Az EU nem alkalmas az élvonalbeli innovációra? Nobel-díjas professzorok vitatták meg, miért döcög az európai gazdaság

Az elmúlt néhány év geopolitikai sokkjai, különösen Oroszország ukrajnai inváziója és Donald Trump amerikai elnök támadásai a II. világháború utáni világrend ellen, élesen rávilágítottak Európa gazdasági és stratégiai sebezhetőségére. Az USA és Kína között zajló – az AI uralásáért folyó – verseny tette azonban igazán nyilvánvalóvá, hogy Európa lemaradt az innováció terén, és folyamatosan csökken a versenyképessége. Ez a kérdés volt az egyik fő témája Simon Johnson és Philippe Aghion Nobel-díjas közgazdászok beszélgetésének, amelyben az amerikai professzor töltötte be a kérdező szerepét. Beszélgetésüket két részben közöljük. Az első részben olyan kérdésekre tértek ki, mint hogy mi okozza Európa problémáit, és hogyan lehetne új lendületet adni a kontinens gazdaságának. Szóba kerültek a túlzott mértékű uniós szabályozás kedvezőtlen hatásai, valamint az, hogy a teremtő rombolás milyen szerepet tölthet be a verseny elősegítésében.

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Simon Johnson: Kezdjük a közgazdaságtanhoz való leghíresebb hozzájárulásával, azaz a teremtő rombolással (creative destruction) kapcsolatos elméletével. El tudná magyarázni közérthetően ez mitől is szól?

Philippe Aghion: A teremtő rombolás kifejezést Joseph Schumpeter alkotta meg annak a folyamatnak a leírására, amelynek során az új technológiák kiszorítják a régieket. De amikor én egyetemista voltam, nem létezett olyan növekedési modell, amely beépítette volna a teremtő rombolást, ezért Peter Howitt-tal kidolgoztunk egyet. Az alapgondolat az volt, hogy a növekedést a tehetséges vállalkozók egymást követő generációi hajtják előre, akik cégeket alapítanak és terjeszkednek azokkal.

Az innováció egy kumulatív folyamat, minden újítás az elődök eredményeire épül. E folyamat középpontjában egy alapvető feszültség mutatható ki: az innovációból nyereségre van szükség a kutatás-fejlesztésbe történő befektetések ösztönzéséhez, de

a tegnap innovátorai gyakran megpróbálják piaci erejüket felhasználni arra, hogy akadályozzák az új belépőket, akik teremtő rombolást okozhatnak számukra.

A társadalmaknak ezért egyensúlyt kell találniuk a tehetségek kibontakozásának lehetővé tétele és annak biztosítása között, hogy a jelenlegi sikeres cégek ne váljanak akadályokká az innovátorok következő generációi számára.

Az úttörőktől a leszakadókig

SJ: Ez közvetlenül elvezet beszélgetésünk középpontjához: Európa dinamizálásának kérdéséhez. Ön szerint az európai gazdaság problémás helyzetben van, vagy legalábbis komoly kihívásokkal szembesül.

PA: Nem mondanám, hogy problémás helyzetben van. Európa nem áll egy nagy válság küszöbén.

A veszélyt inkább az jelenti, hogy egy hosszú stagnálási időszak vagy lassú növekedés következhet be.

1945 és az 1980-as évek vége között a mai euróövezet egy főre jutó GDP-je felzárkózott az Egyesült Államokéhoz. Ez a növekedés nagy részben a II. világháború alatt megsemmisült európai tőkeállomány (az interjúban eredetileg használt capital stock kifejezés itt a lerombolt infrastruktúrára, gyárakra vonatkozott – a szerk.) újjáépítéséből, valamint a 20. század elején az USA-át átalakító második ipari forradalomhoz való felzárkózásból származott.

Európa azonban nem tudta véghezvinni a felzárkózási növekedésből az élvonalbeli (frontier) innovációra történő átállást.

Különösen nem sikerült kihasználnia az informatikai forradalmat, mert hiányoznak azok az intézményei, amelyek támogatják az élvonalbeli innovátorokat. Ehelyett továbbra is a közepes technológiai szintű, fokozatosan kifejlődő innováció szintjén rekedt, míg az USA és most már Kína is átlépett az áttörést jelentő, csúcstechnológiai innováció szintjére. Ez alapvetően Európa problémája.

SJ: Amikor Franciaországban járok, mindig nagy hatással van rám az önök technológiája és infrastruktúrája. A nagysebességű vonatok például fantasztikusak. Nekünk az USA-ban nincsenek ilyenek.

És ott van még az atomenergia, amely a II. világháború után nagy ígéretet jelentett, de a legtöbb ország végül nem tudta azt életképessé tenni. Franciaország kivételt jelent e téren.

Említette az informatikai forradalmat. Nagyon jól emlékszem, hogy 1990-ben vagy 1991-ben egy párizsi barátom megmutatta nekem a Minitel-terminálját. Akkoriban a Minitel lényegében a párizsi régió vállalkozásainak egyfajta telefonjegyzéke volt, de most így visszatekintve, ez volt az első alkalom, hogy valami olyasmit láttam, ami az internetre hasonlított.

Bár értem az érvelését, miszerint Európa az 1980-as évek közepe óta küszködik azzal, hogy élvonalbeli innovátorrá váljon, a kérdésem az: pontosan hol voltak problémák? Miért nem fejlődött a Minitel internetté? És miért nem sikerült Franciaországnak vezető szerepet betöltenie az áttörést hozó innovációk terén?

PA: Teljesen igaza van – és nagyon kedves öntől –, hogy rámutat Franciaország erősségeire. A közlekedési technológiák terén, legyen szó a nagysebességű vasútról vagy akár az Airbusról, Franciaország és Európa figyelemre méltó sikereket ért el.

Ugyanez vonatkozik az atomenergiára is. Különösen Franciaország korábban vezető szerepet töltött be az atomenergia területén, mielőtt a zöld pártok felől érkező politikai nyomás arra késztetett minket, hogy visszábblépjünk ebben a szektorban. Most azonban Franciaország újraépíti ezt az ágazatot. Franciaország a biotechnológia terén is úttörő szerepet játszott. Az mRNS-technológia alapjait például a Pasteur Intézetben fejlesztették ki.

Európa továbbra is nagyon erős az alapkutatások terén.

A súlyos alulfinanszírozottság ellenére továbbra is az áttörést jelentő – világszerte beadott – szabadalmak alapjául szolgáló tudományos hivatkozások 25%-át adja. Ez a kutatási tevékenység azonban nem eredményez áttörést jelentő innovációkat Európában.

Mario Draghi 2024-es jelentése az európai versenyképességről, valamint más jelentések, amelyek kidolgozásában részt vettem, mind ugyanazt a kérdést tették fel: miért nem sikerül folyamatosan átalakítanunk ezeket a kutatási sikereket áttörést jelentő innovációkká?

A teremtő rombolás Brüsszelben leáll

SJ: Nemrég eltöltöttem egy kis időt a párizsi Carnavalet Múzeumban, és ami igazán megfogott, az az volt, hogy Franciaország milyen innovatív volt a Harmadik Köztársaság idején. A III. Napóleonhoz kapcsolódó régi struktúrák, hatalmi központok és oligarchiák nagy része eltűnt, és új emberek, ötletek és intézmények jelentek meg.

Ez a teremtő rombolás tökéletes példájának tűnik. A párizsi metró megépítésekor a technológiai élvonalat jelentette, és Franciaország a 20. század elején tudományos nagyhatalomnak számított. Amerikaiak 1940 előtt viszonylag kevés Nobel-díjat nyertek el. A tudományos élvonalat kétség kívül Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság jelentette – valószínűleg ebben a sorrendben.

Franciaország tehát régre visszanyúló hagyományokkal bír az innováció terén. De valahogy ez nem tudott teljes mértékben kapcsolódni a modern időkhöz.

PA: Igaza van. Hiányzik belőlünk az, ami ahhoz kell, hogy valódi áttörést hozó innovátorokká váljunk. Néha ez bekövetkezik, ha az ember a múltban nagy sikereket ért el; a babérjain ül, és a múltbeli eredményeiből él. Ez történt velünk is. Természetesen vannak kivételek, mint például az űr- és védelmi ipar, valamint bizonyos mértékben az atomenergia. De az elmúlt 40 évben túl sok iparágnak engedtük meg, hogy elhagyja Franciaországot.

Egy fontos különbség mutatható ki napjaink és a 20. század eleje között: akkor még nem létezett az Európai Bizottság. Nem akarom a Bizottságot szidni, de gyakran gátolja az innovációt.

A II. világháború utáni Európát úgy alakították ki, hogy Franciaország és Németország soha többé ne háborúzzon egymással. Az elképzelés az volt, hogy a szabályok arra kényszerítenek minket, hogy egymástól függjünk ahelyett, hogy egymással harcolnánk.

Az európai intézményeket tehát azért hozták létre, hogy segítsenek minket békében élni, nem pedig azért, hogy innovátorokká tegyenek minket.

Természetesen szükségünk van szabályokra. De most túl sok van belőlük. Az 1980-as évek óta az európai gazdasági kormányzást olyan megközelítés alakítja, amely szigorú korlátokat szab a tagállamokra. Például a költségvetési hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, függetlenül attól, hogy a kiadások növekedésösztönző beruházásokra irányulnak-e. Hasonlóképpen,

Európa a versenypolitika nevében korlátozta az iparpolitikát, míg az USA és Kína megtalálta a módját annak, hogy ezt a két szempontot összeegyeztesse.

Ennek eredményeként az európai szabályok korlátozták a tagállamok, köztük Franciaország képességét arra, hogy áttérjenek az áttörést jelentő, csúcstechnológiai innovációra. A brüsszeli uniós intézmények sok jó dolgot tesznek, de gyakran csak terhet jelentenek.

SJ: Ezzel eljutunk a Draghi-jelentéshez. Draghi egy igen elismert közgazdász, aki a MIT-n szerzett doktori fokozatot, és hatalmas politikai tapasztalattal rendelkezik. Jelentése olyan reformprogramot vázol fel, amely nagyrészt a meglévő európai struktúrák keretein belül valósítható meg. Tekintettel azon véleményére, hogy Brüsszel elfojtja az innovációt, mennyi előrelépés valósulhatna meg valójában, ha a Draghi-jelentés ajánlásait teljes mértékben megvalósítanák?

PA: Nem azt akartam sugallni, hogy minden negatív, ami Brüsszelből jön. Például az Európai Kutatási Tanács (ERC) létrehozása hatalmas siker volt. Az ERC forrásainak köszönhetően sikerült felépítenem egy innovációs laboratóriumot a Collège de France keretein belül.

Európa válsághelyzetekben is hatékonyan tud cselekedni. A COVID-19-járvány erre kiváló példa.

A probléma az, hogy Európa általában csak akkor hajlandó cselekedni, ha vészhelyzet áll fenn, a technológiai lemaradás pedig nem minősül vészhelyzetnek.

A Draghi-jelentés számos főbb problémát azonosít. Először is azt állítja, hogy Európának valódi egységes piacra van szüksége a verseny elősegítése és a sikeres innovátorok jutalmazása érdekében, és ezzel egyetértek. Jelenleg nincs ilyenünk. Minden országnak megvannak a saját szabályai az uniós szabályozáson felül – Európában ezt gold plating-nek nevezik (az a gyakorlat, amikor egy tagállam az uniós irányelvek nemzeti jogba történő átültetésekor szigorúbb, vagy plusz kötelezettségeket vezet be, mint amit az uniós jog minimumként megkövetel – a szerk.). Hiányzik továbbá egy valódi tőkepiaci unió is.

Másodszor, nem rendelkezünk elegendő hosszú távú finanszírozási forrással a kutatások terén. Az ERC remek intézmény, de támogatásai jellemzően öt évre szólnak, miközben tízéves támogatásokra is szükségünk van.

Sőt, hiányzik egy olyan pénzügyi ökoszisztéma, amely ösztönzi a kockázatvállalást: a kockázati tőke sokkal kisebb szerepet játszik nálunk, mint az USA-ban, akárcsak a biztosítók és a nyugdíjalapok.

Harmadszor, nincs európai megfelelője az amerikai Fejlett Védelmi Kutatási Projektek Ügynökségének (DARPA) vagy annak biotechnológiai, energetikai és infrastrukturális területeken működő társszervezeteinek. Ezek az ügynökségek a versenybarát iparpolitikát képviselik.

Európában azonban a versenypolitika gyakran nem teszi lehetővé az iparpolitika bármilyen formáját.

Ez az az ökoszisztéma, amely jelenleg hiányzik Európában. A kérdés az, hogy Európa képes-e létrehozni egy ilyet a 27 tagállamban. Véleményem szerint a legígéretesebb megközelítés a „tettre készek koalíciójának” létrehozása lenne, amelyben Németország és Franciaország együttműködne minden más csatlakozni kívánó országgal. Ehhez hozzáadnám az Egyesült Királyságot is, amely hatalmas intézményi befektetőket és pénzügyi szakértelmet hozna a közösbe.

Európa félelme a kudarctól

SJ: A tettre készek koalíciója számomra is nagyon logikus lépésnek tűnik, de hadd mutassak be egy másik perspektívát. A közelmúltbeli párizsi utam során valaki azt mondta nekem, hogy a probléma részben az, hogy a gazdag emberek olyan helyeken, mint München, nem fektetnek startupokba. Ehelyett ingatlanba, divatba vagy más, már bejáratott iparágba teszik a pénzüket.

Elismerem, hogy főleg prominens iparági szereplőkkel beszéltem, de ez felveti a kérdést: milyen kockázatokat hajlandók valójában vállalni a gazdag európaiak? Az USA-ban a gazdagok tolonganak azért, hogy startupokba fektethessenek. Néha túlzásokba esnek, de erős kultúrája van annak, hogy támogatják az új vállalkozásokat. Európában úgy tűnik, nincs ilyen kultúra. Ön szerint jogos ez a kritika?

PA: Ebben sok igazság van. Kulturális szempontból nem ösztönözzük eléggé a kockázatvállalást. Franciaországban, legalábbis amikor gyerek voltam, nem tanították meg nekünk, hogy ha nem sikerül valami, abban nincs semmi szégyellnivaló. Ha valamit nem tudtál, kinevettek és szamárfüles sapkát tettek rád.

Nem hiszem, hogy az áttörést jelentő innovációk létrejöhetnek a kudarc elfogadása, sőt akár ösztönzése nélkül.

Az USA-ban olyan kultúra uralkodik, amely azt mondja: ha elbuktál, próbáld meg újra; bukj el jobban. Ez jó dolog. Európában nem elég erős ez a mentalitás, és ez részben kulturális okokra vezethető vissza.

Vegyük például a francia adatvédelmi ügynökséget, a CNIL-t. Nem azt mondom, hogy ne kellene védenünk az egyéneket – természetesen ezt kell tenni. De a védelem nevében a CNIL túlzott szabályozási korlátokat hozott létre a startupok és a kockázatitőke-társaságok számára, ami nem ösztönzi az innovációt. Három héttel ezelőtt több kockázatitőke-befektetővel találkoztam a Szilícium-völgyben, és azt mondták, hogy nagyon szívesen befektetnének Franciaországban, de egyszerűen túl nagy a szabályozási teher.

Ahhoz, hogy megváltozzon a hozzáállás, meg kell változtatni az intézményeket. De még ha vannak is startupok, azok nem tudnak növekedni a kockázati tőke és az intézményi befektetők hiánya miatt. Ha több áttörést jelentő innovációt akarunk, mindkét fronton dolgoznunk kell.

SJ: Az ön felfogásának egyik elemét különösen érdekesnek találom, miszerint támogatja a dán flexicurity modellt. Ön hangsúlyozza az üzleti oldal dinamizmusának szükségességét – a nagyobb cserélődést és a teremtő rombolást –, de azt is, hogy támogatni kell a munkavállalókat az ezt követő átmeneti időszakokban.

PA: A dán flexicurity modellben az a figyelemre méltó, hogy ha valaki elveszíti az állását, két évig fizetésének 90%-át kapja meg egy bizonyos jövedelemszintig. Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy viszonylag könnyen vegyenek fel és bocsássanak el munkavállalókat – ez a rugalmasság része –, miközben a munkavállalóknak jövedelembiztosítást, átképzést és az új állás megszerzéséhez segítséget nyújtanak.

Kollégám, Alexandra Roulet tanulmányozta a munkanélkülivé válás egészségügyi hatásait Dániában, és arra jutott, hogy az állás elvesztése lényegében nincs negatív hatással az emberek egészségére, ellentétben az Egyesült Államokkal és sok más országgal.

Úgy gondolom, hogy minden országnak ilyen rendszerrel kellene rendelkeznie, különösen a mesterséges intelligencia korában. Ez a modell azonban akkor működik a legjobban, ha mögötte egy jó oktatási rendszer áll, amely megtanítja az embereket tanulni. Olyan iskolákra van szükségünk, ahol nincs mesterséges intelligencia, és ahol a diákok megtanulnak olvasni, írni, egy könyvet elejétől a végéig figyelmesen elolvasni, és önállóan számításokat végezni. Ezek a készségek azért fontosak, mert megtanítják az embereket arra, miként alkalmazkodjanak. Ha ki akarjuk aknázni az AI erejét és korlátozni szeretnénk annak negatív hatásait, akkor erős oktatási rendszerre és erős flexicurity-rendszerre van szükségünk.

Schumpeteri politika

SJ: Az ön nézete szerint az adott piacon már beágyazott inkumbens szereplők akkor válnak problémává, ha túlságosan bebetonozzák azokat, különösen, ha nem fektetnek be startupokba. Ez felveti a kérdést: mi a helyzet az adózással? Kevésbé érdekel azok adóztatása, akik éppen új vállalatokat építenek, ezért koncentráljunk a már befutott milliárdosokra. Meg kell-e adóztatni a nagyobb felhalmozott vagyonokat, esetleg úgy, hogy a tényleges adóterhet közelebb hozzuk a magas jövedelmű munkavállalók adóterhéhez? Ezután ahelyett, hogy egyszerűen újraelosztanák az így befolyt pénzt, az országok felhasználhatnák ezt a forrást egy európai DARPA finanszírozására és olyan iparpolitika folytatására, amelyek kiegészítik a piaci versenyt.

Más szavakkal: ha a gazdag, beágyazott szereplők nem fektetnek be eleget, akkor a kormányoknak meg kellene adóztatniuk a vagyon egy részét, és az így befolyó összeget az innovációra irányítani?

PA: Önhöz hasonlóan én sem támogatom a még nem realizált vagyon megadóztatását. Egy olyan startup esetében, amelynek értéke milliárd dollárokra rúg, de alig vagy egyáltalán nem generál cash flow-t, nem jó ötlet ezt a vagyont úgy megadóztatni, mintha már realizálódott volna, mert ez gátolja a potenciális unikornisok növekedését.

Ugyanakkor nem ellenzem azt az elképzelést, hogy a milliárdosoknak többet kellene a közösbe tenniük. Három héttel ezelőtt egy nagyon érdekes vacsorán vettem részt a Szilícium-völgyben több kockázatitőke-befektetővel. Azt mondták nekem: „Milliárdosok vagyunk, de nem tartjuk helyesnek, hogy a gyermekeink automatikusan milliárdosok legyenek. Nekik is bizonyítaniuk kellene. Milliókat kellene örökölniük, nem milliárdokat.” Nem voltak kifejezetten baloldaliak, de még ők is úgy érezték, hogy valami nem stimmel a jelenlegi rendszerrel.

Mit kellene tehát tenni? Az egyik lehetőség az, hogy Bill Gates példájához hasonlóan ösztönözzük a jótékonysági alapítványok létrehozását. Vagy felajánlhatnánk a milliárdosoknak, hogy finanszírozzák a meglévő állami intézményeket, különösen az oktatásban vagy az egészségügyben, ha el akarják kerülni a magasabb öröklési adót. Nyitott vagyok az ön ötletére és más megközelítésekre is, például Charles Ferguson elképzelésére, miszerint a nagy vagyonokat egyetemi ösztöndíjak és más állami programok finanszírozására kellene fordítani. Úgy gondolom, ezek kreatív ötletek, és azokat komolyan kellene vennünk.

SJ: Gondolhatjuk-e úgy, hogy a teremtő rombolás nemcsak a gazdaságban, hanem a politikában is fontos szerepet játszik? Lehetséges-e, hogy a politikai rendszerek is beágyazott szereplők által uralt rendszerekké válnak, akik megpróbálják megakadályozni az új szereplők belépését?

PA: Érdekes, hogy ezt mondja, mert Alberto Alesinával és Francesco Trebbivel együtt végeztem kutatásokat a politikai intézményekkel kapcsolatban, ami nagyrészt a schumpeteri elképzelések politikára való alkalmazásáról szólt.

A legfontosabb kompromisszumok nagyon hasonlítanak azokhoz, amelyeket a közgazdaságtanban látunk. Meg akarjuk jutalmazni az innovátorokat, de nem akarjuk, hogy pozíciójukat felhasználva gátolják a jövőbeli innovációt. Hasonlóképpen, elegendő hatalmat akarunk adni a politikai vezetőknek a hatékony kormányzáshoz, miközben azt is biztosítani szeretnénk, hogy ne éljenek vissza ezzel a hatalommal a kisebbségben lévőkkel szemben.

Például, ha kizárólag a többségi elvre támaszkodunk, a kormányok instabillá válhatnak. De ha mindenhez kétharmados többség szükséges, akkor semmi sem fog történni. Van egy alapvető kompromisszum: a végrehajtó hatalomnak képesnek kell lennie a cselekvésre, de szükség van biztosítékokra is a kisebbségek védelme és a hatalomváltás lehetőségének megőrzése érdekében.

Copyright: Project Syndicate, 2026.

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Philippe Aghion

A College de France és a London School of Economics Nobel-díjas közgazdászprofesszora. Kutatásai főként a növekedés közgazdaságtanára irányulnak, ezen belül is kiemelten kutatja a növekedési politikák kialakításának és a növekedési folyamatban betöltött állami szerep kérdését. A Nobel-díjat 2025-ben kapta meg.

Simon Johnson

Az MIT (Massachusetts Institute of Technology) Nobel-díjas közgazdászprofesszora. 2007-2008 között a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezető közgazdásza volt. Az Egyesült Királyság AI-nagykövete. Kutatásai a gazdasági fejlődés, a politikai gazdaságtan és a vállalati pénzügyek kérdéseit ölelik fel. A Nobel-díjat 2024-ben kapta meg.

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