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Inkább fizetnének a lakóknak, csak épülhessenek az áramhálózati vezetékek
Gazdaság

Inkább fizetnének a lakóknak, csak épülhessenek az áramhálózati vezetékek

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Akár négyszer-ötször többe is kerülhet a villamosenergia-hálózat fejlesztése, ha az új távvezetékeket nem oszlopokra, hanem a föld alá építik – derült ki két, a brit kormány számára készített független tanulmányból. A hálózatbővítési tervek azonban egyre nagyobb társadalmi ellenállásba ütköznek, különösen Kelet-Angliában, ahol több helyi szervezet és politikus is azt követeli, hogy az új vezetékeket ne oszlopokon, hanem a föld alatt vezessék.

Újabb érveket kaptak a villamosenergia-hálózatok hagyományos fejlesztésének támogatói Nagy-Britanniában. Két, a brit kormány megbízásából készült független tanulmány szerint

a nagyfeszültségű vezetékek föld alá helyezése átlagosan 4,5-szer többe kerülhet, mint a légvezetékek és oszlopok építése.

A Deloitte és a Ramboll által készített vizsgálatok eredményeit a Montel írta meg. A tanulmányok szerint még a legolcsóbb speciális kábelbehúzási technológia alkalmazása esetén is legalább 3,5-szer magasabb költséggel kell számolni, mint a hagyományos oszlopos megoldásoknál.

Hatalmas hálózatfejlesztés előtt áll az ország

A kérdés azért különösen fontos, mert Nagy-Britannia a következő években mintegy 600 mérföldnyi, vagyis közel 1000 kilométernyi új átviteli hálózat kiépítését tervezi.

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A beruházásokra elsősorban azért van szükség, hogy az új szélerőművek és más megújulóenergia-projektek által termelt villamos energiát el lehessen juttatni a fogyasztási központokba. A brit kormány célja, hogy

2030-ra a villamosenergia-rendszer 95 százaléka tiszta forrásokból működjön.

A hálózatbővítési tervek azonban egyre nagyobb társadalmi ellenállásba ütköznek, különösen Kelet-Angliában, ahol több helyi szervezet és politikus is azt követeli, hogy az új vezetékeket ne oszlopokon, hanem a föld alatt vezessék.

Németország elrettentő példa lehet

A tanulmányok külön kitértek a német tapasztalatokra is. A jelentések szerint Németország 2015-ben döntött úgy, hogy több nagy hálózatfejlesztési projekt esetében a föld alatti kábelezést részesíti előnyben.

Az elemzés szerint ez a döntés

megháromszorozta a beruházások költségeit, miközben jelentős késedelmeket is okozott a projektek megvalósításában.

A kutatások készítői ezért inkább a belga modellt emelték ki követendő példaként. Belgiumban nem a vezetékeket viszik a föld alá, hanem pénzügyi kompenzációt biztosítanak azoknak a lakosoknak, akik új energetikai infrastruktúra közelében élnek. Brit sajtóértesülések szerint Londonban már vizsgálják annak lehetőségét, hogy évente 250 font körüli összeget fizessenek az érintett háztartásoknak.

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A vita messze túlmutat a tájképi vagy helyi érdekeken. Európa-szerte egyre nagyobb kihívást jelent, hogy a gyorsan bővülő megújulóenergia-kapacitások mellé megfelelő villamosenergia-hálózat épüljön. Számos országban a hálózatfejlesztés ma már fontosabb szűk keresztmetszetet jelent, mint maga az új erőművi kapacitás kiépítése. A hálózatok nélkül ugyanis a megtermelt villamos energia nem jut el a fogyasztókhoz.

Michael Shanks brit energiaügyi miniszter szerint

a tanulmányok egyértelműen azt mutatják, hogy a légvezetékek továbbra is a leggyorsabb és legköltséghatékonyabb megoldást jelentik a villamosenergia-rendszer korszerűsítésére.

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