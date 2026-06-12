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Nagy változások kapujában az Egyesült Államok jegybankja: teljesen átírhatják a megszokott játékszabályokat

Portfolio
A kötvénypiac szereplői feszülten figyelik, miként formálja saját képére a szövetségi jegybankot Kevin Warsh, a Fed új elnöke. A Pacific Investment Management Co. (Pimco) szakértői szerint a következő kamatdöntő ülés ebből a szempontból kulcsfontosságú lesz.

Richard Clarida, a Fed korábbi alelnöke és a Pimco globális gazdasági tanácsadója egy New York-i sajtóeseményen emlékeztetett arra, hogy

a nyolcvanas évek óta minden új jegybankelnök kinevezése után hetekbe vagy hónapokba telt, mire a piac kiismerte a megváltozott kommunikációs stílust.

Warsh már a szenátusi meghallgatásán egyértelművé tette, hogy szakítani kíván elődje, Jerome Powell megközelítésével, és áprilisban kijelentette, hogy sok korábbi és jelenlegi kollégájával ellentétben nem hisz az előretekintő iránymutatásban.

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