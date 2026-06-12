XIV. Leó pápa: A jól kezelt sokszínűség erősíti a gazdaságokat

Arra kérlek benneteket is, hogy ajánljátok fel az emberiség, az álmok és a kultúra kincseit, amelyeket ezekre a szigetekre hoztatok, és legyetek nyitottak arra, amit nektek kínálnak
- fogalmazott beszédében, amelyet francia nyelven mondott el, hogy a központban lévő, elsősorban Szenegálból érkező menedékkérők is megérthessék.
A pápa szavai szerint ezt a cserét felelősséggel kell megélni, gondolva a jövő generációira, amelyeknek a szeretet civilizációjának örökségét kívánjuk továbbadni.
Valamilyen módon mind bevándorlók vagyunk, zarándokok a mennyei hazánk felé vezető úton. Segítsünk abban, hogy ezt az utazást mindenki számára emberibbé tegyük azzal, ami tőlünk telik
- hangsúlyozta a katolikus egyházfő, miután két menedékkérő történetét is meghallgatta a központban, amely a szigetekre Afrika felől, csónakokkal érkezők elsődleges ellátását biztosítja.
A pápát a helyszínen Elma Saiz, a spanyol központi kormány migrációért felelős minisztere köszöntötte, kiemelve, hogy Spanyolország migrációs politikája három elven alapul: emberségesség, szabályozottság és együttélés.
Azoknak, akik érkeznek, be kell illeszkedniük, és azoknak, akik befogadnak, tereket kell teremteniük
- jelentette ki, hozzátéve, hogy
a jól kezelt sokszínűség erősíti a gazdaságokat, és megfiatalítja a társadalmakat.
Emlékeztetett: Spanyolország a kivándorlók országa, mert volt idő, amikor milliók hagyták el munka, szabadság vagy jövő keresése céljából, míg ma emberek ezrei érkeznek ide ugyanezzel a reménnyel.
XIV. Leó ezt követően ellátogatott egy másik tenerifei intézménybe is, ahol a menedékkérők integrációjával foglalkoznak.
Az emberi lelkiismeret és még inkább a keresztény lelkiismeret nem maradhat közömbös a hajótörések áldozataival és a segítség hiányával, a tenger temetőivel szemben
- fogalmazott a pápa.
Beszélt arról, hogy egyfajta "csendes hajótörést" jelent egyedül maradni egy városban, nyelv, kapcsolatok, munka, bizalom nélkül, kitéve azoknak, akik kihasználják a sebezhetőséget.
Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést. Azt jelenti, hogy segítünk azoknak, akik sérülten érkeztek, hogy ne legyenek örökre a fájdalmuk csapdájában, hanem talpra tudjanak állni, felismerjék adottságaikat, és felajánlhassák azokat a közösségnek
- mutatott rá.
A menedékkérőktől azt kérte: bizalommal nyíljanak meg a befogadó közösség előtt, tanulják meg nyelvét, tartsák tiszteletben törvényeit, értsék meg szokásait, és vegyenek részt mindennapi életében.
Felszólította azokat, akik kihasználják a kétségbeesést, és mások szenvedéséből üzletet csinálnak, hogy álljanak meg, térjenek meg. "
Minden elveszett életért, minden becsapott családért, minden kihasznált testért, minden megfenyegetett nőért, minden kizsákmányolt munkásért meg kell jelennetek az isteni igazságszolgáltatás előtt
- figyelmeztetett a katolikus egyházfő.
Spanyol körútjának utolsó eseményeként a pápa szabadtéri misét tart Santa Cruz de Tenerife kikötőjében, az előzetes becslések szerint mintegy 30 ezer ember előtt, majd ezt követően visszautazik Rómába.
Címlapkép forrása: Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images
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