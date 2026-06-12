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Nagyot ugrott a magyar építőipar
Gazdaság

Nagyot ugrott a magyar építőipar

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Az építőipar termelése áprilisban 6,9%-kal ugrott meg az előző hónaphoz képest, folytatva az ágazat cikkcakkos pályáját – három hónap alatt a trendsáv aljáról a tetejére került a kibocsátás. A felpattanásban az év eleji kedvezőtlen időjárás korrekciója és a választási ciklikusság egyaránt szerepet játszhatott. Az ágazati kilátások vegyesek: a lakáspiacon élénkülés várható, ugyanakkor az állami megrendelések rövid távon inkább csökkennek, és a feldolgozóipari konjunktúra sem támaszt érdemi keresletet. Az uniós források viszont reményt adhatnak az ágazati szereplőknek. A szerződésállomány éves összevetésben 5,4%-kal bővült, ami némi növekedést ígér, de az új szerződések volumene 4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
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Erősen indította a második negyedévet az építőipar: áprilisban a termelés volumene 6,9%-kal haladta meg az előző havi szintet. Ezzel folytatódott az ágazati teljesítmény cikkcakkos pályája, ami most különösen nagy felpattanást hozott, három hónap alatt a rendkívül széles trendsáv aljáról a tetejére ugrott a termelés.

Az építőipari emelkedés több okra vezethető vissza. Az év elején a kedvezőtlen időjárás visszavetette az ágazatot, részben ennek a korrekciója érkezhetett el tavasszal. Emellett a választási ciklikusság is meg szokott jelenni a szavazás hónapjában: a politikusok szívesen vágnak át ilyenkor szalagokat.

Az ágazati kilátások meglehetősen vegyesek. A lakáspiacon élénkülést várnak a szakértők, ezt alátámasztja az építési engedélyek számának alakulása is. A többi területen kevésbé egyértelmű a kép, néhány nagy értékű projektet leszámítva a feldolgozóipari konjunktúra egyelőre nemigen támaszt keresletet, az állami megrendelések néhány hónapos távon inkább visszaesnek, mint emelkednek.

Itt viszont az ágazat bízhat a gyors javulásban: az uniós források megérkezése növelheti az építőipari megrendeléseket.

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A szerződések egyelőre visszafogottan alakulnak, de összességében némi növekedést ígérnek az építőipar számára. A KSH tájékoztatása szerint a megkötött új szerződések volumene az előző év azonos időszakihoz mérten 4,0%-kal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 9,3%-kal visszaesett, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 1,1%-kal nőtt. Az építőipari vállalkozások április végi szerződésállományának volumene 5,4%-kal meghaladta a 2025. áprilisit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 4,5%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,8%-kal nagyobb volt. 

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