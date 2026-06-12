Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter szombaton

Rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatót tart Magyar Péter június 13-án szombaton.

A reggel 8:30-kor kezdődő eseményen a meghívójában az esemény pontos témáját nem közölték, mindössze arról írtak, hogy "az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságáról" lesz szó.

Péntek este a Tisza Párt benyújtotta a Médiatörvény átalakításáról szóló törvényjavaslatot, amelynek célja a javaslat szerint az MTVA teljes átalakítása és a közmédia hitelességének visszaállítása. Az intézményi átalakítások alapján az MTVA helyett egy új felügyeleti szervet hoznának létre Független Közmédia Testület néven, emellett pedig az MTI-t is átalakítanák és egy függetlenül működő nonprofit részvénytársaságot hoznának létre.

Magyar Péter pénteken azt is bejelentette, hogy politikai szinten is jóváhagyásra került, ezzel hivatalossá vált az

Ukrajna és Magyarország közti megállapodás a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről.

A megállapodás európai uniós garanciát is kapott - Ukrajna az uniós csatlakozáshoz előkészített kisebbségi akciótervbe is belefoglalta a magyar kisebbség helyzetét rendező megállapodást.

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