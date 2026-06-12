ÉLŐ  8'
CAN
Kanada 0 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
B csoport
  • Megjelenítés
Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter szombaton
Gazdaság

Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter szombaton

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatót tart Magyar Péter június 13-án szombaton.

A reggel 8:30-kor kezdődő eseményen a meghívójában az esemény pontos témáját nem közölték, mindössze arról írtak, hogy "az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságáról" lesz szó.

Péntek este a Tisza Párt benyújtotta a Médiatörvény átalakításáról szóló törvényjavaslatot, amelynek célja a javaslat szerint az MTVA teljes átalakítása és a közmédia hitelességének visszaállítása. Az intézményi átalakítások alapján az MTVA helyett egy új felügyeleti szervet hoznának létre Független Közmédia Testület néven, emellett pedig az MTI-t is átalakítanák és egy függetlenül működő nonprofit részvénytársaságot hoznának létre.

Magyar Péter pénteken azt is bejelentette, hogy politikai szinten is jóváhagyásra került, ezzel hivatalossá vált az

Ukrajna és Magyarország közti megállapodás a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről.

Még több Gazdaság

Fokozott ellenőrzésre kell számítani az utakon: rendőrségi razzia indul Magyarországon

Drámai videó jött a népszerű magyar tóról: kritikus a helyzet, hamarosan teljesen ellehetetlenülhet a fürdés és a vitorlázás

Tisza-kormány: módosítanák a médiatörvényt, hivatalosan is megállapodás született a kárpátaljai kisebbségek jogairól

A megállapodás európai uniós garanciát is kapott - Ukrajna az uniós csatlakozáshoz előkészített kisebbségi akciótervbe is belefoglalta a magyar kisebbség helyzetét rendező megállapodást.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: azonnali jelentést kér Magyar Péter, nagy változások jönnek az oktatásban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Friss iráni hírekre négy és fél éves csúcson a forint
Tisza-kormány: módosítanák a médiatörvényt, hivatalosan is megállapodás született a kárpátaljai kisebbségek jogairól
Újabb csontváz esett ki a Külügyminisztérium szekrényéből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility