Megszűnnek a régi személyi igazolványok, néhány hét van a cserére

Az európai uniós szabályozással összhangban, augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyv formátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok - közölte a Belügyminisztérium (BM) pénteken az MTI-vel.

A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön, személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy

mielőbb ellenőrizzék okmányaikat.

Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt (eSzemélyi) kell igényelniük bármely kormányablakban - jelezték.

Amennyiben valaki rendelkezik más, érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal - például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel -, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott.

A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes - közölték.

Az orvosi igazolással rendelkező, személyes megjelenésükben egészségügyi okból akadályozott ügyfelek az ezen a linken megtalálható elérhetőségeken keresztül vegyék fel a kapcsolatot a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes kormányhivatallal - írták.

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