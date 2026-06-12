Tovább pörög a szépségipar: teltházas expón beszélt a cég jövőjéről a Rossmann új ügyvezetője

Teltházzal rendezték meg idén a Rossmann és a Krémmánia közös Beauty Expóját: az esemény sikere jól mutatja a szépségipar dinamikus növekedését és az élményalapú fogyasztás térnyerését, amiben egyre nagyobb szerepet játszanak az influenszerek, a közösségi média és a digitális csatornák. A Portfolio a helyszínen járt, ahol a szépségipar legfontosabb trendjeiről, a Rossmann jövőbeli terveiről és a közelgő ügyvezetőváltásról is kérdeztük a vállalat képviselőit.

Az előrejelzések szerint a magyar drogériapiac a következő években stabil ütemben növekedhet, a leggyorsabban bővülő szegmensek a bőrápolás, a prémium kozmetikumok és az egészségmegőrző termékek lehetnek. A növekedés fő motorját az egészségtudatos fogyasztás erősödése, a saját márkás termékek térnyerése, valamint a digitális és omnichannel értékesítési csatornák fejlődése adja.

A cikk megjelenését a Rossmann Magyarország támogatta.

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