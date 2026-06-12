"Ez méreg lenne a gazdaságunknak" - Népességkorlátozásról szavaz a gazdag európai ország, kiakadtak a legnagyobb vállalatok

Bázel évtizedek óta Svájc gazdasági növekedésének motorja. A Roche és a Novartis gyógyszeripari óriásvállalatok jelenlétének köszönhetően
az egy főre jutó GDP itt csaknem két és félszerese az országos átlagnak, a lakosság negyven százaléka pedig külföldi állampolgár.
Ha a népszavazáson a korlátozás mellett döntenek, az a városvezetés szerint azonnali bizonytalanságot szülne, és a nagy munkaadók átértékelhetnék a jövőbeli terveiket.
Ez méreg lenne a gazdaságunknak
– fogalmazott Conradin Cramer, Bázel kanton kormányfője.
A Svájci Néppárt a közszolgáltatásokra és a lakáspiacra nehezedő növekvő nyomásra, valamint a bűnözéssel kapcsolatos aggodalmakra hivatkozik. Bár elsősorban a menekültek és a menedékkérők számának csökkentését szorgalmazzák, a javaslat szerint az Európai Unióval kötött, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodást is fel kellene mondani, ha a népességszám két egymást követő évben meghaladja a küszöbértéket. Svájc lakossága jelenleg meghaladja a 9 milliót, és az előrejelzések szerint a növekedési ütem mellett 2042 körül érné el a 10 milliót.
A bázeli régióban 12 400 embert foglalkoztató és országszerte 115 ország állampolgárait alkalmazó Roche különösen a kutatás-fejlesztési területen tartja aggasztónak a kezdeményezést.
Svájc vezető innovációs szerepe a kiváló szakembereken múlik, nélkülük pedig nemcsak a kutatást, hanem a teljes ellátási láncunk munkahelyeit is veszélyeztetjük
– hangsúlyozta Jürg Erismann, a Roche bázeli telephelyének vezetője. A vegyipari és gyógyszeripari termékek tavaly a svájci export több mint felét tették ki.
A bázeli gyógyszergyártókat korábban az amerikai vámfenyegetések is sújtották, amikor Donald Trump Svájcra vetette ki az Európának szánt legmagasabb védővámokat. A vállalatok végül csak jelentős amerikai beruházások és gyógyszerár-csökkentések árán kaptak könnyítést. Cramer szerint ha Svájc most a népességkorlátozás mellett dönt, azzal arra ösztönzi a cégeket, hogy máshol, például az Egyesült Államokban vagy Szingapúrban hozzanak létre új munkahelyeket, amivel közvetve Washington pozícióit erősítik.
A szövetségi kormány a javaslat elutasítására szólította fel a választókat. A Svájci Néppárt ugyanakkor azzal érvel, hogy az ország népességnövekedése jelentősen meghaladja az uniós átlagot, és ez hosszú távon fenntarthatatlan. A párt egy korábbi, az EU-s bevándorlás korlátozását célzó kezdeményezése 2014-ben szűk többséggel már támogatást nyert, bár annak gyakorlati megvalósítását később jelentősen enyhítették. Stephan Mumenthaler, a svájci gyógyszer- és vegyipari szövetség vezetője szerint az ország gazdasága a nyitottságra és a kereskedelmi megállapodásokra épül, így Svájc nem engedheti meg magának az elszigetelődést.
Forrás: Reuters
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