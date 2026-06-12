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Tömegével küldik el az embereket Ruff Bálint minisztériumából: az ellenzék tisztogatást emleget
Gazdaság

Tömegével küldik el az embereket Ruff Bálint minisztériumából: az ellenzék tisztogatást emleget

Portfolio
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Negyvenegy munkatársat bocsátottak el a Miniszterelnökségről; sajtóértesülések szerint az érintettek Orbán Balázs korábbi politikai igazgató egykori kabinetjéhez tartoztak. Miközben a kormánypárti média politikai tisztogatást emleget, Ruff Bálint miniszter a parlamentben visszautasította a vádakat, és hangsúlyozta, hogy senkit sem küldenek el a politikai nézetei miatt.

A kormánypárti sajtóban megjelent beszámolók és egy kiszivárgott hangfelvétel szerint

összesen negyvenegy munkatárstól váltak meg a Miniszterelnökségen.

A felvétel tanúsága szerint Ducsay Zsuzsanna közigazgatási államtitkár közölte az érintettekkel az elbocsátás tényét.

A 24.hu információi alapján az elküldött dolgozók Orbán Balázs volt stábjának tagjai, akik a stratégiai, elemzési és kommunikációs osztályokon dolgoztak.

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A leépítések az Országgyűlés hétfői ülésén is komoly vitát váltottak ki. Panyi Miklós kormánypárti képviselő statáriális eljárással, valamint évtizedes tapasztalattal rendelkező közigazgatási szakemberek eltávolításával vádolta meg Ruff Bálintot, a Miniszterelnökséget vezető minisztert.

Ruff Bálint a felvetésre reagálva közölte, hogy személyesen senkit nem bocsátott el.

Hozzátette, a jövőben olyan szakemberek is magasabb pozícióba kerülhetnek a tárcánál, akik már az előző kormányzat idején is ott dolgoztak.

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