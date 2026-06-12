Hároméves csúcson a napraforgóolaj globális ára : mutatjuk, mennyibe kerül most egy liter itthon

Hároméves csúcson van a napraforgó olaj ára, amely mögött több, egymást erősítő tényező áll. A drágulás tavaly ősszel volt a leglátványosabb, ennek hátterében főként az állt, hogy a fekete-tengeri térségben, különösen Ukrajnában gyengébb volt a napraforgótermés, ezért kevesebb alapanyag jutott a feldolgozóknak. Mivel Ukrajna a világ egyik legfontosabb napraforgóolaj-exportőre, a kisebb termés és a szűkebb exportkínálat gyorsan megjelent a nemzetközi árakban. Emellett a háborús kockázatok és a szállítási nehézségek is bizonytalanná tették a piacot, ami tovább támogatta az áremelkedést.
Az árszint 2026 tavaszán sem csökkent, ezt erősítette, hogy az egész növényiolaj-piac feszes volt: a repce-, szója- és pálmaolaj ármozgásai, valamint az energiaárak és a bioüzemanyagok iránti kereslet a napraforgóolaj árát is felfelé húzták. Emellett az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása is növelte azokat.
Mindez látszik a magyar árakban is, az Online Árfigyelő szerint a hat nagy kiskereskedelmi láncnál (Lidl, Aldi, Penny, Spar, Tesco, Auchan) már átlagosan 840 forintnál is többet kell fizetni egy liter napraforgó olajért (az online árak ettől eltérhetnek). Tavaly októberben az árak 800 forint körül álltak.
A KSH is áremelkedést mér, a legfrissebb adat májusi, de a statisztikai hivatal szerint az átlagár 860 forint. Az eltérés oka, hogy ők a kisebb ületeket is mérik, ahol eleve magasabbak az árak, illetve az 1 milliárd forint alatti éves árbevételű egységeket az árrésstop sem köti, a nagyokat pedig igen.
Az alábbi grafikonon a KSH és az Onlien Árfigyelő havi átlagárait mutatjuk.
Az Online Árfigyelő adataiból kiderül, hogy mind a 6 láncnál lehet kapni 800 forint alatt is napraforgó olajat,
a minimálárak 745 és 789 forint között szóródnak
az egyes láncoknál (a június 9-i adatbázis szerint).
A minimális árak nem követik olyan ütemben a piaci trendeket, mint az átlag, hiszen a nagy láncok rendszerint akcióznak, de itt is látszik az áremelkedés.
A jobb minőségű napraforgó étolajok literenkénti egységára a 930-960 forintot is eléri már a nagy láncok kínálatában.
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