Megjött a fellélegzés az Egyesült Államokban, a benzinár hozta el a fordulatot

A vártnál jóval nagyobb mértékben javult júniusban az amerikai fogyasztói hangulat:
a Michigani Egyetem előzetes fogyasztói bizalmi indexe a májusi 44,8 pontról 48,9 pontra emelkedett.
Ez nemcsak havi alapon jelent 9,2 százalékos javulást, hanem érdemben meghaladta az elemzői konszenzust is, amely 44,3 pontos értéket várt.
A jelenlegi gazdasági helyzet megítélését mérő alindex 45,8 pontról 48,4 pontra, a várakozásokat mérő mutató pedig 44,1 pontról 49,3 pontra nőtt.
A felmérést vezető Joanne Hsu szerint a javulás részben annak köszönhető, hogy a hónap elején csökkentek a benzinárak, ami átmeneti megkönnyebbülést hozott a háztartásoknak. A hangulatjavulás széles körben megjelent: kor, iskolai végzettség és politikai hovatartozás szerint is érzékelhető volt, különösen az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók körében, akiknek a költségvetésében az üzemanyag nagyobb súlyt képvisel. A személyes pénzügyi helyzetre és az üzleti környezetre vonatkozó értékelések szintén javultak.
A kedvezőbb júniusi adat ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az amerikai fogyasztók optimistává váltak volna.
A hangulatindex még mindig 19,4 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbi 60,7 pontos szintnél, és 13 százalékkal marad el a januári értéktől. A háztartásokat továbbra is az infláció és a megélhetési költségek nyomasztják: az egy évre előretekintő inflációs várakozás ugyan 4,8 százalékról 4,6 százalékra csökkent, de még így is magas, míg a hosszabb távú inflációs várakozás 3,9 százalékról 3,4 százalékra mérséklődött.
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