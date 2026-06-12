Tisza-kormány: módosítanák a médiatörvényt, hivatalosan is megállapodás született a kárpátaljai kisebbségek jogairól

Kármán András pénzügyminiszter Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a tegnapi nap folyamán részt vett az Eurogroup ülésén Luxembourgban.

Ezen az eseményen az eurót használó tagállamok szoktak egyeztetni, de ez most egy kibővített ülés volt, és mivel Magyarország is az eurózónába tart, ezért hasznos megbeszéléseket folytattunk

- írja a miniszter.

Kármán arról is beszámolt, hogy útja során részt vett az Európai Beruházási Bank ülésén is, ahol a szervezet elnökével további források bevonásáról egyeztettek.