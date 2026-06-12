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Tisza-kormány: azonnali jelentést kér Magyar Péter, nagy változások jönnek az oktatásban
Gazdaság

Tisza-kormány: azonnali jelentést kér Magyar Péter, nagy változások jönnek az oktatásban

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A tegnapi nap számos fontos kormányzati döntést jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A jelzáloghitelek kamatstopja szeptember 30-ig fennmarad, meghosszabbítja a kormánya lakossági napelemes rendszerek és fűtéskorszerűsítések támogatását. Javítási és fejelsztési programot indít a legkritikusabb állapotú intézményekben a kormány. Sulyok Tamás az alkotmánybírósághoz fordult, Lannert Judit oktatási kérdésekben egyeztetett és lemondott a Központo Nyomozó Főügyészség vezetője is.
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Egy sor állami vezetőt menesztettek

Panyi Szabbolcs értesülése szerint a Magyar-kormány felmentette a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóit.

Ezt több kormányzati, illetve nemzetbiztonsági forrás is megerősítette neki az elmondánda szerint. Az utódlásról egyelőre nincs hír. Hogy Buda Péter lesz a szakmai felügyelője a titkosszolgálatoknak Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó csapatában, az pedig tegnap derült ki. A hírszerzés főnökének várható menesztéséről már hetekkel korábban írt, őt csendben, a többieknél korábban váltották le.

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Lannert Judit a magyar oktatás jövőjéről beszélt

Lannert Judit oktatási miniszter elmondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus-továbbképzési monopóliumát megfogják szüntetni. A pedagógusképzést pedig felmenő rendszerben kivezik az Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, mert ez a képzés ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Elmondta azt is, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra természetesen biztosítjuk, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék.

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Orbán Anita munkareggelin fogadta az Európai Unió tagállamainak Magyarországon akkreditált nagyköveteit

Jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, július 1-jétől pedig Írország veszi át ezt a feladatot.

A munkareggelin röviden ismertette a magyar külügyminiszter a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól esett szó.

Beszéltek arról is, hogy a kétoldalú kapcsolatokban még számos kiaknázatlan lehetőség van gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények szülessenek.

A beszélgetés során szóba került az állami intézményrendszer működése is. Átbeszélték, hogy a fékek és ellensúlyok intézményi szintű helyreállítása nem egyetlen lépésből áll. A cél egy kiszámíthatóbb, átláthatóbb és felelősebb állami működés felépítése.

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Azonnali jelentést kér Magyar Péter

Magyar Péter miniszterlenök egy facebook posztban bejelentette hogy azonnali jelentést kér az autópálya-koncesszor által elrendelt terelések okozta közlekedési biztonsági helyzteről.

Az ügy előzménye, hogy ma hajnalban a 115-ös kilométerszelvénynél, Hegyeshalom felé vezető irányban 4 óra 30 perc körül kigyulladt egy kamion, miután álló munkagépeknek hajtott, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.

Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométernél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak; a kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

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Elesett az M1-es autópálya: egymás után történtek a balesetek, nyolcan meghaltak

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Tisza-kormány: fontos döntéseket hozott a kormány

A tegnapi nap számos fontos intézkedést hozott a Tisza-kormány:

  • Közleményben erősítette meg Kármán András pénzügyminiszter, hogy a lakossági jelzáloghitelek referencia-kamatstopja a jelenlegi formájában szeptember 30-ig marad fenn.
  • Lemondott vezetői posztjáról dr. Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője.
  • Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek és fűtéskorszerűsítések támogatását célzó RRF-pályázat lezárási határidejét.
  • Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az egyházi iskolafenntartók vezető képviselőivel egyeztetett a köznevelés aktuális kihívásairól.
  • Sulyok Tamás köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult annak érdekében, hogy testület értelmezze az Alaptörvény elfogadására és módosítására vonatkozó rendelkezéseket. 
  • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) még mindig aktívan nyomoz abban a nyolc éve tartó, európai uniós támogatásokat érintő csalási ügyben, amely összefüggésbe hozható Rogán Antal több mint kétmilliárd forintot hozó szoftvertalálmányával és üzlettársaival.
  • Magyar Péter miniszterelnök a Portfolio kérdésére élesen bírálta a vállalat álláspontját, arra hivatkozva, hogy a cég jelentős állami támogatásokat kapott magyar munkahelyek létrehozására, miközben az alacsony bérek miatt nem tud elegendő hazai munkavállalót vonzani.
  • A kormány teljes körűen felülvizsgálja a Mohács térségében épülő új Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat beruházását.
  • A kormány idén egy több mint 3,6 milliárd forintos javítási és fejlesztési programot indít a legkritikusabb állapotú intézményekben.
  • Kinevezték a családügyi tárca államtitkárait
  • Gerendás Jánost, az MNB korábbi statisztikai igazgatóját nevezték ki a Magyar Fejlesztési Bank új elnök-vezérigazgatójának.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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Elesett az M1-es autópálya: egymás után történtek a balesetek, nyolcan meghaltak

Két baleset is történt péntek reggel az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében, nyolcan meghaltak - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

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Elesett az M1-es autópálya: egymás után történtek a balesetek, nyolcan meghaltak
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Ezermilliárdos vagyon szállhat vissza az államra, ha megszűnnek az egyetemi alapítványok

Tavaly év végére mintegy 1900 milliárd forintra nőtt az alapítványi egyetemek nettó vagyona a Portfolio gyűjtése szerint, így hatalmas érték kerülhet újra állami kézbe, ha az ezeket a felsőoktatási intézményeket fenntartó kekvákat megszüntetik. Az azonban nehezen elképzelhető, hogy egy tollvonással mindent visszavenne a kormány: valószínűleg aprólékos mérlegelés jön, hogy mi legyen az egyetemek és a vagyon sorsa. A kiszervezett vagyonelemek listája meglehetősen hosszú, és olyan, elsőre meglepő elemek is szerepelnek benne, mint például a győri reptér vagy a gödöllői kastély.

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Ezermilliárdos vagyon szállhat vissza az államra, ha megszűnnek az egyetemi alapítványok
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Lakáshitelesek, figyelem: döntött a Tisza-kormány a kamatstop sorsáról

Csaknem öt év után, 2026. szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek "jelenlegi feltételek mellett fennálló" kamatstopja – derült ki a kormány hírverés nélkül társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéből. Cikkünk első megjelenése után a Pénzügyminisztérium pontosította: ez még nem a végleges kivezetés, viszont szeptember 30-áig kidolgozzák a ténylegesen rászoruló adósok számára a megoldást. A kamatstop megszüntetése összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét érintené, esetükben 2022 óta nem hagyta érvényesülni a piaci kamatváltozásokat az intézkedés. Kiszámoltuk, mekkora lehet a változás: egy 5 éves hátralévő futamidejű lakáshitel törlesztőrészlete nagyjából 10%-kal, havi pár ezer forinttal ugorhat meg októbertől. A sérülékeny adósok száma az MNB szerint 19 ezer fő.

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Lakáshitelesek, figyelem: döntött a Tisza-kormány a kamatstop sorsáról

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