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Irdatlan összeg: kiszámolták, mennyibe kerülne az azbesztmentesítés Ausztriában
Gazdaság

Irdatlan összeg: kiszámolták, mennyibe kerülne az azbesztmentesítés Ausztriában

MTI
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A Greenpeace becslése szerint az azbeszttartalmú kőzet forgalomba kerülése Burgenlandban legalább 1,6 milliárd euró anyagi kárt okozott - közölte pénteken a környezetvédelmi szervezet.

A sajtóközlemény szerint ennek nagyjából

háromnegyedét az azbeszttartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi.

A Greenpeace úgy véli, hogy az osztrák szövetségi kormány kötelessége forrásokat biztosítani a katasztrófavédelmi alapból, és biztosítani a mérgező hatású kőzet költséghatékony ártalmatlanítását.

A környezetvédelmi szervezet számításait arra a becslésére alapozta, hogy 1990 óta körülbelül 26 millió tonna azbeszttartalmú kőzetet bányásztak Burgenlandban. Ebből mintegy 20 millió tonna rövid vagy hosszú távon azbesztlerakókba kerülhet, míg a fennmaradó rész, amelyet utak és más objektumok alapozására használtak, valószínűleg a környezetben marad.

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A hulladék 20 százaléka azbeszttartalmú aszfalt lesz,

amelynek ártalmatlanítása még nehezebb, mint az azbeszttartalmú kőzúzaléké. Ez az elkövetkező évtizedekben a legtöbb útjavítást nagyon drágává teszi - állította a szervezet.

Herwig Schuster, a Greenpeace környezetvédelmi vegyésze arra is felhívta a figyelmet, hogy az 1,6 milliárd eurós minimális kár kiszámításakor csak tonnánként 50 eurót számoltak az ártalmatlanításért, ami az azbesztbotrány kirobbanása előtti ár fele. Ezt az alacsony árat csak akkor lehet elérni, ha gyorsan új, biztonságos hulladéklerakókat alakítanak ki, például a bezárt kőbányákban - mondta Schuster.

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