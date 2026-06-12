Figyelmeztetés érkezett: akár júliusban jöhet a következő kamatemelés az EKB-tól

Nagel mindössze egy nappal azután szólalt meg, hogy az EKB – a nagy jegybankok közül elsőként reagálva a közel-keleti feszültségek által gerjesztett inflációra – 2023 óta először hajtott végre kamatemelést. A döntéshozó szerint az energiaárak emelkedése már a maginflációban is érezteti hatását, és a sokk erősnek, valamint tartósnak bizonyul.

Ezért nem tekinthetünk el tőle egyszerűen

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a monetáris szigorítás akkor is indokolt lenne, ha a helyzet gyorsan enyhülne.

Az euróövezet gazdaságában egyértelműen megmutatkoznak a konfliktus következményei, hiszen a fogyasztói árak májusban több mint 3 százalékkal emelkedtek, miközben a gazdasági aktivitás lassul. Christine Lagarde, az EKB elnöke csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy

az energiaár-sokk már gyűrűzik be a gazdaság egészébe.

Bennfentes források szerint a következő lépésre már júliusban sor kerülhet, ha a helyzet addig nem javul. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a kamatdöntés után néhány órával szintén további szigorítást sürgetett, jelezve, hogy idén összesen 50 bázispontos emelésre lesz szükség a főmutató és a maginfláció kordában tartásához.

Az EKB saját negyedéves prognózisa szintén gyorsabb inflációt vetít előre a következő két évre, miközben a kereslet visszaesése miatt a gazdasági növekedés lassul.

Az egyes termékkategóriák árváltozása az eurózónában (%, év/év) Kategória 2026 jan. 2026 febr. 2026 márc. 2026 ápr. 2026 máj. Élelmiszer, alkohol, dohány 2,6 2,5 2,4 2,4 2,0 Energia -4,0 -3,1 5,1 10,8 10,9 Ipari termékek (kivéve energia) 0,4 0,7 0,5 0,8 0,9 Szolgáltatások 3,2 3,4 3,3 3,0 3,5 Maginfláció 2,2 2,4 2,3 2,2 2,5 Éves infláció 1,7 1,9 2,6 3,0 3,2 Forrás: Eurostat, Portfolio

A Kormányzótanács többi tagja ugyanakkor óvatosabban nyilatkozott. Primož Dolenc szerint a csütörtöki lépés egyelőre éppen elegendő, és lehetőséget ad a tágabb gazdasági környezet alaposabb mérlegelésére. Észt kollégája, Ülo Kaasik rendkívül nehéznek nevezte annak megítélését, hogy mikor kerülhet sor a következő szigorításra, de hangsúlyozta, hogy az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak.