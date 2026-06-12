Újabb csontváz esett ki a Külügyminisztérium szekrényéből

Rendszerszintű visszaéléseket tárt fel a diplomata útlevelek kiadása és a nemzetgazdasági érdekből történő honosítások kapcsán a Külügyminisztérium átvilágítása, ezért jelentősen szigorítják az igénylési szabályokat – jelentette be Velkey György, a tárca közigazgatási államtitkára a Facebook-oldalán közzétett videójában.

A minisztériumban megkezdődött a korábbi, Szijjártó Péter nevével fémjelzett vezetés tevékenységének teljes körű átvilágítása,

amelynek keretében jelenleg is zajlik a jogosulatlanul vagy visszaélésszerűen használt diplomata útlevelek visszavonása. Az államtitkár ismertetése szerint az adatbázisok folyamatos feldolgozása során újabb és újabb érintettekre derül fény. A vizsgálat kiterjed azokra a személyekre is, akik közvetlenül a választások előtt önként visszaadták az okmányukat, mivel a tisztségből való lemondás vagy az okmány leadása nem jelent mentességet a felelősségre vonás alól.

Az átvilágítás során az útlevelek ügyén túlmutató, rendszerszintű és súlyos visszaélési mintázatot azonosítottak az állami érdekből történő honosítási eljárások terén is. A vizsgálat adatai szerint külföldi állampolgárok százai szereztek úgy magyar állampolgárságot, hogy semmilyen valós magyarországi kötődéssel nem rendelkeztek, és több esetben felmerült a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is.

"A vizsgálat eredményei alapján megalapozott a gyanú, hogy a korábbi szuverenista retorika mögött valójában egyéni és üzleti érdekek érvényesítése zajlott, ami esetenként Magyarország nemzetbiztonságát is veszélyeztette"

– fogalmazott az államtitkár.

A tárca a visszaélések megakadályozása érdekében döntést hozott a diplomata útlevelek igénylési és használati szabályainak érdemi szigorításáról.

A jövőben a dokumentumok kiadása során kizárólag a célhoz kötöttség, a jogszerűség és a nemzetbiztonsági kockázatok szigorú mérlegelése dönt majd.

"A diplomata útlevél kizárólag állami feladatok ellátására szolgáló munkaeszköz, amely nem válhat egyéni privilégiumok vagy üzleti előnyök forrásává" – mutatott rá Velkey György.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a vizsgálatok és az adatfeldolgozás tovább folytatódik, és a Külügyminisztérium hamarosan újabb részleteket tesz közzé a folyamatban lévő ügyekről.

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