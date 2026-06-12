Oktatási Hivatal: lezárult a 2025-2026-os tanévi kompetenciamérés

Lezárult a 2025-2026-os tanév digitális országos kompetenciamérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők már a mérés hivatalos honlapján.

Március 23. és május 29. között a negyediktől a tizenegyedik évfolyamig vizsgálták a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegennyelvi képességeit, míg az ötödik évfolyamtól kezdődően történelemből és digitális kultúrából is felmérték a diákok tudását. A több mint 2,7 millió egyéni mérési esemény célja az, hogy pontos képet adjon a tanulói készségekről, valamint az érintett oktatási intézmények teljesítményéről.

A diákok és a szüleik az országos kompetenciamérés weboldalának "Előzetes eredmények" aloldalán, a tanulói mérési azonosító megadásával kérdezhetik le az elért pontszámokat.

Az iskolák egy erre a célra kialakított intézményi felületen tekinthetik meg és tölthetik le a saját tanulóik adatait. A részletesen elemzett, végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé.

Fontos határidő továbbá, hogy a 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók, illetve a szüleik június 15-ig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket.

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