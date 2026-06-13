7,2-es UV-B sugárzás is lehet vasárnap

Vasárnap a Dél-Dunántúlon nagyon erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható – közölte a HungaroMet. A meteorológiai szolgálat fokozott védekezésre kér mindenkit: 11 és 15 óra között kerüljék a napozást, viseljenek megfelelő ruházatot és használjanak fényvédő krémet. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás után is bőrpír alakulhat ki.

Nagyon erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható vasárnap a Dél-Dunántúlon - közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Azt írták, hogy a régió területének 55 százalékán az UV-index meghaladja majd a 7,0-es értéket, a lehetséges maximumérték 7,2 lesz.

A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Azt javasolják, hogy

aki teheti, 11 és 15 óra között kerülje a napozást, viseljen vállat takaró pólót, szalmakalapot, és használjon fényvédő krémet.

Felhívták a figyelmet arra, hogy normál bőrtípusnál már 15-20 percnyi napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

A várható UV-B-értékek területi eloszlása a HungaroMet honlapján tekinthető meg.

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