"Ez méreg lenne a gazdaságunknak" - Népességkorlátozásról szavaz a gazdag európai ország, kiakadtak a legnagyobb vállalatok

Svájcban vasárnap népszavazást tartanak a lakosságszám korlátozásáról. A jobboldali Svájci Néppárt javaslata szerint az ország népessége 2050-ig nem érheti el a 10 millió főt. Az üzleti szféra képviselői szerint a tervezett intézkedés az ország gazdasági sikereit és az Európai Unióval fenntartott kapcsolatait is veszélybe sodorná, ami különösen Bázelt, Európa egyik leggazdagabb városát érintené érzékenyen.

Bázel évtizedek óta Svájc gazdasági növekedésének motorja. A Roche és a Novartis gyógyszeripari óriásvállalatok jelenlétének köszönhetően

az egy főre jutó GDP itt csaknem két és félszerese az országos átlagnak, a lakosság negyven százaléka pedig külföldi állampolgár.

Ha a népszavazáson a korlátozás mellett döntenek, az a városvezetés szerint azonnali bizonytalanságot szülne, és a nagy munkaadók átértékelhetnék a jövőbeli terveiket.

Ez méreg lenne a gazdaságunknak

– fogalmazott Conradin Cramer, Bázel kanton kormányfője.

A Svájci Néppárt a közszolgáltatásokra és a lakáspiacra nehezedő növekvő nyomásra, valamint a bűnözéssel kapcsolatos aggodalmakra hivatkozik. Bár elsősorban a menekültek és a menedékkérők számának csökkentését szorgalmazzák, a javaslat szerint az Európai Unióval kötött, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodást is fel kellene mondani, ha a népességszám két egymást követő évben meghaladja a küszöbértéket. Svájc lakossága jelenleg meghaladja a 9 milliót, és az előrejelzések szerint a növekedési ütem mellett 2042 körül érné el a 10 milliót.

A bázeli régióban 12 400 embert foglalkoztató és országszerte 115 ország állampolgárait alkalmazó Roche különösen a kutatás-fejlesztési területen tartja aggasztónak a kezdeményezést.

Svájc vezető innovációs szerepe a kiváló szakembereken múlik, nélkülük pedig nemcsak a kutatást, hanem a teljes ellátási láncunk munkahelyeit is veszélyeztetjük

– hangsúlyozta Jürg Erismann, a Roche bázeli telephelyének vezetője. A vegyipari és gyógyszeripari termékek tavaly a svájci export több mint felét tették ki.

A bázeli gyógyszergyártókat korábban az amerikai vámfenyegetések is sújtották, amikor Donald Trump Svájcra vetette ki az Európának szánt legmagasabb védővámokat. A vállalatok végül csak jelentős amerikai beruházások és gyógyszerár-csökkentések árán kaptak könnyítést. Cramer szerint ha Svájc most a népességkorlátozás mellett dönt, azzal arra ösztönzi a cégeket, hogy máshol, például az Egyesült Államokban vagy Szingapúrban hozzanak létre új munkahelyeket, amivel közvetve Washington pozícióit erősítik.

A szövetségi kormány a javaslat elutasítására szólította fel a választókat. A Svájci Néppárt ugyanakkor azzal érvel, hogy az ország népességnövekedése jelentősen meghaladja az uniós átlagot, és ez hosszú távon fenntarthatatlan. A párt egy korábbi, az EU-s bevándorlás korlátozását célzó kezdeményezése 2014-ben szűk többséggel már támogatást nyert, bár annak gyakorlati megvalósítását később jelentősen enyhítették. Stephan Mumenthaler, a svájci gyógyszer- és vegyipari szövetség vezetője szerint az ország gazdasága a nyitottságra és a kereskedelmi megállapodásokra épül, így Svájc nem engedheti meg magának az elszigetelődést.

Forrás: Reuters

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