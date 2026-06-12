Teljes átvilágítást indít Kapitány Istvány

Átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indult a Gazdasági és Energetikai Minisztérium alá tartozó EXIM, HEPA és HIPA intézményeinél azzal a céllal, hogy a szervezetek a jövőben átláthatóbban és hatékonyabban támogassák a magyar gazdaság növekedését, a külkereskedelmet, valamint a hazai beruházásokat.

Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter teljes körű átvilágítást rendelt el több, a minisztérium alá tartózó intézménynél.

A külgazdasági területet érintő átvilágítás az EXIM Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, valamint a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség teljes szervezetére kiterjed.

Erre a lépésre azért van szükség, hogy az intézmények rugalmasabban alkalmazkodhassanak a nemzetközi gazdasági környezet kihívásaihoz, és a nemzetközi legjobb gyakorlatoknak megfelelően ösztönözzék a magas hozzáadott értékű beruházások Magyarországra vonzását.

A felmérést független külső szakértők és jogi tanácsadók végzik. Munkájuk során részletesen elemzik az érintett szervezetek belső folyamatait, irányítási struktúráját és a megkötött szerződéseket, emellett pedig kiemelten vizsgálják a közpénzek felhasználásának hatékonyságát.

A folyamat lezárultát követően a kapott eredmények alapján döntenek majd azokról a konkrét szervezeti és működési intézkedésekről, amelyek garantálják az intézmények jövőbeni eredményesebb működését.

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