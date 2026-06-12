Megjött az előrejelzés: változékony időjárás jön a hétvégén, de közel már a kánikula

A térség időjárását a hétvégén két egymást követő front alakítja. Szombaton egy melegfront éri el a Kárpát-medencét, amelyet vasárnap egy hullámzó hidegfront követ; ez a légtömeghatár még hétfőn is a térség felett húzódik majd. Ezzel párhuzamosan

Délnyugat-Európa felett erősödik egy anticiklon, amely a jövő hét folyamán északkelet felé elmozdulva Magyarország fölé helyeződik, szárazabb és melegebb légtömegeket szállítva.

Időjárás pénteken

Péntek éjszaka a nappal kialakult záporok és zivatarok a keleti országrészben is lecsengenek, a gomolyfelhők feloszlanak, és kiderül az ég. Nyugat felől ugyanakkor megvastagszik a melegfront felhőzete, amely az ország északnyugati harmadában kisebb esőt, záporesőt okozhat. A légmozgás a legtöbb helyen mérséklődik. A minimum-hőmérséklet általában 9 és 14 Celsius-fok között alakul, a tartósan derült keleti és északkeleti, hidegre hajlamos helyeken azonban ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.

Időjárás szombaton

Szombaton a melegfront felhőzete fokozatosan felszakadozik és gomolyosodik. A délelőtti órákban a csapadék megszűnik, a délutáni órákban azonban a képződő gomolyfelhőkből elszórtan záporok alakulhatnak ki. A szél az ország jelentős részén megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között valószínű.

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Időjárás vasárnap

Vasárnap hullámzó hidegfront érkezik, amely hétfőig meghatározza az időjárást hazánkban. Mindkét napon többfelé,

nagyobb valószínűséggel a délnyugati országrészben alakulhat ki eső, záporeső és zivatar.

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Időjárás jövőhéten

A jövő hét közepétől az anticiklon áthelyeződésével szárazabbá és folyamatosan melegebbé válik az időjárás. A hét második felében az előrejelzések szerint visszatér a nyári hőség, a szárazabb és melegebb légtömegeknek köszönhetően

a csúcsértékek már tartósan harminc fok felett alakulnak majd.

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