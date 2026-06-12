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Tízmilliárdok sorsa dől el − Mi vár a Mol befektetőire?

Több tízmilliárd forintnyi Mol-osztalék sorsa kerülhet politikai és jogi célkeresztbe a Tisza-kormány vagyonvisszaszerzési tervei miatt, a társaság legnagyobb tulajdonosai között ugyanis három olyan alapítvány is van, amely érintett lehet a kekvák felszámolásában. A jelenlegi osztalékjavaslat alapján a Mol közel harmadát birtokló szervezetek összesen több mint 73 milliárd forinthoz juthatnának, de a befektetők számára a történet valódi tétje nem pusztán az, hogy végül ki kapja meg ezt a pénzt. A nagyobb kérdés az, hogy egy vagyonrendezés hogyan rajzolhatja át a társaság tulajdonosi szerkezetét – a végső hatás ugyanis egészen más lehet, mint amire elsőre számítanánk.

Indul a vagyonvisszaszerzés, megszűnhetnek a kekvák

Az előző kormányzati rendszer egyik bevett gyakorlata volt, hogy jelentős közfeladatok és állami vagyonelemek kerültek ki az állami intézményrendszerből különböző alapítványi konstrukciókba. A Magyar-kormány ezzel szemben a vagyonvisszaszerzést tette az egyik kiemelt politikai céljává

− ennek részeként nyúlnának hozzá a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz, vagyis a kekvákhoz,

amelyek megszüntetését az eddig ismert tervek alapján két ütemben hajtanák végre.

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