb gyermekről beszélünk, a különböző légutak annál keskenyebbek, porcos vázuk annál puhább, így könnyebben összesnek, és az RSV (légúti óriássejtes vírus) okozta fertőzés kapcsán kialakuló nyálkahártya gyulladás, súlyos esetben elhalás annál inkább okoz szűkületet. Ennek megfelelően a klinikai tünetek és a statisztikák is azt bizonyítják, hogy ilyenkor van a legnagyobb veszélye a súlyos, légzési elégtelenséggel járó hörgőcskegyulladás (bronchiolitis) kialakulásának.
Az elnök hangsúlyozta, hogy különösen veszélyeztetettek
- a koraszülöttek, és a koraszülöttek közül is a 32. terhességi hét előtt született koraszülöttek (a méhlepényen keresztül az anyai ellenanyagok a koraszülöttek esetében még csak nagyon korlátozottan jutnak át),
- a szívbeteg, tüdőbeteg csecsemők és kisdedek,
- a Down-szindrómás,
- az immunhiányos vagy
- izombetegségekben szenvedő csecsemők és kisdedek.
Azok a bizonyos „piros zászlók”
A Magyar Neonatológiai Társaság elnökét azokról a jelekről is kérdeztük, amelyeknek meg kell(ene) szólaltatni a szülőkben a vészcsengőt, és azonnali orvosi beavatkozást igényelnek.
- 1. Fokozódó légzésszám, nehézlégzés, apnoe
A légzési elégtelenség fokozódó légzésszámmal és nehézlégzéssel (préselő kilégzés és belégzéskor behúzódások a bordák alatt, a bordaközökben, a szegycsonton és a kulcscsont felett, ezek a tünetek a felnőttekéhez képest általában sokkal kifejezettebbek, mivel a csecsemő mellkasvázát alkotó csontos-porcos elemek még sokkal puhábbak, így kisebb nyomásváltozásra, a mellkasban kialakuló negatív nyomás szívó hatására kifejezettebb behúzódások alakulnak ki). Emellett légzéskihagyás (apnoe) is jelentkezhet.
- 2. Nyugtalanság, tudatzavar, evési zavar
Tovább romló állapot esetén ez a csecsemő tudatzavarával jár, amely eleinte nyugtalanságot (irritabilitás), a légzészavar miatt egyre erőtlenebb, elgyengülő sírást okoz, majd ez átmehet aluszékonyságba is. A nehezített légzés és a tudatzavar jellemzően evési zavarral jár: a baba abbahagyja a szopást, még ha éhes is, pihennie kell az evés közben.
- 3. Oxigénhiány
A légzés romlása keringési és oxigenizációs zavarral is járhat, amely elkékülést, illetve gyakrabban sápadt, márványozott bőrt, hideg végtagokat okoz.
Amennyiben a nehézlégzés fokozódó, illetve tudatzavarral vagy keringési zavar tüneteivel társul, mindenképpen sürgősen orvoshoz kell fordulni. Súlyos állapot esetén célszerűbb mentőt hívni, és nem saját autóval keresni az ellátást.
A szülő rémálma: a kórház
Amikor a szülő RSV-vel viszi kórházba a gyerekét és olyan szavakat hall, mint az oxigénterápia, a non-invazív légzéstámogatás, vagy pláne a gépi lélegeztetés, akkor nem baj, ha valaki elmagyarázza, melyik mit jelent és miért van rá szükség.
Az RSV-fertőzés miatt kórházi kezelésre szorulók száma tekintetében szintén a 12. hét volt a legrosszabb, 110 beteggel. 2023 első hetében 105 RSV-fertőzöttet ápoltak kórházban, de az előtte lévő űr nem a betegség hiányát, hanem jelentési hiányosságot takar.
Az elnök elmondta, hogy a fokozódó légzészavar klinikai esetén szükség lehet légzéstámogatásra. Ha rossz az oxigenizáció, de a gyermek légzése még megfelelő, orr alá vagy maszkon keresztül adott oxigénnel is lehet segíteni, ez azonban a nehézlégzést nem oldja meg.
Tanulmányok szerint a korai légzéssegítés sokszor megelőzi azt, hogy magasabb szintű légzéstámogatásra legyen szükség.
Ennek a legegyszerűbb módja a magas áramlású orrkanül (angolul High Flow Nasal Cannula vagy rövidítve HFNC) alkalmazása. Ebben az esetben a magas áramlású levegő-oxigén elegy gyakorlatilag egy dinamikus nyomást épít fel, ami könnyebbé teszi a babák légvételét.
Amennyiben ez nem elegendő, orrmaszkon vagy orrtoldalékon keresztül non-invazív lélegeztetéssel tudunk segíteni. Ha a gyermek állapota tovább romlik, szóba jön az invazív, légcsőtubuson keresztül történő lélegeztetés és annak módjai.
A 12. héten az RSV állt a kórházi kezelések 55%-a mögött, amilyen magasan soha nem járt ez a mutató az előző három évben.
Idén a súlyos akut légúti fertőzéssel kórházba kerülők 22-61%-a volt 0-2 éves gyerek.
A legtöbb gyerek (91) RSV-fertőzéssel a 12. héten igényelt kórházi kezelést, és a gyerekek aránya a kórházban kezelt RSV-fertőzöttek között egyszer sem ment 80% alá – még az átlag is 90,4% lett.
Itt sajnos van egy – nem óriási, de módszertanilag mindenképp bosszantó – gond, nevezetesen, hogy az NNGYK az RSV-s gyerekeket elintézi azzal, hogy „csecsemő”, vagy „2 év alatti” gyerek vagy „0-5 év közötti” gyerek, és ezt teljesen random módon teszi.
Prevenció a gyakorlatban
A Magyar Neonatológiai Társaság elnökét arról is kérdeztük, az RSV-szezonban mi az a három – egy ideális világban könnyen, a magyar valóságban nehezebben betartható – szokás vagy szabály, amit a család alkalmazhat járvány idején a legkisebbek egészségének megóvása érdekében.
- Maradj otthon!
Kiscsecsemőkkel az első 4-6 hónapban – különösen járványos időkben – nem javasolt közösségbe menni, és kérni kell a rokonokat is, hogy lehetőség szerint ne látogassák a babát. A lappangási időben már fertőző lehet valaki légúti tünetek nélkül is. Családi eseményekkel (pl. keresztelő) célszerűbb megvárni a járvány utáni időszakot.
- Beteg vagy? Pláne maradj távol!
Légúti tüneteket mutató hozzátartozók ne menjenek a csecsemő közelébe! Ilyen esetben a szülőknek is célszerű akár maszkot felvenni. A csecsemők orrlégzők, az orrdugulást nagyon rosszul viselik, így számukra akár egy náthavírus is okozhat komolyabb légúti tüneteket.
- Nagyobb testvér, egy lépést hátra!
A gyermekközösségbe járó nagyobb testvérekkel történő érintkezést sem árt csökkenteni.
Egy vírusfertőzésnél a behatási idő és a kezdeti vírusterhelés nagysága is lényeges a tünetek súlyossága szempontjából, ezért például nem javasoljuk, hogy a nagyobb testvérek puszilgassák a csecsemőt, illetve lehetőség szerint a közös légtérben alvást is kerülni kell.
Aktív immunizáció, fészek immunitás, szoptatás
Az elnök hangsúlyozta, hogy a szülök, testvérek immunizációja a csecsemő körül kialakít egy úgynevezett fészek immunitást. Így például
influenzaszezonban a szülők oltása legalább annyira védi a csecsemőt is az influenzától, mint az oltott szülőt.
Beszélt a passzív immunitásról is, ezen belül a szoptatás fontosságáról, mivel az anyatej sok ellenanyagot is tartalmaz.
Egy anyai oltás vagy légúti betegség esetén (akár RSV, akár influenza vírusról, vagy szamárköhögésről beszélünk) az anyatejben kiválasztódó ellenanyagok is védik a kiscsecsemőt a fertőzéstől, illetve egy kialakuló légúti betegség tünetei enyhébbek lehetnek.
A cikk megjelenését a Melletted a Helyem Egyesület támogatta.
Címlapkép forrása: Zhu Dayong/VCG via Getty Images
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