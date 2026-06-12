Tisza-kormány: azonnali jelentést kér Magyar Péter

Magyar Péter miniszterlenök egy facebook posztban bejelentette hogy azonnali jelentést kér az autópálya-koncesszor által elrendelt terelések okozta közlekedési biztonsági helyzteről.

Az ügy előzménye, hogy ma hajnalban a 115-ös kilométerszelvénynél, Hegyeshalom felé vezető irányban 4 óra 30 perc körül kigyulladt egy kamion, miután álló munkagépeknek hajtott, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.

Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométernél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak; a kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.