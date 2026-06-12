Tisza-kormány: fontos döntéseket hozott a kormány
A tegnapi nap számos fontos intézkedést hozott a Tisza-kormány:
- Közleményben erősítette meg Kármán András pénzügyminiszter, hogy a lakossági jelzáloghitelek referencia-kamatstopja a jelenlegi formájában szeptember 30-ig marad fenn.
- Lemondott vezetői posztjáról dr. Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője.
- Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek és fűtéskorszerűsítések támogatását célzó RRF-pályázat lezárási határidejét.
- Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az egyházi iskolafenntartók vezető képviselőivel egyeztetett a köznevelés aktuális kihívásairól.
- Sulyok Tamás köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult annak érdekében, hogy testület értelmezze az Alaptörvény elfogadására és módosítására vonatkozó rendelkezéseket.
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) még mindig aktívan nyomoz abban a nyolc éve tartó, európai uniós támogatásokat érintő csalási ügyben, amely összefüggésbe hozható Rogán Antal több mint kétmilliárd forintot hozó szoftvertalálmányával és üzlettársaival.
- Magyar Péter miniszterelnök a Portfolio kérdésére élesen bírálta a vállalat álláspontját, arra hivatkozva, hogy a cég jelentős állami támogatásokat kapott magyar munkahelyek létrehozására, miközben az alacsony bérek miatt nem tud elegendő hazai munkavállalót vonzani.
- A kormány teljes körűen felülvizsgálja a Mohács térségében épülő új Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat beruházását.
- A kormány idén egy több mint 3,6 milliárd forintos javítási és fejlesztési programot indít a legkritikusabb állapotú intézményekben.
- Kinevezték a családügyi tárca államtitkárait
- Gerendás Jánost, az MNB korábbi statisztikai igazgatóját nevezték ki a Magyar Fejlesztési Bank új elnök-vezérigazgatójának.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Ezermilliárdos vagyon szállhat vissza az államra, ha megszűnnek az egyetemi alapítványok
Tavaly év végére mintegy 1900 milliárd forintra nőtt az alapítványi egyetemek nettó vagyona a Portfolio gyűjtése szerint, így hatalmas érték kerülhet újra állami kézbe, ha az ezeket a felsőoktatási intézményeket fenntartó kekvákat megszüntetik. Az azonban nehezen elképzelhető, hogy egy tollvonással mindent visszavenne a kormány: valószínűleg aprólékos mérlegelés jön, hogy mi legyen az egyetemek és a vagyon sorsa. A kiszervezett vagyonelemek listája meglehetősen hosszú, és olyan, elsőre meglepő elemek is szerepelnek benne, mint például a győri reptér vagy a gödöllői kastély.
Lakáshitelesek, figyelem: döntött a Tisza-kormány a kamatstop sorsáról
Csaknem öt év után, 2026. szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek "jelenlegi feltételek mellett fennálló" kamatstopja – derült ki a kormány hírverés nélkül társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéből. Cikkünk első megjelenése után a Pénzügyminisztérium pontosította: ez még nem a végleges kivezetés, viszont szeptember 30-áig kidolgozzák a ténylegesen rászoruló adósok számára a megoldást. A kamatstop megszüntetése összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét érintené, esetükben 2022 óta nem hagyta érvényesülni a piaci kamatváltozásokat az intézkedés. Kiszámoltuk, mekkora lehet a változás: egy 5 éves hátralévő futamidejű lakáshitel törlesztőrészlete nagyjából 10%-kal, havi pár ezer forinttal ugorhat meg októbertől. A sérülékeny adósok száma az MNB szerint 19 ezer fő.
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Ezermilliárdos vagyon szállhat vissza az államra, ha megszűnnek az egyetemi alapítványok
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