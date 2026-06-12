Nemsokára jöhet a kamatemelés a briteknél

A brit fogyasztók töretlen kereslete az éttermi étkezések, a mozik és más élményalapú szolgáltatások iránt továbbra is jelentős áremelési mozgásteret biztosít a szolgáltató szektornak, ami komoly fejtörést okoz a brit jegybanknak (Bank of England) az infláció elleni küzdelemben.

A világjárványt követő időszakban még a termékek áremelkedése hajtotta az inflációt, mivel az ellátási láncok zavarai és a felhalmozott kereslet a személyautóktól a számítógépekig szinte mindent megdrágított. - írja a Bloomberg.

Mára azonban a brit fogyasztók inkább élményekre költenek materiális javak helyett.

Miközben a termékek inflációja mindössze 1,1 százalékos, a pubok, mozik, éttermek és fodrászatok még mindig 4 százalék feletti áremelést hárítanak át a fogyasztókra, ami több mint a duplája a jegybank kétszázalékos inflációs céljának. A brit statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások tavaly reálértéken már többet költöttek szolgáltatásokra, mint a pandémia előtt, miközben a termékekre fordított kiadásaik továbbra is elmaradnak a 2019-es szinttől.

A jelentős árazási képesség lehetővé teszi a szolgáltatóknak, hogy áthárítsák a magasabb adókat, a minimálbér-emeléseket és a szigorúbb foglalkoztatási szabályokat, méghozzá jóval azután is, hogy a közgazdászok már a fogyasztói kereslet visszaesésére számítottak. A valódi aggodalmat az kelti, hogy ezek a vállalatok a közel-keleti konfliktus okozta nyersanyag- és energiaköltség-növekedést is a fogyasztókra terhelhetik, ami beindíthatja a Bank of England által régóta rettegett másodkörös inflációs hatásokat. "Ha ezeknek a cégeknek erős az árazási képességük, magasabb marzsokat realizálhatnak, így nagyobb béremeléseket engedhetnek meg maguknak, ami elindíthatja a másodkörös hatások öngerjesztő spirálját" – figyelmeztetett Bruna Skarica, a Morgan Stanley brit főközgazdásza.

A vállalatok áremelési képessége tovább mélyíti a megosztottságot a Bank of England döntéshozói között.

Egyesek, köztük Huw Pill főközgazdász attól tartanak, hogy a cégek továbbra is áthárítják a magasabb költségeiket, míg mások, például Andrew Bailey jegybankelnök inkább a gyenge kereslet miatt aggódnak. A befektetők arra számítanak, hogy a brit jegybank a június 18-i kamatdöntő ülésén változatlanul hagyja a 3,75 százalékos irányadó kamatot, ám az idei évre már teljesen beáraztak egy kamatemelést, és egy másodikat is reális lehetőségnek tartanak.

A fogyasztók kezdenek hozzászokni a gyorsabb ütemű áremelkedéshez. A szolgáltatások inflációja az elmúlt tizenkét hónapban átlagosan 4,5 százalék volt, ami kényelmetlenül magas szinten tartja a fő inflációs mutatót. Bár áprilisban egy év után először csökkent 3 százalék alá a pénzromlás üteme, ez a mérséklődés a várakozások szerint csupán átmeneti lesz. A McKinsey friss kutatása szerint a brit fogyasztók a következő három hónapban inkább a nem létszükségleti cikkek beszerzését fognák vissza, semmint a szolgáltatásokra fordított kiadásaikat.

A fogyasztói bizalom erősödését mutatja, hogy a Marston's sörgyártó vállalat bővíti a sportközvetítésekre specializálódott Grandstand pubhálózatát, amelyet a tervek szerint akár 250 egységesre is duzzaszthatnak. Ezt a tendenciát a gazdaságban jól ismert "rúzshatás" is erősíti, amely szerint a fogyasztók a nehezebb időszakokban a nagyobb kiadásokat kisebb, elérhetőbb örömökkel helyettesítik, egy pub vagy étterem pedig pontosan ilyen megfizethető élményt nyújt. "Az élményalapú szolgáltatások egyértelműen előnyben vannak" – összegezte Sara Hudson, a McKinsey partnere.

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