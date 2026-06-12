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Elalvás okozta nyolc ember halálát az M1-esen?
Gazdaság

Elalvás okozta nyolc ember halálát az M1-esen?

MTI
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Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között - vélhetően elalvás miatt - egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben, a tereléssel elzárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt;

a sofőr a balesetben életét vesztette.

A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül, valószínűleg a lassuló forgalom következtében, újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől.

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Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz - feltehetően elalvás miatt - nekiütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának - tették hozzá. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül heten elhunytak, két embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak - közölték.

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A rendőrség az adott útszakasz Hegyeshalom felé vezető oldalát teljes szélességben lezárta, a forgalmat elterelte.

Időközben a szemle és a mentési munkálatok véget értek, az autópályán megindult a forgalom.

A balesetek körülményeit a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja - áll a közleményben.

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