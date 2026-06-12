Kongatják a vészharangot a szakértők: veszélyes nyugdíjcsapda felé robog Európa egyik legnépesebb országa

A Funcas kutatóintézet és a Gazdasági Újságírók Egyesülete (APIE) által szervezett rendezvényen Elisa Chuliá, a UNED egyetem szociológiaprofesszora és a Funcas kutatója kifejtette, hogy a 2023-as spanyol nyugdíjreform paradigmaváltást hozott a korábbi módosításokhoz képest.

Míg a korábbi átalakítások elsősorban a kiadások növekedésének visszafogására összpontosítottak, a legutóbbi felülvizsgálat már a rendszer bevételi oldalának megerősítésére helyezte a hangsúlyt.

Ugyanakkor Chuliá elszalasztott lehetőségnek nevezte a reformot, és arra figyelmeztetett, hogy az elfogadott intézkedések egy részét rendkívül nehéz lesz később visszavonni, mivel azokat a lakosság idővel szerzett jogként kezeli majd. Emellett sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a nyugdíjakról szóló társadalmi vita a téma évtizedekre kiható jelentősége ellenére is alig kap nyilvánosságot.

Enrique Devesa, a Valenciai Egyetem professzora és a Spanyol Aktuáriusok Intézetének tagja a 2021 és 2023 közötti reformfolyamatot egyszerű előremenekülésnek minősítette. Álláspontja szerint a bevezetett intézkedések ugyan növelték a bevételeket, de nem kezelték érdemben a kiadások növekedési dinamikáját. Hangsúlyozta, hogy a rendszer problémái strukturális jellegűek, és figyelmeztetett, hogy a jelenlegi modell hosszú távon fenntarthatatlan.

Ignacio Fernández-Huertas, a spanyol költségvetési tanácsadó testületként működő Független Költségvetési Felelősségi Hatóság (AIReF) kutatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyugdíjrendszer minden módosítását egy reális és hiteles költségvetési stratégiába kell beágyazni, amely az államháztartás minden szintjén biztosítja a pénzügyi fenntarthatóságot.

A konferencián kiemelt téma volt a bevándorlás szerepe a nyugdíjrendszer egyensúlyának megőrzésében. Fernández-Huertas rámutatott, hogy a migrációs folyamatok kedvezően hatnak a gazdasági növekedésre és az államháztartás egyenlegére. Az AIReF az elmúlt években kénytelen volt felfelé korrigálni a nettó migrációra vonatkozó előrejelzéseit a vártnál nagyobb volumenű bevándorlás miatt. Ugyanakkor kiemelte, hogy a hatóság prognózisai már kalkulálnak azzal is, hogy a bevándorlók szintén idősödnek, így idővel ők is nyugdíjba vonulnak és ellátásra válnak jogosulttá.

A szakértők várakozásai szerint a jelenlegi migrációs trendek mellett is csökkenni fog a munkaképes korú lakosság létszáma a 2030-as évek közepétől.

Az EU-n belül Olaszországban és Spanyolországban és Svédországban a legmagasabb a várható élettartam. Ugyanakkor rendkívül alacsony, egy nőre vetítve alig 1,2 gyermek körüli a termékenységi rátájuk, jócskán elmaradva a népesség demográfiai szerkezetének fenntartásához szükséges, 2,1-es értéktől. Közben gyorsan növekszik az idősek aránya: a 2050-es évek közepére ezekben az országban várhatóan több mint 75 időskorú (65 év feletti) jut majd 100 munkaképes korú személyre. Mindez oda vezet, hogy Spanyolországé lesz az OECD legdrágább nyugdíjrendszere, amely a GDP 17,3 százalékát emésztheti majd fel.

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