Időjárás: mutatjuk, mivel robban be a hétvége

Szombat estig a Kárpát-medence fölé pár fokkal melegebb légtömeg áramlik, erősödik a nappali felmelegedés, csak elszórtan lehet záporos csapadék. Péntek délután és szombaton megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél, a csúcshőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között várható - közölte a HungaroMet.

Anticiklon alakítja Európa délnyugati részének az időjárását, ami miatt arrafelé száraz, napos idő van, a csúcshőmérséklet általában 30 fok felett, a tengerpartokon kevéssel alatta alakul, de Franciaország és Észak-Spanyolország már a hideg légtömegben helyezkedik el, ott 20 fok körül alakulnak a maximumértékek.

Ugyancsak magasnyomás helyezkedik el középpontjával a Fehér-tenger felett, ami Oroszország európai részének időjárására is hatással van. Ezzel szemben Izland térségében az Atlanti-óceán felett ciklon örvénylik, amelynek frontrendszere a Benelux-államok, Nagy-Britannia és Dél-Norvégia felett okoz felhős, többfelé esős időt.

A Finn-öböl felett is ciklon található, amelynek hosszan hullámzó frontálzónája a Keleti-Kárpátokon át a Földközi-tengerig húzódik. E mentén szintén sok a felhő, és több helyen fordul elő eső, zápor, zivatar. E frontzóna éles váltást is jelent a hőmérsékletben: a keleti, meleg oldalán általában 30 fok felett, nyugati, hideg oldalán többnyire 20 fok közelében alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet.

Szombat estig a Kárpát-medence fölé pár fokkal melegebb légtömeg áramlik, erősödik a nappali felmelegedés, csak elszórtan lehet záporos csapadék.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig:

Péntek délután általában sok napsütésre számíthatunk, azonban keleten, valamint délután a Dunántúl nyugati részén több lehet a felhő. Főként keleten fordulhat elő kisebb záporos csapadék.

Éjszaka országszerte megnövekszik a felhőzet, amelyből főleg északnyugaton eshet kisebb eső. Szombaton szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken a felhőzet. Elszórtan valószínű zápor.

Péntek délután és szombaton megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 14 fok között alakul, de az eleinte kevésbé felhős keleti tájakon 6, 8 fokig is lehűlhet a levegő.

A csúcshőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között várható.

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