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Eltávolítják négy magyar titkosszolgálat vezetőjét
Gazdaság

Eltávolítják négy magyar titkosszolgálat vezetőjét

Portfolio
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Felmenti a miniszterelnök négy magyar titkosszolgálat vezetőjét - derül ki a péntek este megjelent Magyar Közlönyből.

A közlönyben este megjelent miniszterelnöki határozat értelmében felmentik tisztsége alól

  • Bárdos Szabolcsot, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját,
  • Oláh Krisztiánt, az Információs Hivatal főigazgatóját,
  • Kiss Csabát, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját,
  • valamint Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját.

Péntek este a Tisza-kormány több jelentős személyi változást is bejelentett.

Tarr Zoltán bejelentette, hogy eltávolítják a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját a posztjáról, míg a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökségtől negyvenegy munkatársat bocsátottak el.

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