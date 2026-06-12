MEX
Mexikó 2 0 Dél-Afrika
RSA
  gól: Raúl Jiménez 67'
A csoport
KOR
Dél-Korea 2 1 Csehország
CZE
  gól: Oh Hyeon-gyu 80'
A csoport
CAN
Kanada Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
USA
Egyesült Államok Paraguay
PAR
 Szombat 03:00
D csoport
  • Megjelenítés
FONTOS Visszatér az európai baloldal fenegyereke – Szabályos politikai földrengés zajlik az EU-s országban
Figyelmeztetés érkezett: akár júliusban jöhet a következő kamatemelés az EKB-tól
Gazdaság

Figyelmeztetés érkezett: akár júliusban jöhet a következő kamatemelés az EKB-tól

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke és az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának tagja kijelentette, hogy az EKB kész júliusban újabb kamatemelést végrehajtani, amennyiben a közel-keleti konfliktus okozta gazdasági sokk ezt szükségessé teszi - jelentette a Bloomberg.

Nagel mindössze egy nappal azután szólalt meg, hogy az EKB – a nagy jegybankok közül elsőként reagálva a közel-keleti feszültségek által gerjesztett inflációra – 2023 óta először hajtott végre kamatemelést. A döntéshozó szerint az energiaárak emelkedése már a maginflációban is érezteti hatását, és a sokk erősnek, valamint tartósnak bizonyul.

Ezért nem tekinthetünk el tőle egyszerűen

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a monetáris szigorítás akkor is indokolt lenne, ha a helyzet gyorsan enyhülne.

Kapcsolódó cikkünk

Megszületett a döntés, közel 3 év után ismét kamatot emelt az EKB

Elérkezett az igazság pillanata: nem hátrálhat tovább a döntés elől az EKB

Az euróövezet gazdaságában egyértelműen megmutatkoznak a konfliktus következményei, hiszen a fogyasztói árak májusban több mint 3 százalékkal emelkedtek, miközben a gazdasági aktivitás lassul. Christine Lagarde, az EKB elnöke csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy

Még több Gazdaság

Drámai helyzetben a Velencei-tó: őszre szinte teljesen eltűnhet a víz a strandokról - Hogyan lehete pótolni a vizet?

Tisza-kormány: azonnali jelentést kér Magyar Péter

Egyre több csecsemő kerül kórházba a súlyos légúti fertőzés miatt: így óvhatjuk meg a legkisebbeket

az energiaár-sokk már gyűrűzik be a gazdaság egészébe.

Bennfentes források szerint a következő lépésre már júliusban sor kerülhet, ha a helyzet addig nem javul. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a kamatdöntés után néhány órával szintén további szigorítást sürgetett, jelezve, hogy idén összesen 50 bázispontos emelésre lesz szükség a főmutató és a maginfláció kordában tartásához.

Az EKB saját negyedéves prognózisa szintén gyorsabb inflációt vetít előre a következő két évre, miközben a kereslet visszaesése miatt a gazdasági növekedés lassul.

Az egyes termékkategóriák árváltozása az eurózónában (%, év/év)
Kategória 2026 jan. 2026 febr. 2026 márc. 2026 ápr. 2026 máj.
Élelmiszer, alkohol, dohány 2,6 2,5 2,4 2,4 2,0
Energia -4,0 -3,1 5,1 10,8 10,9
Ipari termékek (kivéve energia) 0,4 0,7 0,5 0,8 0,9
Szolgáltatások 3,2 3,4 3,3 3,0 3,5
Maginfláció 2,2 2,4 2,3 2,2 2,5
Éves infláció 1,7 1,9 2,6 3,0 3,2
Forrás: Eurostat, Portfolio          

A Kormányzótanács többi tagja ugyanakkor óvatosabban nyilatkozott. Primož Dolenc szerint a csütörtöki lépés egyelőre éppen elegendő, és lehetőséget ad a tágabb gazdasági környezet alaposabb mérlegelésére. Észt kollégája, Ülo Kaasik rendkívül nehéznek nevezte annak megítélését, hogy mikor kerülhet sor a következő szigorításra, de hangsúlyozta, hogy az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, mikor jöhet az újabb kamatemelés az EKB-tól!

Megszületett a döntés, közel 3 év után ismét kamatot emelt az EKB

Elérkezett az igazság pillanata: nem hátrálhat tovább a döntés elől az EKB

Beütött az iráni háború: két és fél éve nem látott szintre gyorsult az infláció az euróövezetben

Teljes az európai GDP-rangsor, a középmezőnybe csúszott vissza Magyarország

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Turbóra kapcsolt a forint, miután Trump nagy bejelentést tett
Már a hétvégén jöhet az iráni megállapodás - Azonnal itt a reakció a tőzsdéken!
Tisza-kormány: rengeteg bejelentés érkezett, alkotmányos válság felé sodródhat az ország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility