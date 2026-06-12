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Egyszerűbbé válik az utazás: fontos frissítést kapott a magyar vasúti applikáció
Gazdaság

Egyszerűbbé válik az utazás: fontos frissítést kapott a magyar vasúti applikáció

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Vitézy Dávid közlekedési miniszter bejelentése szerint újabb fejlesztésekkel bővül a MÁV+ alkalmazás: a frissítés egyszerűbb nemzetközi jegyvásárlást és átláthatóbb utazástervezést kínál az utasok számára. Szerinte a magyar vasút modernizációjához nemcsak az infrastruktúra és a járműpark fejlesztésére van szükség, hanem a digitális szolgáltatások megújítására is.

A miniszter úgy fogalmazott a Facebook-posztjában, hogy a MÁV+ applikáció korábbi változata ugyan esztétikai szempontból előrelépést jelentett, azonban a használhatóság és a funkciók terén több kritikát is kapott. Ezért a kormányzat hosszabb távon az alkalmazás teljes újragondolását tervezi, miközben a jelenlegi rendszert folyamatos fejlesztésekkel igyekszik felhasználóbarátabbá tenni.

A mostani frissítés egyik legfontosabb újdonsága a nemzetközi jegyvásárlás bővítése. Az alkalmazásban immár elérhetővé vált valamennyi olyan nemzetközi ülőhelyes vonat jegyértékesítése, amely Magyarországon belföldi forgalomban is használható. Ennek köszönhetően a felhasználók közvetlenül az appból vásárolhatnak jegyet például a Budapest és Bécs között közlekedő Railjet- és EuroCity-járatokra, valamint a Budapest–Pozsony–Prága útvonal közvetlen vonataira is.

A fejlesztés a határ menti közlekedést is érinti. Az úgynevezett kishatárforgalmi járatokra ugyancsak lehetővé vált a jegyvásárlás, ami egyebek mellett a Szeged és Szabadka közötti vonal, illetve a Nyugat-Magyarországon közlekedő EuroRegio-járatok utasainak jelenthet könnyebbséget.

Jelentős változások történtek az utazástervezés területén is. A frissítést követően az alkalmazás a keresési találatoknál

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részletesebb eljutási információkat jelenít meg, beleértve a köztes megállókat és az adott járathoz kapcsolódó fontos tudnivalókat.

Emellett közvetlenül elérhetők a menetrendi adatok és az egyes állomásokról induló további járatok listái is.

Vitézy Dávid szerint a most bevezetett funkciók csak az első lépést jelentik a digitális utastájékoztatás átfogó fejlesztésében. A cél, hogy a MÁV+ ne csupán jegyvásárlási felületként működjön, hanem az utazás teljes folyamatában hasznos segítséget nyújtson az utasok számára.

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