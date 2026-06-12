Kifogyott a lendület a kontinens legnagyobb gazdaságából: elmarad a gyors fellendülés

A német jegybank pénteken közzétett előrejelzése szerint
az ország bruttó hazai terméke idén 0,5 százalékkal, jövőre 0,8 százalékkal, 2028-ban pedig 1,4 százalékkal bővülhet,
ami azt jelenti, hogy az idei és a 2027-es adat is elmarad a decemberi várakozásoktól. A GDP a második negyedévben stagnál, a harmadikban pedig csak minimális növekedés várható, így a három éve tartó gazdasági pangás után egyelőre elmarad a Berlin által remélt gyors fellendülés.
Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke kifejtette, hogy az energiaárak megugrása csökkenti a háztartások vásárlóerejét és fogyasztási kiadásait. A közel-keleti válság hatásai éppen akkor érik el Németországot, amikor az ország az infrastrukturális és védelmi beruházások felfutásából profitálhatott volna. A friss prognózis egyúttal kérdésessé teszi Friedrich Merz kancellár ígéretét is, miszerint 2026 a "növekedés éve" lesz.
A jegybank ugyanakkor a költségvetési politikát tekinti a kilábalás fő motorjának, vagyis a mérséklődő energiaárak, az erősödő globális konjunktúra és mindenekelőtt az állami kiadások növekedése húzhatja ki a német gazdaságot a gödörből. Merz a héten megerősítette, hogy kormánya elkötelezett az egészségügyi, az adó- és a nyugdíjreformok végrehajtása mellett.
Az inflációs kilátások kevésbé biztatóak, a Bundesbank ugyanis idén 2,9 százalékos, jövőre 2,7 százalékos, 2028-ra pedig 1,9 százalékos inflációval számol, bár utóbbi éppen az Európai Központi Bank célértéke alatt maradna. Az EKB csütörtökön 2023 óta először emelt kamatot a háború okozta áremelkedés megfékezésére, Nagel pedig jelezte, hogy szükség esetén júliusban újabb szigorítás következhet.
A Bundesbank egy súlyosabb kockázati forgatókönyvet is felvázolt, amely szerint ha a nyersanyagárak még drasztikusabban emelkednek, az idei növekedés gyakorlatilag teljesen eltűnhet, 2027-ben pedig recesszió következhet be. Ebben az esetben az infláció meghaladná az 5 százalékot, és még 2028-ban is 4 százalék közelében alakulna.
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