Tisza-kormány: azonnali jelentést kér Magyar Péter, nagy változások jönnek az oktatásban

Egy sor állami vezetőt menesztettek
Panyi Szabbolcs értesülése szerint a Magyar-kormány felmentette a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóit.
Ezt több kormányzati, illetve nemzetbiztonsági forrás is megerősítette neki az elmondánda szerint. Az utódlásról egyelőre nincs hír. Hogy Buda Péter lesz a szakmai felügyelője a titkosszolgálatoknak Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó csapatában, az pedig tegnap derült ki. A hírszerzés főnökének várható menesztéséről már hetekkel korábban írt, őt csendben, a többieknél korábban váltották le.
Lannert Judit a magyar oktatás jövőjéről beszélt
Lannert Judit oktatási miniszter elmondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus-továbbképzési monopóliumát megfogják szüntetni. A pedagógusképzést pedig felmenő rendszerben kivezik az Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, mert ez a képzés ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Elmondta azt is, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra természetesen biztosítjuk, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék.
Orbán Anita munkareggelin fogadta az Európai Unió tagállamainak Magyarországon akkreditált nagyköveteit
Jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, július 1-jétől pedig Írország veszi át ezt a feladatot.
A munkareggelin röviden ismertette a magyar külügyminiszter a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól esett szó.
Beszéltek arról is, hogy a kétoldalú kapcsolatokban még számos kiaknázatlan lehetőség van gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények szülessenek.
A beszélgetés során szóba került az állami intézményrendszer működése is. Átbeszélték, hogy a fékek és ellensúlyok intézményi szintű helyreállítása nem egyetlen lépésből áll. A cél egy kiszámíthatóbb, átláthatóbb és felelősebb állami működés felépítése.
Azonnali jelentést kér Magyar Péter
Magyar Péter miniszterlenök egy facebook posztban bejelentette hogy azonnali jelentést kér az autópálya-koncesszor által elrendelt terelések okozta közlekedési biztonsági helyzteről.
Az ügy előzménye, hogy ma hajnalban a 115-ös kilométerszelvénynél, Hegyeshalom felé vezető irányban 4 óra 30 perc körül kigyulladt egy kamion, miután álló munkagépeknek hajtott, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.
Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométernél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak; a kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.
Tisza-kormány: fontos döntéseket hozott a kormány
A tegnapi nap számos fontos intézkedést hozott a Tisza-kormány:
- Közleményben erősítette meg Kármán András pénzügyminiszter, hogy a lakossági jelzáloghitelek referencia-kamatstopja a jelenlegi formájában szeptember 30-ig marad fenn.
- Lemondott vezetői posztjáról dr. Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője.
- Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek és fűtéskorszerűsítések támogatását célzó RRF-pályázat lezárási határidejét.
- Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az egyházi iskolafenntartók vezető képviselőivel egyeztetett a köznevelés aktuális kihívásairól.
- Sulyok Tamás köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult annak érdekében, hogy testület értelmezze az Alaptörvény elfogadására és módosítására vonatkozó rendelkezéseket.
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) még mindig aktívan nyomoz abban a nyolc éve tartó, európai uniós támogatásokat érintő csalási ügyben, amely összefüggésbe hozható Rogán Antal több mint kétmilliárd forintot hozó szoftvertalálmányával és üzlettársaival.
- Magyar Péter miniszterelnök a Portfolio kérdésére élesen bírálta a vállalat álláspontját, arra hivatkozva, hogy a cég jelentős állami támogatásokat kapott magyar munkahelyek létrehozására, miközben az alacsony bérek miatt nem tud elegendő hazai munkavállalót vonzani.
- A kormány teljes körűen felülvizsgálja a Mohács térségében épülő új Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat beruházását.
- A kormány idén egy több mint 3,6 milliárd forintos javítási és fejlesztési programot indít a legkritikusabb állapotú intézményekben.
- Kinevezték a családügyi tárca államtitkárait
- Gerendás Jánost, az MNB korábbi statisztikai igazgatóját nevezték ki a Magyar Fejlesztési Bank új elnök-vezérigazgatójának.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Elesett az M1-es autópálya: egymás után történtek a balesetek, nyolcan meghaltak
Két baleset is történt péntek reggel az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében, nyolcan meghaltak - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Ezermilliárdos vagyon szállhat vissza az államra, ha megszűnnek az egyetemi alapítványok
Tavaly év végére mintegy 1900 milliárd forintra nőtt az alapítványi egyetemek nettó vagyona a Portfolio gyűjtése szerint, így hatalmas érték kerülhet újra állami kézbe, ha az ezeket a felsőoktatási intézményeket fenntartó kekvákat megszüntetik. Az azonban nehezen elképzelhető, hogy egy tollvonással mindent visszavenne a kormány: valószínűleg aprólékos mérlegelés jön, hogy mi legyen az egyetemek és a vagyon sorsa. A kiszervezett vagyonelemek listája meglehetősen hosszú, és olyan, elsőre meglepő elemek is szerepelnek benne, mint például a győri reptér vagy a gödöllői kastély.
Lakáshitelesek, figyelem: döntött a Tisza-kormány a kamatstop sorsáról
Csaknem öt év után, 2026. szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek "jelenlegi feltételek mellett fennálló" kamatstopja – derült ki a kormány hírverés nélkül társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéből. Cikkünk első megjelenése után a Pénzügyminisztérium pontosította: ez még nem a végleges kivezetés, viszont szeptember 30-áig kidolgozzák a ténylegesen rászoruló adósok számára a megoldást. A kamatstop megszüntetése összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét érintené, esetükben 2022 óta nem hagyta érvényesülni a piaci kamatváltozásokat az intézkedés. Kiszámoltuk, mekkora lehet a változás: egy 5 éves hátralévő futamidejű lakáshitel törlesztőrészlete nagyjából 10%-kal, havi pár ezer forinttal ugorhat meg októbertől. A sérülékeny adósok száma az MNB szerint 19 ezer fő.
Figyelmeztetés érkezett: akár júliusban jöhet a következő kamatemelés az EKB-tól
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