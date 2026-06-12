Tízmilliárdok sorsa dől el − Mi vár a Mol befektetőire?

Indul a vagyonvisszaszerzés, megszűnhetnek a kekvák
Az előző kormányzati rendszer egyik bevett gyakorlata volt, hogy jelentős közfeladatok és állami vagyonelemek kerültek ki az állami intézményrendszerből különböző alapítványi konstrukciókba. A Magyar-kormány ezzel szemben a vagyonvisszaszerzést tette az egyik kiemelt politikai céljává
− ennek részeként nyúlnának hozzá a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz, vagyis a kekvákhoz,
amelyek megszüntetését az eddig ismert tervek alapján két ütemben hajtanák végre.
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