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Megjött az előrejelzés: változékony időjárás jön a hétvégén, de közel már a kánikula
Gazdaság

Megjött az előrejelzés: változékony időjárás jön a hétvégén, de közel már a kánikula

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A HungaroMet legfrissebb előrejelzése szerint változékony hétvége előtt állunk, amelyet frontátvonulások és elszórt csapadék jellemez majd, a jövő hét közepétől azonban egy anticiklon hatására szárazabb, melegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, ami kánikulát hoz magával.

A térség időjárását a hétvégén két egymást követő front alakítja. Szombaton egy melegfront éri el a Kárpát-medencét, amelyet vasárnap egy hullámzó hidegfront követ; ez a légtömeghatár még hétfőn is a térség felett húzódik majd. Ezzel párhuzamosan

Délnyugat-Európa felett erősödik egy anticiklon, amely a jövő hét folyamán északkelet felé elmozdulva Magyarország fölé helyeződik, szárazabb és melegebb légtömegeket szállítva.

Időjárás pénteken

Péntek éjszaka a nappal kialakult záporok és zivatarok a keleti országrészben is lecsengenek, a gomolyfelhők feloszlanak, és kiderül az ég. Nyugat felől ugyanakkor megvastagszik a melegfront felhőzete, amely az ország északnyugati harmadában kisebb esőt, záporesőt okozhat. A légmozgás a legtöbb helyen mérséklődik. A minimum-hőmérséklet általában 9 és 14 Celsius-fok között alakul, a tartósan derült keleti és északkeleti, hidegre hajlamos helyeken azonban ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.

Időjárás szombaton

Szombaton a melegfront felhőzete fokozatosan felszakadozik és gomolyosodik. A délelőtti órákban a csapadék megszűnik, a délutáni órákban azonban a képződő gomolyfelhőkből elszórtan záporok alakulhatnak ki. A szél az ország jelentős részén megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között valószínű.

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Kép forrása: HungaroMet

Időjárás vasárnap

Vasárnap hullámzó hidegfront érkezik, amely hétfőig meghatározza az időjárást hazánkban. Mindkét napon többfelé,

nagyobb valószínűséggel a délnyugati országrészben alakulhat ki eső, záporeső és zivatar.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás jövőhéten

A jövő hét közepétől az anticiklon áthelyeződésével szárazabbá és folyamatosan melegebbé válik az időjárás. A hét második felében az előrejelzések szerint visszatér a nyári hőség, a szárazabb és melegebb légtömegeknek köszönhetően

a csúcsértékek már tartósan harminc fok felett alakulnak majd.

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