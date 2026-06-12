Tisza-kormány: azonnali jelentést kér Magyar Péter, nagy változások jönnek az oktatásban

Jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, július 1-jétől pedig Írország veszi át ezt a feladatot.

A munkareggelin röviden ismertette a magyar külügyminiszter a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól esett szó.

Beszéltek arról is, hogy a kétoldalú kapcsolatokban még számos kiaknázatlan lehetőség van gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények szülessenek.

A beszélgetés során szóba került az állami intézményrendszer működése is. Átbeszélték, hogy a fékek és ellensúlyok intézményi szintű helyreállítása nem egyetlen lépésből áll. A cél egy kiszámíthatóbb, átláthatóbb és felelősebb állami működés felépítése.