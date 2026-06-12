Fokozott ellenőrzésre kell számítani az utakon: rendőrségi razzia indul Magyarországon

Az intézkedés célja a közúti biztonság fokozása, hiszen a rendőrség közlése szerint az alkohol már egészen kis mennyiségben is rontja az ítélőképességet, ami felelőtlen manőverekhez és gyorshajtáshoz vezethet.

Az európai szintű ROADPOL-akció keretében június 19-én reggel 9 órától egy 24 órás, folyamatos maratoni razzia is indul a hazai utakon a balesetek megelőzése érdekében.

A vezetéshez elengedhetetlen mozdulatok, mint a pontos kormányzás és a pedálok kezelése bizonytalanná válnak, a sofőr reakcióideje pedig jelentősen meghosszabbodik. Szintén komoly kockázatot jelent, hogy az ittas vezető látómezeje beszűkül, így könnyen előfordulhat, hogy egyáltalán nem, vagy csak túl későn veszi észre az úttestre lépő gyalogosokat vagy kerékpárosokat.

Egyetlen rossz döntés mások életét is veszélybe sodorhatja, emellett a jogi következmények is rendkívül szigorúak.

A szabályszegők a vezetői engedélyük azonnali bevonására, magas pénzbírságra, súlyosabb esetben pedig büntetőeljárásra számíthatnak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kacsúr Tamás