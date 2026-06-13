Bajba kerülhet a világ legrettegettebb ragadozója

A fehér cápa (Carcharodon carcharias) régóta szerves része a Földközi-tenger ökoszisztémájának, jelenlétét Spanyolországtól Görögországig több mint másfél évszázados feljegyzések igazolják. A túlhalászat, a zsákmányállatok számának drasztikus csökkenése és a halászati mellékfogások miatt azonban a helyi állomány annyira meggyérült, hogy a találkozások rendkívül ritkává váltak. A kutatók ma már csak

szellempopulációként emlegetik a mediterrán fehér cápákat, amelyek bár nem haltak ki, szinte alig észlelhetők a természetes élőhelyükön.

A Bolognai Egyetem kutatói által 2020-ban végzett genetikai vizsgálat kimutatta, hogy a mediterrán fehér cápák egy különleges, mintegy 3,2 millió éve elszigetelődött csoportot alkotnak, amely a világ egyik legősibb és legegyedibb fehér cápa fejlődési vonala. DNS-ük meglepő módon nem a szomszédos atlanti-óceáni, hanem a csendes-óceáni populációkkal mutat közelebbi rokonságot. A kutatás rendkívül alacsony genetikai sokféleséget tárt fel, ami korábbi alapító hatásra vagy genetikai szűk keresztmetszetre utal.

A csoport emiatt a kritikusan veszélyeztetett kategóriába tartozik, így esetleges eltűnése a fehér cápák globális genetikai sokféleségének helyrehozhatatlan veszteségét jelentené.

A legújabb adatok egyértelműen megerősítik a faj folyamatos jelenlétét a térségben. Spanyol tonhalászok 2023 áprilisában Alicantétól nagyjából 20 tengeri mérföldre véletlenül hálóba akasztottak egy alig kétméteres, fiatal fehér cápát, amelynek faji hovatartozását később genetikai tesztekkel is igazolták. Mivel egy kifejletlen egyedről van szó, a szakemberek feltételezik, hogy a nyugati Földközi-tenger bizonyos részei még ma is aktív ivadéknevelő területként működnek. Ez arra utal, hogy a helyi populáció ökológiai szerepe sokkal jelentősebb lehet, mint azt korábban feltételezték.

A találkozások számának látszólagos növekedése részben a technológiai fejlődésnek köszönhető, hiszen a víz alatti kamerák, a műholdas jeladók és a közösségi tudományos adatgyűjtés elterjedésével ma már sokkal könnyebb dokumentálni az ilyen eseteket. Másfelől a környezeti változások is befolyásolják a helyzetet.

A tengervíz melegedésével a zsákmányállatok eloszlása is átalakul, a rendkívül mozgékony fehér cápák pedig ehhez igazítják vándorlási útvonalaikat.

Ezt a jelenséget az észak-amerikai keleti partvidéken végzett műholdas nyomkövetések is alátámasztják. Fontos azonban kiemelni, hogy a gyakoribb észlelések nem feltétlenül az állomány növekedését jelzik, hanem sokkal inkább a klímaváltozás okozta területi átrendeződést tükrözik.

Ez az eset ismét ráirányította a figyelmet a tengeri természetvédelem előtt álló nehézségekre. Mivel a fehér cápák országhatárokon átívelő, hatalmas területeket járnak be, a védelmük nem oldható meg egy-egy elszigetelt tengeri rezervátum kijelölésével. A vándorlási útvonalak, valamint a táplálkozó- és ivadéknevelő helyek pontos feltérképezése nemzetközi összefogást igényel. A felvétel helyszínéül szolgáló Szicíliai-szoros egyszerre rendkívül gazdag biodiverzitású övezet és intenzív gazdasági tevékenységek által sújtott, erősen kizsákmányolt tengeri régió. A legnagyobb feladatot ma már nem a fehér cápák jelenlétének igazolása jelenti, hanem e kritikusan veszélyeztetett csúcsragadozó hatékony védelme egy olyan helyzetben, amikor a faj pontos egyedszámáról, elterjedéséről és élőhelyhasználatáról még mindig alig állnak rendelkezésre adatok.

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