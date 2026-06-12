Norvégia nekiment Brüsszelnek: ha nem kell a sarkvidéki gáz, eladjuk másnak

Nyíltan megkérdőjelezte az Európai Unió északi-sarki energiapolitikáját Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök. Egy interjújában azt vetette fel, hogy Európának valóban biztonságosabb-e az Egyesült Államokból vagy a Közel-Keletről földgázt vásárolnia, mint egy közeli és megbízható szövetségesnek számító Norvégia sarkvidéki készleteire támaszkodnia.

Egyre nyíltabb vita bontakozik ki Norvégia és az Európai Unió között az északi-sarki olaj- és gázkitermelés jövőjéről. Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök a Financial Timesnak adott interjújában arra szólította fel Brüsszelt, hogy

vizsgálja felül az új sarkvidéki fosszilisenergia-projektekre vonatkozó moratóriumát, és az energiabiztonsági szempontokat is vegye figyelembe a döntései során.

A norvég kormányfő szerint az EU jelenlegi álláspontja nem tükrözi a megváltozott geopolitikai környezetet. Emlékeztetett arra, hogy amikor 2022-ben Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, Európa jelentős mennyiségű többlet földgázt kapott Norvégiától, és ennek növekménye gyakorlatilag teljes egészében az északi-sarki térségből érkezett.

Støre külön kiemelte a Hammerfestben működő LNG-üzemet, amelynek újraindítása után Norvégia jelentősen növelni tudta az európai exportot. A miniszterelnök élesen fogalmazott az EU jelenlegi politikájával kapcsolatban.

Az európai országoknak döntést kell hozniuk. Biztonságosabb a Közel-Keletről vásárolni? Katarból? Biztonságosabb az Egyesült Államokból importálni?

– tette fel a kérdést.

Az energiabiztonság került előtérbe

Norvégia az ukrajnai háború kezdete óta következetesen azt hangsúlyozza, hogy Európa számára a legmegbízhatóbb demokratikus olaj- és gázszállító szerepét tölti be. Az idei iráni háború és a Közel-Kelettel kapcsolatos ellátásbiztonsági aggodalmak tovább erősítették ezt az érvrendszert.

A híroldal szerint

Brüsszel jelenleg vizsgálja annak lehetőségét, hogy módosítsa az északi-sarki energiapolitikáját.

Norvégia intenzív lobbitevékenységet folytat annak érdekében, hogy az EU ne klímavédelmi, hanem stratégiai és energiabiztonsági kérdésként kezelje a régió földgázkészleteit.

A vita különösen fontos lehet az európai földgázpiac szempontjából. Norvégia jelenleg Nyugat-Európa legnagyobb földgáztermelője, miközben a kontinens továbbra is jelentős importra szorul az ipar, az áramtermelés és a fűtési igények kielégítéséhez.

A finanszírozás is könnyebbé válhatna

Több norvég vállalat, köztük az Equinor és a Vår Energi már jelenleg is több olaj- és gázprojektet fejleszt a Barents-tengeren. Az iparági szereplők ugyanakkor úgy vélik, hogy az uniós moratórium eltörlése jelentősen javítaná a projektek finanszírozási lehetőségeit, mivel az európai bankok könnyebben biztosítanának forrást az ilyen beruházásokhoz.

Brüsszelben ugyanakkor továbbra is erős az ellenállás. Diplomáciai források szerint számos tagállam komoly környezetvédelmi aggályokat fogalmaz meg az északi-sarki kitermelés bővítésével kapcsolatban.

Oroszország miatt is fontos a térség

A norvég érvelés nemcsak energiabiztonsági, hanem katonai és geopolitikai elemeket is tartalmaz. Oslo szerint az északi-sarki energiaprojektek hozzájárulnak a térség megfigyeléséhez, az infrastruktúra-védelemhez és az orosz aktivitás nyomon követéséhez.

A kérdés különösen érzékeny az úgynevezett Bear Gap térségében, amely Norvégia és a Spitzbergák között helyezkedik el, közel az orosz Kola-félszigethez, ahol Moszkva északi flottája és tengeri nukleáris erőinek jelentős része állomásozik.

Az Európai Bizottság szóvivője a Financial Timesnak úgy nyilatkozott, hogy

az uniós sarkvidéki stratégia felülvizsgálata folyamatban van, ugyanakkor a klímavédelmi, környezetvédelmi és fenntarthatósági célok továbbra is érvényes szempontok maradnak.

A vita így jó eséllyel nemcsak az európai energiapolitika, hanem az EU hosszú távú energiabiztonsági stratégiájának egyik meghatározó kérdésévé válhat a következő hónapokban.

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