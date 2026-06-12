Újabb balesetek Magyarországon: az M3-as bedugult, megint duplabaleset történt

A hajnali súlyos, halálos balesetek után újabb balesetek sorozata történt a magyar utakon, a forgalmi rendet több szakaszon megzavarták az esetek.

Az Útinform közlése szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr elkerülő szakaszán korábban két súlyos baleset is történt, de a 113-as km-nél az átterelt sávon megindult a forgalom - jelenleg tehát a főváros felé kettő, a határ felé egy sáv járható. A súlyos hajnali balesetekről itt számoltunk be:

A Budapest felé vezető oldalon Tatabányánál, a terelés előtt torlódtak fel több km-en keresztül a járművek, illetve magában a terelésben is lassul, torlódik szakaszosan a forgalom, főleg a külső sávban. Annak, akinek a főváros a célja és személyautóval van, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán,

Bagnál baleset történt, a 41-es km-nél sávzárásra és már 11 km-es torlódásra kell készülni, aki teheti, az Gödöllőnél letérve a 3-as főúton kerülhet. A feltorlódott kocsisorban közben újabb baleset történt, a 32-es km-nél jelenleg nem lehet továbbhaladni.

Távolabb, a 120-as km-nél és a 123-as km-nél is csak a leállósáv járható, emiatt a 118-as km-ig torlódik vissza a kocsisor.

A Budapest felé vezető oldalon, Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion, a 123-as km-nél pályazárat vezettek be, a 127-es km-nél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra.

A 23-as főúton, Mátraterenye és Ivád között frontális karambol történt, a 17-es km-nél teljes zárat vezettek be. Az 52-es főúton, Solt és Fülöpszállás között útfelújítási munkákat végeznek. A 34-es és az 51-es km között irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, torlódás tapasztalható. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös km-nél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.

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