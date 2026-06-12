Újabb lökést kap az amerikai LNG Európában: Görögország megduplázta hosszú távú szerződését

Jelentősen növeli hosszú távú amerikai LNG-importját Görögország: az Atlantic-SEE LNG Trade és a Venture Global megállapodása alapján 2030-tól a korábban lekötött mennyiség duplája, évi 1,36 milliárd köbméter földgáz érkezhet az Egyesült Államokból. A gáz egy része a Vertikális Folyosón keresztül Ukrajnába és a közép-kelet-európai régióba is eljuthat.

Újabb fontos lépést tett Görögország az amerikai LNG-re épülő hosszú távú ellátásbiztonság erősítése érdekében. Az Atlantic-SEE LNG Trade és az amerikai Venture Global bejelentette, hogy

megduplázzák tavaly novemberben megkötött, 20 évre szóló cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítási megállapodásuk volumenét

- írta meg a Montel.

A módosítás értelmében a korábban lekötött évi 0,5 millió tonna LNG helyett 2030-tól már évi 1 millió tonna, vagyis mintegy 1,36 milliárd köbméter földgáz érkezhet az Egyesült Államokból Görögországba. A tavaly aláírt szerződés azért is számított mérföldkőnek, mert ez volt az első olyan hosszú távú LNG-beszerzési megállapodás, amelyet görög vállalat amerikai exportőrrel kötött.

Ukrajnába is eljuthat a gáz

A projekt egyik legfontosabb eleme, hogy az LNG nemcsak a görög piacot szolgálhatja ki. A felek tervei szerint a földgáz a Vertikális Folyosó infrastruktúráján keresztül Bulgárián, Románián és Moldován át akár Ukrajnába is eljuthat.

A Vertikális Folyosó az elmúlt évek egyik legfontosabb délkelet-európai gázpiaci kezdeményezése, amelynek célja alternatív ellátási útvonalak kialakítása az orosz import kiváltására.

a projekt nemcsak Görögország, hanem Közép- és Kelet-Európa energiabiztonságát is erősítheti

- hangsúlyozta Alexandros Exarchou, az Atlantic-SEE LNG Trade és az Aktor Group vezérigazgatója.

Korábban a Venture Global együttműködési megállapodásokat írt alá ukrán, bolgár és román állami szervezetekkel annak érdekében, hogy 2030-tól kezdődően évente mintegy 5,5 milliárd köbméter LNG jusson el a térségbe húsz éven keresztül.

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