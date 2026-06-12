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Jöhet a kamatemelés Csehországban
Gazdaság

Jöhet a kamatemelés Csehországban

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Aleš Michl, a sseh nemzeti bank elnöke szerint megerősödtek a júniusi kamatemelés melletti érvek, mivel a hazai inflációs kockázatok – köztük a dinamikus bérnövekedés, valamint a szolgáltatások és a lakhatás tartósan emelkedő árai – továbbra is aggodalomra adnak okot.

A jegybankelnök egy héttel a jövő heti kamatdöntő ülés előtt, egy londoni interjúban kifejtette, hogy a jegybank a lakossági hitelezés bővülése és a költségvetési hiány által fűtött pénzkínálat-növekedést is fékezni kívánja.

"A kamatemelés melletti érvek megerősödtek, a júniusi lépés valós lehetőség"

– fogalmazott a jegybankelnök. Az emelés az első lenne Michl négyéves hivatali ideje alatt, és élesen szembehelyezkedne Andrej Babiš miniszterelnök elvárásaival, aki többször sürgette a kamatcsökkentést a hitelezés ösztönzése és az olcsóbb lakáshitelek érdekében.

A cseh gazdaság az olajársokkot a jegybanki cél alatti infláció mellett vészelte át, a fogyasztói árak emelkedése májusban a várakozásoknál nagyobb mértékben, 2,1 százalékra mérséklődött. Az irányadó alapkamat egy éve változatlanul 3,5 százalékon áll. A jegybank korábban jelezte, hogy az energiaárak közvetlen hatásaira nem reagál, de szorosan nyomon követi azok másodkörös hatásait. Bár az élelmiszerárak jelenleg visszafogják a főmutatót, a jegybank szerint ez a tendencia az év második felében megfordulhat. A hazai keresleti nyomást tükröző maginfláció 2,9 százalékon alakult, amit a jegybank továbbra is magasnak tart.

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A piacok az iráni háború kitörése óta áraznak be monetáris szigorítást. A kamatvárakozások a következő tizenkét hónapra három-négy negyed százalékpontos emelést vetítenek előre, és a befektetők egyre inkább számolnak azzal, hogy az első lépésre már a jövő heti ülésen sor kerül.

Michl egy esetleges júniusi emelést "finomhangolásnak" nevezett, amit a monetáris szigor mértékének kalibrálásához hasonlított. Hozzátette, hogy ha sor kerül a lépésre, utána egy időre kivárási szakasz következhet, ugyanakkor hosszabb távú előrejelzést nem kívánt adni. Az Európai Központi Bank szintén kamatot emelt csütörtökön – ami 2023 óta az első ilyen lépése volt –, de a cseh jegybankelnök szerint ez nem döntő tényező a prágai monetáris tanács számára, amely saját kockázatértékelése alapján határoz.

A miniszterelnöki kritikára reagálva a jegybankelnök leszögezte, hogy a politikai nyilatkozatok nem befolyásolják a döntéseiket. "Garantálom a függetlenséget. Senki nem mondja meg nekünk, mit tegyünk" – jelentette ki Michl.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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