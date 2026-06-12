Tisza-kormány: módosítanák a médiatörvényt, hivatalosan is megállapodás született a kárpátaljai kisebbségek jogairól

Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter szombaton
Rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatót tart Magyar Péter június 13-án pénteken.
Bejelentette Magyar Péter: életbe lépett a történelmi megállapodás Ukrajnával - Cserébe támogatjuk Kijev EU-s csatlakozását
Politikai szinten is jóváhagyásra került, ezzel hivatalossá vált az Ukrajna és Magyarország közti megállapodás a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről – jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.
Az Európai Beruházási Bankkal tárgyalt Kármán András
Kármán András pénzügyminiszter Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a tegnapi nap folyamán részt vett az Eurogroup ülésén Luxembourgban.
Ezen az eseményen az eurót használó tagállamok szoktak egyeztetni, de ez most egy kibővített ülés volt, és mivel Magyarország is az eurózónába tart, ezért hasznos megbeszéléseket folytattunk
- írja a miniszter.
Kármán arról is beszámolt, hogy útja során részt vett az Európai Beruházási Bank ülésén is, ahol a szervezet elnökével további források bevonásáról egyeztettek.
Tömegével küldik el az embereket Ruff Bálint minisztériumából: az ellenzék tisztogatást emleget
Negyvenegy munkatársat bocsátottak el a Miniszterelnökségről; sajtóértesülések szerint az érintettek Orbán Balázs korábbi politikai igazgató egykori kabinetjéhez tartoztak. Miközben a kormánypárti média politikai tisztogatást emleget, Ruff Bálint miniszter a parlamentben visszautasította a vádakat, és hangsúlyozta, hogy senkit sem küldenek el a politikai nézetei miatt.
Bejelentette Magyar Péter: módosítja a Tisza Párt a közmédiáról szóló törvényt
A Tisza Párt képviselői benyújtották a közmédia szabályozásáról szóló törvényjavaslatot - írja Magyar Péter Facebook-bejegyzésében.
Felmentették a Magyar Nemzeti Levéltár vezetőjét
Tarr Zoltán visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának, Dr. Szabó Csabának a megbízatását - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook-oldalán.
A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását - indokolja bejegyzésében a politikus.
Újabb balesetek Magyarországon: az M3-as bedugult, megint duplabaleset történt
A hajnali súlyos, halálos balesetek után újabb balesetek sorozata történt a magyar utakon, a forgalmi rendet több szakaszon megzavarták az esetek.
Egyszerűbbé válik az utazás: fontos frissítést kapott a magyar vasúti applikáció
Vitézy Dávid közlekedési miniszter bejelentése szerint újabb fejlesztésekkel bővül a MÁV+ alkalmazás: a frissítés egyszerűbb nemzetközi jegyvásárlást és átláthatóbb utazástervezést kínál az utasok számára. Szerinte a magyar vasút modernizációjához nemcsak az infrastruktúra és a járműpark fejlesztésére van szükség, hanem a digitális szolgáltatások megújítására is.
Újabb csontváz esett ki a Külügyminisztérium szekrényéből
Rendszerszintű visszaéléseket tárt fel a diplomata útlevelek kiadása és a nemzetgazdasági érdekből történő honosítások kapcsán a Külügyminisztérium átvilágítása, ezért jelentősen szigorítják az igénylési szabályokat – jelentette be Velkey György, a tárca közigazgatási államtitkára a Facebook-oldalán közzétett videójában.
Irdatlan összeg: kiszámolták, mennyibe kerülne az azbesztmentesítés Ausztriában
A Greenpeace becslése szerint az azbeszttartalmú kőzet forgalomba kerülése Burgenlandban legalább 1,6 milliárd euró anyagi kárt okozott - közölte pénteken a környezetvédelmi szervezet.
Teljes átvilágítást indít Kapitány Istvány
Átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indult a Gazdasági és Energetikai Minisztérium alá tartozó EXIM, HEPA és HIPA intézményeinél azzal a céllal, hogy a szervezetek a jövőben átláthatóbban és hatékonyabban támogassák a magyar gazdaság növekedését, a külkereskedelmet, valamint a hazai beruházásokat.
Megszűnnek a régi személyi igazolványok, néhány hét van a cserére
Az európai uniós szabályozással összhangban, augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyv formátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok - közölte a Belügyminisztérium (BM) pénteken az MTI-vel.
Bejelentette a miniszter: megszűnik a pedagógusképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
Megszünteti a kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus-továbbképzési monopóliumát, és felmenő rendszerben kivezeti a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről a pedagógusképzést – közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. készíti a miniszterelnök által kért jelentést az M1-es autópályán történt baleset kapcsán
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. készíti azt a jelentést, amelyet a miniszterelnök kért az M1-es autópályán történt péntek hajnali, halálos balesetek után. Az MKIF szerint minden szükséges információt átadtak a Magyar Közútnak, és hangsúlyozták: a baleset nem az M1-es bővítés alatt álló szakaszán, hanem egy június 9. és 23. között zajló felújítási munkaterületen történt, amelyet a forgalomtól szabályosan elzártak.
A 113-as és 117-es kilométer között ideiglenes, „2 plusz 1 plusz 1” forgalmi rend volt érvényben, amelyet több előjelző tábla is jelzett. A rendőrség szerint előbb egy teherautó ütközött munkagépnek a 114-es kilométernél, majd nem sokkal később egy kisbusz csapódott egy álló teherautóba a 113-as kilométernél; a két balesetben összesen nyolcan meghaltak. Az MKIF közlése szerint a kamion szabályosan érkezett a terelésbe, de ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol munkagépeknek ütközött. (MTI)
Egy sor állami vezetőt menesztettek
Panyi Szabolcs értesülése szerint a Magyar-kormány felmentette a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóit.
Ezt több kormányzati, illetve nemzetbiztonsági forrás is megerősítette neki az elmondánda szerint. Az utódlásról egyelőre nincs hír. Hogy Buda Péter lesz a szakmai felügyelője a titkosszolgálatoknak Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó csapatában, az pedig tegnap derült ki. A hírszerzés főnökének várható menesztéséről már hetekkel korábban írt, őt csendben, a többieknél korábban váltották le.
Orbán Anita munkareggelin fogadta az Európai Unió tagállamainak Magyarországon akkreditált nagyköveteit
Jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, július 1-jétől pedig Írország veszi át ezt a feladatot.
A munkareggelin röviden ismertette a magyar külügyminiszter a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól esett szó.
Beszéltek arról is, hogy a kétoldalú kapcsolatokban még számos kiaknázatlan lehetőség van gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények szülessenek.
A beszélgetés során szóba került az állami intézményrendszer működése is. Átbeszélték, hogy a fékek és ellensúlyok intézményi szintű helyreállítása nem egyetlen lépésből áll. A cél egy kiszámíthatóbb, átláthatóbb és felelősebb állami működés felépítése.
Azonnali jelentést kér Magyar Péter
Magyar Péter miniszterlenök egy facebook posztban bejelentette hogy azonnali jelentést kér az autópálya-koncesszor által elrendelt terelések okozta közlekedési biztonsági helyzteről.
Az ügy előzménye, hogy ma hajnalban a 115-ös kilométerszelvénynél, Hegyeshalom felé vezető irányban 4 óra 30 perc körül kigyulladt egy kamion, miután álló munkagépeknek hajtott, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.
Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométernél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak; a kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.
Tisza-kormány: fontos döntéseket hozott a kormány
A tegnapi nap számos fontos intézkedést hozott a Tisza-kormány:
- Közleményben erősítette meg Kármán András pénzügyminiszter, hogy a lakossági jelzáloghitelek referencia-kamatstopja a jelenlegi formájában szeptember 30-ig marad fenn.
- Lemondott vezetői posztjáról dr. Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője.
- Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek és fűtéskorszerűsítések támogatását célzó RRF-pályázat lezárási határidejét.
- Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az egyházi iskolafenntartók vezető képviselőivel egyeztetett a köznevelés aktuális kihívásairól.
- Sulyok Tamás köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult annak érdekében, hogy testület értelmezze az Alaptörvény elfogadására és módosítására vonatkozó rendelkezéseket.
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) még mindig aktívan nyomoz abban a nyolc éve tartó, európai uniós támogatásokat érintő csalási ügyben, amely összefüggésbe hozható Rogán Antal több mint kétmilliárd forintot hozó szoftvertalálmányával és üzlettársaival.
- Magyar Péter miniszterelnök a Portfolio kérdésére élesen bírálta a vállalat álláspontját, arra hivatkozva, hogy a cég jelentős állami támogatásokat kapott magyar munkahelyek létrehozására, miközben az alacsony bérek miatt nem tud elegendő hazai munkavállalót vonzani.
- A kormány teljes körűen felülvizsgálja a Mohács térségében épülő új Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat beruházását.
- A kormány idén egy több mint 3,6 milliárd forintos javítási és fejlesztési programot indít a legkritikusabb állapotú intézményekben.
- Kinevezték a családügyi tárca államtitkárait
- Gerendás Jánost, az MNB korábbi statisztikai igazgatóját nevezték ki a Magyar Fejlesztési Bank új elnök-vezérigazgatójának.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Elesett az M1-es autópálya: egymás után történtek a balesetek, nyolcan meghaltak
Két baleset is történt péntek reggel az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében, nyolcan meghaltak - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Ezermilliárdos vagyon szállhat vissza az államra, ha megszűnnek az egyetemi alapítványok
Tavaly év végére mintegy 1900 milliárd forintra nőtt az alapítványi egyetemek nettó vagyona a Portfolio gyűjtése szerint, így hatalmas érték kerülhet újra állami kézbe, ha az ezeket a felsőoktatási intézményeket fenntartó kekvákat megszüntetik. Az azonban nehezen elképzelhető, hogy egy tollvonással mindent visszavenne a kormány: valószínűleg aprólékos mérlegelés jön, hogy mi legyen az egyetemek és a vagyon sorsa. A kiszervezett vagyonelemek listája meglehetősen hosszú, és olyan, elsőre meglepő elemek is szerepelnek benne, mint például a győri reptér vagy a gödöllői kastély.
Lakáshitelesek, figyelem: döntött a Tisza-kormány a kamatstop sorsáról
Csaknem öt év után, 2026. szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek "jelenlegi feltételek mellett fennálló" kamatstopja – derült ki a kormány hírverés nélkül társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéből. Cikkünk első megjelenése után a Pénzügyminisztérium pontosította: ez még nem a végleges kivezetés, viszont szeptember 30-áig kidolgozzák a ténylegesen rászoruló adósok számára a megoldást. A kamatstop megszüntetése összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét érintené, esetükben 2022 óta nem hagyta érvényesülni a piaci kamatváltozásokat az intézkedés. Kiszámoltuk, mekkora lehet a változás: egy 5 éves hátralévő futamidejű lakáshitel törlesztőrészlete nagyjából 10%-kal, havi pár ezer forinttal ugorhat meg októbertől. A sérülékeny adósok száma az MNB szerint 19 ezer fő.
Bejelentette Magyar Péter: életbe lépett a történelmi megállapodás Ukrajnával - Cserébe támogatjuk Kijev EU-s csatlakozását
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