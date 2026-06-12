Ezermilliárdos vagyon szállhat vissza az államra, ha megszűnnek az egyetemi alapítványok

Míg az előző kormány előszeretettel szervezett ki közfeladatokat és állami vagyonokat magánkézbe, a Magyar-kormány egyik legfőbb célja a vagyonvisszaszerzés. Ennek egyik eszköze a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, röviden kekvák megszüntetése, amelyet az eddigi információk alapján két lépcsőben képzelnek el:
- először a nem egyetemi alapítványokat szüntetik meg már most augusztusban (ennek leginkább közismert példája a Mathias Corvinus Collegium, vagyis az MCC), és az egyetemi alapítványok kuratóriumaira vonatkozó szabályokat megváltoztatják az uniós elvárásoknak megfelelően,
- aztán jövő szeptemberig az egyetemi alapítványok kivezetése a cél. A plusz egy év oka, hogy természetesen nem szeretnék sem az egyetemek, sem például a rájuk bízott kórházak működését veszélyeztetni, ahogyan ezt Magyar Péter miniszterelnök is elmondta a csütörtöki sajtótájékoztatóján.
Azok az alapítványi vagyonok, amelyeket az állam adott át ezeknek a szervezeteknek, a terv szerint visszaszállnak az államra. Az utóbbi években sorra érkeztek a hírek az ingatlanok, részvények, kastélyok, vállalatok átadásáról, így sejteni lehetett, hogy hatalmas összegek kiszervezéséről volt szó – pontos értéket azonban nehéz volt ehhez párosítani. Ezért megkíséreltük számszerűsíteni, hogy mekkora pénzek foroghatnak kockán az alapítványi egyetemek esetében.
Egyenlőtlenül elosztott ezermilliárdnyi pénz
Az összehasonlíthatóság érdekében a becslés alapjául az alapítványok 2025-ös beszámolóit használtuk, amik a tavaly év végi helyzetet tükrözik.
Ezek alapján az egyetemi alapítványok nettó vagyona 1900 milliárd forint.
Az 1900 milliárd minden bizonnyal felülbecsli az államra potenciálisan visszaszálló vagyon mértékét, hiszen ebben azok az épületek is szerepelnek, amelyekben például konkrétan az oktatás folyik, kollégiumként működnek, vagy más módon kapcsolódnak az egyetem alaptevékenységéhez – feltehetően ezeket az intézményeknél hagyja majd a kormány. A nagyságrendet viszont minden bizonnyal jól mutatja a szám.
|Alapítványi egyetemek vagyona (milliárd Ft)
|
Melyik egyetem alapítványa?
|Saját tőke
|Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog
|Egyéb tartós részesedés (pl. részvény)
|Budapesti Corvinus Egyetem
|412
|15,7
|320,5
|Debreceni Egyetem
|275,5
|0
|0
|Óbudai Egyetem
|238,5
|10,8
|0
|Semmelweis Egyetem
|168,8
|0,1
|155,6
|Neumann János Egyetem
|159,1
|1,2
|6,4
|Tokaj-Hegyalja Egyetem
|103,3
|0
|20,1
|Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
|93,4
|3,4
|65
|Pécsi Tudományegyetem
|84,8
|1,4
|0
|Szegedi Tudományegyetem
|72,8
|93,3
|0
|Budapesti Gazdasági Egyetem
|51,5
|0,1
|50,3
|Széchenyi István Egyetem
|45
|0,1
|38,2
|Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem*
|39,6
|0
|38,7
|Miskolci Egyetem
|38,7
|0,1
|27,8
|Nyíregyházi Egyetem
|22,8
|-
|-
|Dunaújvárosi Egyetem
|19,7
|-
|-
|Pannon Egyetem
|19,6
|0
|18
|Soproni Egyetem
|15,4
|-
|-
|Állatorvostudományi Egyetem
|14,8
|0
|12,9
|Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
|14
|0
|13
|Színház- és Filmművészeti Egyetem
|9,3
|1,2
|2,6
|Magyar Táncművészeti Egyetem
|6,2
|0,8
|0
|Összesen
|1904,8
|128,2
|769,1
|Forrás: Portfolio-gyűjtés. *A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem alapítványának esetében a 2024-es beszámoló adatai szerepelnek, mivel az volt elérhető a honlapján. 3 egyetem esetében nem volt szerepelt az ingatlanokra és részesedésre vonatkozó bontás.
A táblázat értelmezéséhez
A saját tőke lényegében azt mutatja, hogy mekkora az alapítványok nettó vagyona. A két fogalmat szinonimaként használjuk a cikkben.
Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok azt mutatja, hogy az alapítvány mérlegében mekkora értéken szerepelnek az ingatlanok, illetve az azokhoz kapcsolódó jogok. Ide tartozhatnak például épületek, telkek, oktatási vagy intézményi célú ingatlanok, valamint egyes ingatlanhoz kapcsolódó használati vagy más vagyoni értékű jogok.
Az egyéb tartós részesedés olyan, hosszabb távra tartott tulajdoni részesedéseket jelent, amelyek más gazdasági társaságokban testesülnek meg. Ilyenek lehetnek például részvénycsomagok vagy üzletrészek. A Corvinust fenntartó alapítványnál például ide került a Mol- és Richter-részvénycsomag is.
A fenti táblázatból is látszik, hogy az egyetemek vagyona közt óriási különbségek vannak: a legkisebb saját tőkével rendelkező Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványnál 66,5-szer nagyobb saját tőkével bír a listavezető Corvinus fenntartója. Természetesen a különbségek egy része objektív tényezőkkel – mint például az egyetemi hallgatók száma, képzések száma, stb. – indokolható, azonban ez a számsor is aláhúzza azt a több oktatási szakember által felvetett problémát, hogy a vagyonokat nagyon egyenlőtlenül osztották el.
Mol, Richter, gödöllői kastély és győri reptér
Erre az egyik legjobb példa a részvények helyzete: néhány intézménynek jelentős pakettet adott át az állam, mások nem részesültek ilyen juttatásban. Pár ilyen eset:
- A legismertebb a Corvinus története, amely a Mol és Richter 10-10 százalékát birtokolja.
- Richter részvényből a Semmelweis Egyetemnek is jutott, ők 5,25 százalékban részesültek.
- A győri Széchenyi István Egyetemé a Rába Járműipari Holding részvényeinek 20 százaléka.
A vagyon értékelése sok esetben nehézkes lehet – ezért is használtuk fentebb a beszámolót –, a tőzsdén jegyzett vállalatoknál azonban könnyű dolgunk van. Tegnapi, vagyis június 11-i záróárakkal számolva az alapítványi egyetemek Mol, Richter és Rába részesedésének összértéke 659,8 milliárd forint. Nem túlzás tehát, hogy összességében ezermilliárdos vagyon szállhat vissza az államra az alapítványok megszüntetésével, hiszen 660 milliárdra rúg csak a 3 legkönnyebben számszerűsíthető tétel. A fentiek mellett egyébként az Óbudai Egyetem áttételesen tulajdonos a 4iG-ban, azt azonban nem tudjuk, hogy pontosan milyen arányban.
Nem csupán tőzsdén jegyzett cégek átadása esett meg:
- A Tokaj-Hegyalja Egyetem például a Grand Tokaj Zrt. 100 százalékos tulajdonosa.
- A Miskolci Egyetem az Ózdi Acélművek Kft. 20 százalékával bír.
Persze mindegyik vállalatban való részesedés kapcsán lehet találni indokokat, hogy miért lehet helye a fenti intézményeknél. A Corvinus esetében mondhatjuk azt, hogy az ország top business egyeteme részesüljön a legnagyobb hazai vállalatok teljesítményéből. Hasonló logika mentén indokolható a Semmelweis Richter-pakettje, hiszen így a legnagyobb gyógyszergyártó profitjának egy része a hazai orvosképzést támogatja. A többi tételnél a földrajzi közelséget lehet említeni, a "helyi vállalat támogassa a helyi egyetemet" elven.
Hogy az ilyen típusú érveket mennyire tartja majd meggyőzőnek a Tisza-kormány, egyelőre nem tudjuk. Várhatóan azonban az is a mérlegelés részét képezi majd, hogy mennyire megengedhető, hogy a korábbi, kivételező rendszer tovább éljen, miközben az intézmények finanszírozása más keretek közt is elképzelhető.
Az egyetemi alapítványoknál a részvényeken kívül is változatos vagyonelemek landoltak. Az ingatlanok listáját böngészve a nem túl meglepő elemeken kívül (mint például a kollégiumok) bukkantunk reptérre (a győri egyetemnél), csillagvizsgálóra (a Szegedi Tudományegyetemnél), szállodákra, vegyesboltra, még mocsárra is. Emellett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemhez került a Gödöllői Kastély, lovardástul, parkostul, és a Debreceni Egyetemnek is jutott egy kisebb kastély (a Borsay kastély).
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a teljes listát a kiszervezett vagyonról szinte lehetetlen összeállítani, mivel nagyon átláthatatlan volt a folyamat. Az előző kormány nem csupán az alapításkor juttatott vagyonelemeket a felsőoktatási intézményeknek, hanem az évek során fokozatosan, ezeket a döntéseket a különböző jogszabályokból lehet összemazsolázni. Kováts Gergely, a modellváltás kutatója, a Corvinus Egyetem oktatója továbbá felvetette, hogy lehet, hogy titkos kormánydöntések keretében is történtek ilyen transzferek.
Most akkor kisemmizik majd az egyetemeket? Hogyan fognak működni?
Kisemmizésről nincsen szó. Mint említettük, korábban a miniszterelnök is elmondta, hogy nem a működés megakasztása a cél, és az egyetemekkel is egyeztetni fognak az átalakításokról. Emellett azt is nehéz elképzelni, hogy a felsőoktatási intézmények mindennapjaihoz elengedhetetlen ingatlanokat el akarná venni az a kormány, amelynek az oktatási minisztere, Lannert Judit nemrég arról beszélt, hogy "hallgatóközpontú" felsőoktatást szeretne, és amelyik kabinet prioritásként kezelte, hogy az egyetemisták visszatérhessenek az Erasmus programba.
Arról azonban valószínűleg elindul majd egy vita, hogy melyik vagyonelemnek hol van jobb helye, és ezek egy jelentős része visszakerülhet az államhoz.
A kecskeméti egyetem kálváriája
Hogy miért nem pusztán elvi kérdés, kinél van a közvagyon, azt jól mutatja a Neumann János Egyetemért Alapítvány ügye.
A kecskeméti egyetem fenntartója 2020–2021-ben összesen 144,4 milliárd forint állami vagyoni juttatást kapott az egyetem fejlesztésére, ebből pedig 127,5 milliárd forintot (!) az Optima Befektetési Zrt. 10 éves, fix 2,5 százalékos kamatozású vállalati kötvényeibe fektetett. Az Állami Számvevőszék szerint a befektetés túlzottan koncentrált, a kamatszint kirívóan alacsony volt, a döntéshozatalnál személyi összefonódások merültek fel, és az alapítvány nem kezelte megfelelően a kockázatokat. Amikor 2024-ben az alapítvány vissza szerette volna váltani a kötvényeket, az Optima ezt nem tudta teljesíteni, így a pénz visszaszerzése elhúzódó tárgyalások tárgyává vált.
Az ügy azért fontos a mostani vagyonvitában, mert megmutatja, hogy a kekvákhoz került állami vagyon nemcsak "parkol" az alapítványoknál. A kuratóriumok befektetési döntéseket hoznak róla, ezek a döntések pedig érdemben befolyásolhatják, hogy a korábban átadott közvagyon megmarad, gyarapodik, vagy éppen kockázatos, nehezen visszaszerezhető eszközökbe kerül.
Kevesebb vagyonnal is elképzelhető azonban az egyetemek zökkenőmentes működése, hiszen az intézmények javarészt jelenleg sem a vagyonuk hozadékából működnek, hanem az állammal kötött közfeladat-finanszírozási szerződésre támaszkodnak. Ilyen hosszú távú, 5 évre szóló szerződést minden modellváltott egyetem kötött a kormánnyal.
Az is igaz ugyanakkor, hogy ezek éppen most decemberben járnak majd le. Így a Tisza-kormány előtt álló feladat, hogy a szerződéseket vagy újratárgyalja, vagy kitaláljon valamilyen más finanszírozási struktúrát (esetleg egy átmeneti időszak is elképzelhető). A megújított, vagy az új keret akár a visszavett vagyonelemekért is kompenzálhatja az egyetemeket.
"Véleményem szerint egyesével kell eldönteni e vagyonelemek sorsát, és ha az ezekből generált bevétel az egyetem gazdasági fenntarthatósága szempontjából kulcsfontosságú, úgy ezek elvétele esetén célszerű lenne kompenzálni az intézményt valamilyen formában, pl. a közfeladat-finanszírozási szerződés keretében" – vélekedett Kováts Gergely.
A következő hónapokban tehát sok munka vár majd a kormányra a felsőoktatás területén is: egyszerre kell majd aprólékosan mérlegelni, hogy mit vesznek vissza az egyetemektől, úgy, hogy ne veszélyeztessék a működésüket, és közben a hosszú távú finanszírozás kérdéskörére is megoldást kell találni.
A címlapképen a Gödöllői Királyi Kastély látható. Kép forrása: kiralyikastely.hu.
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