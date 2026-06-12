Megjött a fellélegzés az Egyesült Államokban, a benzinár hozta el a fordulatot

A vártnál jóval nagyobb mértékben javult júniusban az amerikai fogyasztói hangulat a Michigani Egyetem előzetes fogyasztói bizalmi indexe szerint. A javulás széles körű, és főleg az enyhülő benzináraknak köszönhető, különösen az alacsonyabb jövedelmű háztartásoknál. Az index ugyanakkor még mindig közel 20 százalékkal elmarad az egy évvel korábbi szinttől, az inflációs várakozások pedig továbbra is magasak.

A vártnál jóval nagyobb mértékben javult júniusban az amerikai fogyasztói hangulat:

a Michigani Egyetem előzetes fogyasztói bizalmi indexe a májusi 44,8 pontról 48,9 pontra emelkedett.

Ez nemcsak havi alapon jelent 9,2 százalékos javulást, hanem érdemben meghaladta az elemzői konszenzust is, amely 44,3 pontos értéket várt.

A jelenlegi gazdasági helyzet megítélését mérő alindex 45,8 pontról 48,4 pontra, a várakozásokat mérő mutató pedig 44,1 pontról 49,3 pontra nőtt.

A felmérést vezető Joanne Hsu szerint a javulás részben annak köszönhető, hogy a hónap elején csökkentek a benzinárak, ami átmeneti megkönnyebbülést hozott a háztartásoknak. A hangulatjavulás széles körben megjelent: kor, iskolai végzettség és politikai hovatartozás szerint is érzékelhető volt, különösen az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók körében, akiknek a költségvetésében az üzemanyag nagyobb súlyt képvisel. A személyes pénzügyi helyzetre és az üzleti környezetre vonatkozó értékelések szintén javultak.

A kedvezőbb júniusi adat ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az amerikai fogyasztók optimistává váltak volna.

A hangulatindex még mindig 19,4 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbi 60,7 pontos szintnél, és 13 százalékkal marad el a januári értéktől. A háztartásokat továbbra is az infláció és a megélhetési költségek nyomasztják: az egy évre előretekintő inflációs várakozás ugyan 4,8 százalékról 4,6 százalékra csökkent, de még így is magas, míg a hosszabb távú inflációs várakozás 3,9 százalékról 3,4 százalékra mérséklődött.

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