Figyelmeztetés érkezett: akár júliusban jöhet a következő kamatemelés az EKB-tól

Nagel mindössze egy nappal azután szólalt meg, hogy az EKB – a nagy jegybankok közül elsőként reagálva a közel-keleti feszültségek által gerjesztett inflációra – 2023 óta először hajtott végre kamatemelést. A döntéshozó szerint az energiaárak emelkedése már a maginflációban is érezteti hatását, és a sokk erősnek, valamint tartósnak bizonyul.
Ezért nem tekinthetünk el tőle egyszerűen
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a monetáris szigorítás akkor is indokolt lenne, ha a helyzet gyorsan enyhülne.
Az euróövezet gazdaságában egyértelműen megmutatkoznak a konfliktus következményei, hiszen a fogyasztói árak májusban több mint 3 százalékkal emelkedtek, miközben a gazdasági aktivitás lassul. Christine Lagarde, az EKB elnöke csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy
az energiaár-sokk már gyűrűzik be a gazdaság egészébe.
Bennfentes források szerint a következő lépésre már júliusban sor kerülhet, ha a helyzet addig nem javul. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a kamatdöntés után néhány órával szintén további szigorítást sürgetett, jelezve, hogy idén összesen 50 bázispontos emelésre lesz szükség a főmutató és a maginfláció kordában tartásához.
Az EKB saját negyedéves prognózisa szintén gyorsabb inflációt vetít előre a következő két évre, miközben a kereslet visszaesése miatt a gazdasági növekedés lassul.
|Az egyes termékkategóriák árváltozása az eurózónában (%, év/év)
|Kategória
|2026 jan.
|2026 febr.
|2026 márc.
|2026 ápr.
|2026 máj.
|Élelmiszer, alkohol, dohány
|2,6
|2,5
|2,4
|2,4
|2,0
|Energia
|-4,0
|-3,1
|5,1
|10,8
|10,9
|Ipari termékek (kivéve energia)
|0,4
|0,7
|0,5
|0,8
|0,9
|Szolgáltatások
|3,2
|3,4
|3,3
|3,0
|3,5
|Maginfláció
|2,2
|2,4
|2,3
|2,2
|2,5
|Éves infláció
|1,7
|1,9
|2,6
|3,0
|3,2
|Forrás: Eurostat, Portfolio
A Kormányzótanács többi tagja ugyanakkor óvatosabban nyilatkozott. Primož Dolenc szerint a csütörtöki lépés egyelőre éppen elegendő, és lehetőséget ad a tágabb gazdasági környezet alaposabb mérlegelésére. Észt kollégája, Ülo Kaasik rendkívül nehéznek nevezte annak megítélését, hogy mikor kerülhet sor a következő szigorításra, de hangsúlyozta, hogy az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak.
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