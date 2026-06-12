Kongatják a vészharangot a szakértők: veszélyes nyugdíjcsapda felé robog Európa egyik legnépesebb országa

A Funcas kutatóintézet és a Gazdasági Újságírók Egyesülete (APIE) által szervezett rendezvényen Elisa Chuliá, a UNED egyetem szociológiaprofesszora és a Funcas kutatója kifejtette, hogy a 2023-as spanyol nyugdíjreform paradigmaváltást hozott a korábbi módosításokhoz képest.
Míg a korábbi átalakítások elsősorban a kiadások növekedésének visszafogására összpontosítottak, a legutóbbi felülvizsgálat már a rendszer bevételi oldalának megerősítésére helyezte a hangsúlyt.
Ugyanakkor Chuliá elszalasztott lehetőségnek nevezte a reformot, és arra figyelmeztetett, hogy az elfogadott intézkedések egy részét rendkívül nehéz lesz később visszavonni, mivel azokat a lakosság idővel szerzett jogként kezeli majd. Emellett sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a nyugdíjakról szóló társadalmi vita a téma évtizedekre kiható jelentősége ellenére is alig kap nyilvánosságot.
Enrique Devesa, a Valenciai Egyetem professzora és a Spanyol Aktuáriusok Intézetének tagja a 2021 és 2023 közötti reformfolyamatot egyszerű előremenekülésnek minősítette. Álláspontja szerint a bevezetett intézkedések ugyan növelték a bevételeket, de nem kezelték érdemben a kiadások növekedési dinamikáját. Hangsúlyozta, hogy a rendszer problémái strukturális jellegűek, és figyelmeztetett, hogy a jelenlegi modell hosszú távon fenntarthatatlan.
Ignacio Fernández-Huertas, a spanyol költségvetési tanácsadó testületként működő Független Költségvetési Felelősségi Hatóság (AIReF) kutatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyugdíjrendszer minden módosítását egy reális és hiteles költségvetési stratégiába kell beágyazni, amely az államháztartás minden szintjén biztosítja a pénzügyi fenntarthatóságot.
A konferencián kiemelt téma volt a bevándorlás szerepe a nyugdíjrendszer egyensúlyának megőrzésében. Fernández-Huertas rámutatott, hogy a migrációs folyamatok kedvezően hatnak a gazdasági növekedésre és az államháztartás egyenlegére. Az AIReF az elmúlt években kénytelen volt felfelé korrigálni a nettó migrációra vonatkozó előrejelzéseit a vártnál nagyobb volumenű bevándorlás miatt. Ugyanakkor kiemelte, hogy a hatóság prognózisai már kalkulálnak azzal is, hogy a bevándorlók szintén idősödnek, így idővel ők is nyugdíjba vonulnak és ellátásra válnak jogosulttá.
A szakértők várakozásai szerint a jelenlegi migrációs trendek mellett is csökkenni fog a munkaképes korú lakosság létszáma a 2030-as évek közepétől.
Az EU-n belül Olaszországban és Spanyolországban és Svédországban a legmagasabb a várható élettartam. Ugyanakkor rendkívül alacsony, egy nőre vetítve alig 1,2 gyermek körüli a termékenységi rátájuk, jócskán elmaradva a népesség demográfiai szerkezetének fenntartásához szükséges, 2,1-es értéktől. Közben gyorsan növekszik az idősek aránya: a 2050-es évek közepére ezekben az országban várhatóan több mint 75 időskorú (65 év feletti) jut majd 100 munkaképes korú személyre. Mindez oda vezet, hogy Spanyolországé lesz az OECD legdrágább nyugdíjrendszere, amely a GDP 17,3 százalékát emésztheti majd fel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fontos változás jöhet az építkezéseknél Magyarországon: újra mindent láthat a lakosság
Az ajánlott építőipari rezsióradíj megemelését is tervezi a kormány.
Elszabadultak az indulatok a Trump család európai luxusberuházása miatt – Már a kormány bukása a tét
Zajlik a „flamingós forradalom”.
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Fontos változás jön a magyar határon: megszüntetik az ellenőrzést az átkelőkön
Gyorsabb lehet a határátkelés.
Kimondta Putyin ökle: ideje végleg elpusztítani Ukrajnát
Szerinte durvább fegyvereket kell használni.
Megjött a fellélegzés az Egyesült Államokban, a benzinár hozta el a fordulatot
A neheze viszont még csak most jön a családoknak.
Éledezik a Facebook és a Messenger: világszintű probléma volt, Magyarország is érintett
Akadoznak a Meta szolgáltatásai.
Nem nyúlhat az Orbán Viktor által mentegetett orosz oligarcha zárolt vagyonához, megfenyegették a csődgondnokot
A Dunaferr megmentőjeként megjelent szankcionált orosz üzletember miatt hatalmas összegek után futnak.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Megtakarítasz vagy véded a családod? A két dolog nem ugyanaz
Sokan úgy gondolják, hogy ha megtakarításos életbiztosításuk van, akkor kockázati szempontból is ugyanolyan erős védelmet élveznek, mint egy önálló kockázati életbiztosítással. Ez azonba
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Zsiday Viktor: Elfogyhat az életet adó likviditás a tőkepiacokon
A gazdaságban a megtakarításokért versengenek különböző befektetések/beruházások, és e kettő egyensúlya, egymásra hatása nagymértékben meghatározza a tőkepiacon elérhető hozamokat is.
Újabb lökés Európának, hogy tovább menjen a zöldülés útján
Lassan a negyedik hónapjába lép a közel-keleti háború, melyről sokan azt gondolták, hogy csak néhány hétig tart majd. A konfliktus miatt jelentősen megugrottak a vilá
AI-piaci fordulat az IPO-láz előtt - már az Anthropic vezet az amerikai vállalatoknál
A Ramp AI Index szerint 2026 májusában már több amerikai vállalat fizetett Anthropic-szolgáltatásért, mint OpenAI-előfizetésért - miközben a közelgő technológiai IPO-k újra a befektetői fi
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.