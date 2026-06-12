Irdatlan összeg: kiszámolták, mennyibe kerülne az azbesztmentesítés Ausztriában

A sajtóközlemény szerint ennek nagyjából
háromnegyedét az azbeszttartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi.
A Greenpeace úgy véli, hogy az osztrák szövetségi kormány kötelessége forrásokat biztosítani a katasztrófavédelmi alapból, és biztosítani a mérgező hatású kőzet költséghatékony ártalmatlanítását.
A környezetvédelmi szervezet számításait arra a becslésére alapozta, hogy 1990 óta körülbelül 26 millió tonna azbeszttartalmú kőzetet bányásztak Burgenlandban. Ebből mintegy 20 millió tonna rövid vagy hosszú távon azbesztlerakókba kerülhet, míg a fennmaradó rész, amelyet utak és más objektumok alapozására használtak, valószínűleg a környezetben marad.
A hulladék 20 százaléka azbeszttartalmú aszfalt lesz,
amelynek ártalmatlanítása még nehezebb, mint az azbeszttartalmú kőzúzaléké. Ez az elkövetkező évtizedekben a legtöbb útjavítást nagyon drágává teszi - állította a szervezet.
Herwig Schuster, a Greenpeace környezetvédelmi vegyésze arra is felhívta a figyelmet, hogy az 1,6 milliárd eurós minimális kár kiszámításakor csak tonnánként 50 eurót számoltak az ártalmatlanításért, ami az azbesztbotrány kirobbanása előtti ár fele. Ezt az alacsony árat csak akkor lehet elérni, ha gyorsan új, biztonságos hulladéklerakókat alakítanak ki, például a bezárt kőbányákban - mondta Schuster.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Keményen nekiment a polgármester az otthon startos kiemelésnek
Levelében elutasítja a helyi építési szabályozások megkerülését.
Üzenet a fanyalgóknak: Ezért gigantikus sztori a SpaceX
Hatalmasra nőhet a cég.
Nagyot koppannak a magyar IT-sok a bérplafonon: befellegzett a végtelen bérnövekedésnek, tapintható a feszültség a munkaerőpiacon
A bérstagnálás apátiához, motivációvesztéshez, "beragadás-érzéshez" vezet.
Megszűnnek a régi személyi igazolványok, néhány hét van a cserére
A Belügyminisztérium jelentette be a változást.
Már nem csak egy egyszerű fogyókúrás szer: a longevity lehet a Novo Nordisk következő nagy dobása
Folynak a kutatások az új területek iránt.
Bejelentette a miniszter: megszűnik a pedagógusképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
Felmenő rendszerben vezetik ki.
Nyolc halálos áldozat: kiderült, honnan származtak a hajnali autópálya-balesetben érintett járművek
A kisbuszban heten haltak meg.
Tovább pörög a szépségipar: teltházas expón beszélt a cég jövőjéről a Rossmann új ügyvezetője
2026 júliusától Szimeiszter Éva és Váradi István veszi át a Rossmann magyarországi irányítását.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Zsiday Viktor: Elfogyhat az életet adó likviditás a tőkepiacokon
A gazdaságban a megtakarításokért versengenek különböző befektetések/beruházások, és e kettő egyensúlya, egymásra hatása nagymértékben meghatározza a tőkepiacon elérhető hozamokat is.
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Fél évvel meghosszabbították a szabad célú Diákhitel1 esetében a kamatstopot. De mi lesz az új kölcsönökkel?
Azon szabad célú Diákhitel1 konstrukcióval, akik 2024. december 31-ig felvették a hitelt, 2026. második félévében is 7,99 százalék maradhat a kamat. Azaz újabb fél évvel meghosszabbíthatják
Újabb lökés Európának, hogy tovább menjen a zöldülés útján
Lassan a negyedik hónapjába lép a közel-keleti háború, melyről sokan azt gondolták, hogy csak néhány hétig tart majd. A konfliktus miatt jelentősen megugrottak a vilá
AI-piaci fordulat az IPO-láz előtt - már az Anthropic vezet az amerikai vállalatoknál
A Ramp AI Index szerint 2026 májusában már több amerikai vállalat fizetett Anthropic-szolgáltatásért, mint OpenAI-előfizetésért - miközben a közelgő technológiai IPO-k újra a befektetői fi
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?